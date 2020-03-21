«Нес по жизни свет и юмор». В Казани скончался 36-летний актер Павел Поляков

В Казани в пятницу, 20 марта, на 37-м году жизни скончался актер Павел Поляков. Об этом рассказала его подруга Ирина Яркова.

«Не стало нашего друга, драматурга, артиста Паши Полякова. Сейчас очень и очень необходима материальная помощь семье», — сообщила она.

«Паша играл в огромном количестве спектаклей в «Углу» — это и не очень разумный Папа в остеровском «Дети и эти», это парень, который не ощущает времени в «-30», Николай во «Времени роста деревьев», Аввакум в одноимённом спектакле на прошлогодней Театральной лаборатории «Свияжск АРТель», и ещё с десяток ролей больших и маленьких. Паша работал осветителем в Театра Оперы и Балета, и вообще нёс по жизни свет и юмор. Тексты Полякова — «Пустые бутылки», «П.А.Н.К», «Запасный выход», «Крысолов», «БукаЖка» и десятки неопубликованных пьес — это огромное наследие, которое оставил всем нам Паша», - рассказали в творческой лаборатории «Угол».

Для семьи актера объявили сбор средств. Прощание с Павлом Поляковым состоится 22 марта в 9:00 во дворе Театра на Булаке (Право-Булачная, 13).

Выражаем соболезнования родным и близким.