С 29 апреля в Татарстане начали раздавать продуктовые наборы нуждающимся, а именно: одиноким пенсионерам старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума; семьям, находящимся в социально опасном положении; семьям, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются на безвозмездной основе; детям старше восьми лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума; детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов; детям, чьи родители являются самозанятыми или ИП в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса.

Стоимость одного набора весом 12 килограммов составляет около 1,2 тысячи рублей.

Как сообщает мэрия города, в первый продуктовый набор вошла гречневая крупа, макароны, сгущенное молоко, яблочный нектар, черный чай, растительное масло, тушеная говядина, вафли, сахарный песок, пшеничная мука, сушки, конфеты и зеленый горошек.

Первую партию доставили нуждающимся жителям Татарстана с 29 апреля по 5 мая. Всего татарстанцам продуктовые наборы выдадут четыре раза: по два в месяц.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у жителей города, получивших продукты, каков состав наборов, остались ли они довольны ими и что бы хотели в них изменить.

По данным опроса ProKazan.ru Вконтакте, более половины казанцев, получивших продуктовые наборы от государства, хотели бы внести коррективы в их состав.

Некоторые подписчики сообщества ProKazan.ru Вконтакте сообщили, что не осведомлены о проходящей в Татарстане акции.

"Мы их (продуктовые наборы – Ред.) не видели и даже не знаем, где их дают и кому", - написала Юлия.

Подписчица Танзиля пожаловалась на то, что ее пожилым родственникам отказали в продовольственной помощи:

"А моим тетушкам отказали в таком наборе, им 90, 85 и 80 лет, и они сидят дома, я им привожу продукты, но я сама пенсионерка, у меня пенсия 15 тысяч, и я не могу им постоянно помогать. Решила попросить наших чиновников, но и здесь зажмотили, пусть подавятся моей нищенской пенсией".

Некоторые подписчики сообщества высказались о полученных ими наборах анонимно. Так, жительница Казани высказала благодарность правительству Татарстана за оказанную поддержку, однако отметила при этом отсутствие в переданном ей наборе сгущенного молока и тушеной говядины:

"Вот наш набор: ни сгущенки, ни тушёнки. Спасибо и на этом, конечно. Но видела у многих в наборах и шоколад, и молоко сгущённое, кому-то даже мясо давали в наборах. Срок годности у продуктов хороший".

продуктовый набор

Еще одной жительнице города также, по ее словам, выдали неполный продуктовый набор.

"Сегодня тоже получила один набор, но не обнаружила в нем конфеты и вафли (или не доложили, или...)", - пишет девушка.

Среди анонимных отзывов было немало положительных:

"Дали вчера 4 набора на каждого ребенка от государства, а на прошлой неделе давали еще из школы. Все наборы очень хорошие! Спасибо!"

Анонимно пожелали высказаться и семьи, получившие продуктовые наборы из школ. Им бы хотелось скорректировать состав продуктовых наборов для школьников.

"Ну, во-первых, я многодетная мама 3 детей, но почему-то бесплатник в школе только 1 ребенок. Во-вторых, я считаю этот набор" пустым". Сыпучие продукты есть в магазинах по приемлемым ценам и в достаточном количестве. Вместо сока лучше бы включили в список консервацию".

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что состав продуктового набора будет меняться с учетом пожеланий татарстанцев:

"В третий набор мы планируем положить фрукты. Естественно, все наборы формируются из продуктов первой необходимости и нескоропортящихся. Учтены пожелания жителей. Мы раздаем первую партию и хотели бы получить обратную связь – что понравилось, а что нет".

Следующую партию продуктов нуждающимся жителям республики раздадут после 10 мая.