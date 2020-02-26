МЧС выпустило собственное мобильное приложение. Тестирование доступно пока только для iOS

МЧС России тестирует новое мобильное приложение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пока оно доступно только для смартфонов с операционной системой iOS. С чем связан такой выбор, в МЧС не сообщают, однако уточняют, что доступ для тестирования на других устройствах организуют позднее.

Приложение, по словам разработчиков, поможет ориентироваться и находить информацию о действиях в случае ЧС, получать уведомления о неблагоприятных погодных условиях. Отдельный раздел предназначен для детей: викторины и квесты должны помочь им выучить правила поведения в опасных ситуациях. Ссылку на скачивание можно найти на сайте МЧС РФ.

На данный момент попытка скачать приложение для тестирования не удалась.