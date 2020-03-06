В Казани ветер сорвал деревянные конструкции с крыши дома

С крыши здания, где находится офис “Водоканала”, по улице Горького ветер сорвал конструкции из дерева и полиэтилена. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам женщины, которая загрузила фотографию сорванной конструкции в интернет, в момент падения мимо шел прохожий, который успел среагировать и отскочил в сторону. Пострадавших нет.

Мэрия Казани прокомментировала инцидент:

“Как сообщил водоканал, из-за сильного ветра снесло полиэтилен, используемый для ремонта кровельного покрытия на улице Горького, 34. Пострадавших и материального ущерба нет, сейчас завершают уборку территории”.