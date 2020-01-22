В Татарстане семье погибшего в аварии имама собирают финансовую помощь

В Татарстане в аварии погиб имам-хатыйб мечети села Шадки Тюлячинского мухтасибата Фарит хазрат Шайхиев. Соболезнования в адрес семьи опубликовали на сайте ДУМ РТ.

"Фариту хазрату был всего 41 год, 15 лет из них он посвятил служению мечети в родном селе. Все, кто был знаком с ним, отмечают, что это был уважаемый, искренний, добросовестный и великодушный в своих словах и поступках человек и имам, который сеял в сердцах своих односельчан зерна имана и протаптывал для них тропинку к мечети… Безусловно, для села Шадки и для всего корпуса имамов Татарстана безвременная кончина Фарита хазрата – тяжелая утрата… У него остались безутешная супруга, трое малолетних детей и пожилая мать. От имени ДУМ РТ и от себя лично я выражаю глубокие соболезнования семье Фарита хазрата. Молю Всевышнего, чтобы Он простил его, помиловал и защитил, а также ниспослал терпения и душевных сил близким хазрата пережить эту боль. Им сейчас необходима наша всеобщая поддержка" - передают в пресс-службе ДУМ слова муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Мухтасибат Тюлячинского района организовал сбор средств для помощи семье погибшего Фарита хазрата. Реквизиты для перечисления можно найти здесь.