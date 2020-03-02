В казанском автобусе внезапно сработал огнетушитель

В социальных сетях жители города опубликовали видеозапись необычного происшествия в автобусе.

"Пассажиров 91 маршрута сегодня утром ждал неприятный сюрприз. Прямо в салоне автобуса самопроизвольно сработал огнетушитель. Люди вслепую покидали автобус, пробираясь через густой "туман" - написал казанец в одной из групп в соцсетях.

Инцидент произошел между поселком Нагорный и Дербышками. Автотранспортное предприятие организовало проверку, в ходе которой выяснилось: огнетушитель сработал после манипуляций с сумкой одного из пассажиров.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Как установила проверка (это видно на видео с камеры из салона автобуса) парень засовывает сумку между сидениями и зачем-то дергает ее туда-сюда. Между сидениями находился огнетушитель. Вылетела чека, сработал раструб вниз на пол, то есть порошок ушел вниз. Хочу отметить, что при этом никто даже не испачкался. Водитель остановил автобус, пассажиры вышли.<...>Когда порошок осел пассажиры попросили водителя вновь встать на маршрут и доставить их до места назначения, пассажиры сели в автобус".

Также Темляков отметил, что жалоб в автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, от пассажиров автобуса не поступало.

Напомним, что недавно в центре Казани были замечены два парня, устроившие битву на огнетушителях.