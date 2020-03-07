ДТП с пассажирским автобусом спровоцировало серьезную пробку на выезде из Казани

7 марта на Горьковском шоссе в Казани столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Кадры ДТП появились в социальных сетях.

Судя по видеозаписи, легковушка въехала в заднюю часть автобуса. О пострадавших в результате аварии не сообщается. На выезде из города образовался затор. По данным Яндекс.Навигатора, пробка растянулась от озера Лебяжье до перекрестка Фрунзе и Кулахметова. В целом загруженность дорог на 17:30 приложение оценивает на 3 балла.

"Надо копить на вертолет" - иронизируют казанцы, застрявшие в пробке.