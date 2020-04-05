«Я никуда не поеду!»: в Казани за нарушение режима самоизоляции задержали пенсионерку

В Казани полицейские за нарушение режима самоизоляции задержали пенсионерку.

Видеозапись опубликовал телеканал "Татарастан-24". На кадрах видно, что задержанием бабушки занималась группа полицейских в составе шести человек. К пожилой женщине подошли на остановке на улице Пушкина. Пенсионерка объясняла, что вышла за лекарствами и уже возвращается домой. При этом с собой у женщины была пара больших пакетов.

Несмотря на протесты женщины, двое полицейских взяли ее под руки и усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции. Выписали ли бабушке штраф, не уточняется.

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции введен в Татарстане 30 марта, с 1 апреля заработала система цифровых пропусков для выхода из дома. Фоторепортаж о том, как казанцы живут в таком режиме и соблюдают ли его, можно посмотреть здесь.