В Казани до 21 мая проверят все пешеходные переходы на туристических маршрутах в центре города. Об этом сообщают в городской мэрии.

Специалисты проверяют благоустройство и чистоту территорий, все выявленные недостатки обещают устранить.

В первом обходе приняли участие директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, а также сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов, Управления административно-технической инспекции и Комитета внешнего благоустройства. Они прошли по улицам Кремлевская, Лобачевского, Университетская, Баумана и площади Тукая.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации нескольких пешеходных переходов в центре Казани. В частности, уберут пешеходный переход перед парком "Черное озеро", вместо одной из "зебр" разместят забор. Этот факт возмутил не только жителей города, на него обратил внимание блогер Илья Варламов. Он раскритиковал городские власти за такое решение и высказал мнение, что ликвидация пешеходных переходов только усугубит аварийность на данных участках.