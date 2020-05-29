В Казани халатность сотрудников Исполкома привела к тому, что на Лево-Булачной улице началось разрушение многоквартирных жилых домов. По данным Следкома РТ, в отношении неустановленных лиц, которых подозревают в совершении данного деяния, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По версии следствия, в 2017 году Исполнительный комитет города выдал разрешение на строительство жилого дома по улице Лево-Булачной. При этом в нарушение норм градостроительного законодательства в проектной документации, представленной застройщиком, отсутствовали расчеты по обеспечению прочности двух близлежащих многоквартирных домов, а также влияния строительства на состояние их оснований. В результате явного несоответствия проектной документации предъявляемым требованиям, при выполнении строительно-монтажных работ произошла деформация и разрушение строений. Внешне это выразилось в появлении трещин, что создало условия, представляющие опасность жизни и здоровья граждан.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.