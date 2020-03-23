Казанским спортсменам запретили поездки на соревнования в другие города

Казанским тренерам и спортсменам ограничили выезд на соревнования и сборы в другие города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Казани. Это связано с мерами профилактики распространения коронавируса.

Кроме того, в столице Татарстана на более поздний срок перенесены 50 городских турниров, первенств и чемпионатов. На спортивных объектах и в спортшколах города сотрудникам и посетителям измеряют температуру и проводят обработка рук дезинфекционными средствами.

В спортивных школах с 19 марта отменены тренировки, спортсмены по специальным программам тренеров занимаются дома. Удаленно заниматься спортом сможет любой желающий – в социальных сетях Комитет физической культуры и спорта будет выкладывать видеоролики тренировок.

Напомним, что все новости о коронавирусе и его влиянии на жизнь Татарстана можно читать в обновляемой ленте ProKazan.ru.