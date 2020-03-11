В Казани иностранец ограбил девушку и пытался спрятаться

Сегодня, 11 марта было совершено нападение на девушку, когда та возвращалась домой. Незнакомец угрожал чем-то похожим на нож и забрал сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Казани.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и вычислили, куда мог скрыться грабитель.

Злоумышленника нашли недалеко от места преступления. Им оказался 34-летний житель ближнего зарубежья. Он прятался в салоне заброшенной машины. После задержания сотрудники выяснили, что иностранец на территории России находится нелегально.

Задержанный полностью признал свою вину. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а иностранец помещен под стражу.