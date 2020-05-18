Варламов раскритиковал казанские власти за ликвидацию «лишних» пешеходных переходов

Блогер Илья Варламов раскритиковал "оптимизацию" пешеходных переходов в Казани. Напомним, что власти города убирают несколько пешеходных переходов, в частности, в центре города, там, где пешеходные маршруту у людей уже сложились. На некоторых участках вместо привычной "зебры" появится забор, переходы станут П-образными.

"Очевидно, это сделает город менее удобным для пешеходов: в шести случаях после ликвидации на перекрёстках останутся «п-образные» переходы, а в случае перехода на пересечении улиц Дзержинского и Чернышевского исчезнет прямой переход к парку «Чёрное озеро» — придётся обходить как минимум 100 лишних метров", - пишет Варламов в своем блоге.

Варламов отмечает, что проблему пробок ликвидация переходов не решит, но приведет к росту аварийности, так как люди будут переходить дорогу там, где привыкли. Также "оптимизация" создаст трудности для маломобильных пешеходов.

"Обычно какой-нибудь главный гаишник или сотрудник администрации, отвечающий за безопасность движения, начинает рассказывать, что если закрыть "лишние" пешеходные переходы, тогда "все проблемы решатся", пробки рассосутся, настанет счастье и вечная весна! А если кого-то потом собьют, то СМИ, гаишники в пресс-релизах и водители в комментах в один голос напишут, каким он был ***аком: "Он что, не мог до перехода пройти?!" В том-то и дело, что не мог. Условная бабушка с тележкой не всегда будет готова делать крюк ради комфорта водителей",- негодует блогер.

Также он рекомендует бороться с пробками выделенными полосами и платными парковками, а казанское отделение фонда "Городские проекты" требует у Комитета по транспорту отменить решение о ликвидации переходов и при восстановлении для безопасности приподнять их над дорогой, чтобы водителям пришлось снижать скорость.