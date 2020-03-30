«Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия»: Метшин призвал казанцев сидеть дома и заботиться о близких

Мэр Казани Ильсур Метишин обратился к горожанам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Он призвал жителей сидеть дома и заботиться о старшем поколении.

"Сегодня в городе немного подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предупредить распространение этой инфекции. Переводим школьников на дистанционное обучение, вешаем замки на наши ДК, спортшколы и библиотеки, дезинфицируем общественный транспорт. Многие муниципальные услуги мы успели перевести в электронный вид – сейчас это очень пригодилось.

Но развитие событий зависит от каждого человека.

Эта выходная неделя объявлена в стране не для того, чтобы гулять, ходить по магазинам и встречаться с друзьями. Мы все должны максимально ограничить контакты между людьми и побыть в самоизоляции. Нахождение дома надо расценивать не как страх перед коронавирусом, а как ответственное поведение ради себя, ради своей семьи, ради своих соседей, друзей и коллег, ради нашего города.

Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия. Заботьтесь о своих родителях, пожилых родственниках и знакомых. Они сейчас в особой зоне риска. Мы должны взять на себя их обеспечение продуктами и лекарствами. Не жалейте тепла и заботы. Эти дни – проверка для всех нас на человечность. Спасем наше старшее поколение – значит, удержим ситуацию под контролем" - значится в сообщении.

Также глава Казани обратился к старшему поколению с призывом не выходить на улицу и напомнил, что в городе работают волонтеры, которые могут привезти пенсионерам продукты и лекарства.

Одновременно с этим Метшин призвал молодежь вступать в ряды волонтеров и заботиться о близких преклонного возраста.

"Друзья, солнце призывно светит, весна наполняет энергией и радостью. В такие дни не хочется думать о плохом. Но вирус грозит всем, поэтому отложите прогулки до лучших времен. Вы можете принести с улицы болезнь, опасную для Вас и, возможно, смертельную для ваших бабушек и дедушек.

Тех, кто хочет в это сложное время быть полезным обществу, ждут в рядах волонтеров. Заявку можно оставить на сайте "Открытой Казани". Помощь нужна не только пожилым людям, но и нашим оперативным службам и медикам".

Также Ильсур Метшин напомнил, что в Казани разрабатывают меры помощи гражданам и предпринимателям, оказавшимся под ударом из-за пандемии.

"Коронавирус уже нанес удар по нашей экономике. Мы сегодня разрабатываем меры поддержки незащищенных граждан и малого и среднего бизнеса. Возможности города ограничены, но мы постараемся максимально сделать все, что в наших силах.

В эти дни в режиме повышенной готовности находятся все диспетчерские и аварийные службы, огромную работу ведут медучреждения. Мы жестко контролируем поставку продуктов и товаров первой необходимости в магазины и лекарств в аптеки.

Но каждый должен осознать, что от его поведения во многом зависит его безопасность и здоровье близких.

Главное, что нам сегодня нужно, – это солидарность, ответственность и забота.

Взрослые, объясните это детям!

Дети, напоминайте об этом взрослым!

Крепкого всем здоровья!" – говорится в обращении.

Напомним, что на днях в Казани были замечены толпы гуляющих на Баумана людей и автобус с туристами, а самому Ильсуру Метшину пришлось сдать тест на коронавирус после вечеринки с участием российских артистов. В их числе был Лев Лещенко, у которого нашли COVID-19.