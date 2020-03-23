22 марта на 51-м году жизни скоропостижно скончался руководитель Казанского филиала "ЭРГО" Фарид Хамадеев, сообщила пресс-служба страховой компании.

С 1994 года работал агентом в компании "Росгосстрах". Прошел путь от рядового агента до генерального директора татарстанского филиала компании, эту должность он занял в 2007 и работал на ней до 2015 года. С 2015 года Хамадеев возглавлял возглавил Казанский филиал страховой компании "ЭРГО".

"Коллеги и партнеры Фарида Ривнуровича высоко ценили его позитивное отношение к жизни, деловые качества, умение находить простые и красивые решения в самых сложных ситуациях. Он был отзывчивым, добрым и всегда готовым помочь человеком. Компания приносит искренние соболезнования родным и близким покойного", — приводит цитату сообщения страховой компании АСН.

Напомним, на днях в Казани скончался 36-летний актер театра "Угол" Павел Поляков.