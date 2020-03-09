В России зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом

В Москве еще у троих людей обнаружили коронавирус. Об этом сообщают "Ведомости".

На данный момент в России зарегистрировано 20 случаев заболевания. Девять людей находятся в Москве, три - в Липецке, два - в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Также трое россиян были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань. На данный момент их уже выписали.

На сегодняшний день количество людей, заразившихся коронавирусом инфекцией, достигло более 110 000 человек. Чаще всего вирус находят у жителей Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана.