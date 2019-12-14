Жесткое ДТП в Татарстане: такси столкнулось с иномаркой, есть пострадавшие

Сегодня днем на трассе Зеленодольск – Казань недалеко от поселка Айша в Зеленодольском районе произошло серьезное ДТП. Кадры с места аварии появились в социальных сетях. Автомобиль такси Uber столкнулся с Nissan, от удара первую легковушку вынесло на обочину.

Разбитые автомобили перекрыли проезжую части, водителям приходится объезжать их по обочине. На данном участке образовалась пробка.

В пресс-службе МВД Татарстана сообщили, что обстоятельства аварии на данный момент уточняются, в ДТП пострадали оба водителя.