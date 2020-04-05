В Зеленодольске за нахождение на улице оштрафовали семь человек

Семь жителей Зеленодольска получили штрафы за нахождение на улице без уважительных причин. Об этом сообщают в пресс-службе органов местного самоуправления.

Решениями судов суммы штрафов нарушителям составили от 7,5 до 15 тысяч рублей. Все оштрафованные находились на улице без электронного пропуска. Ранее мы сообщали о задержании по аналогичной причине казанской пенсионерки. Ее доставили в отдел полиции.

Напомним, что цифровой пропуск можно получить, зарегистрировавшись в специальной системе. С сегодняшнего дня для татарстанцев действует упрощенный режим регистрации.