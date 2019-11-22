В России в стоимость ипотеки планируют включить мебель

Минстрой РФ планирует изменение нормативных актов, обязывающих строителей сдавать стандартное жилье с отделкой, сантехникой и встроенной мебелью. Подготовкой необходимых документов займется Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Об этом сообщали в пресс-службе организации.

Нововведение позволит новоселам включить мебель в ипотечный кредит и въехать в квартиру, без траты времени на ремонт. Данную инициативу также поддерживают застройщики, производители и Совет Федерации.

По расчетам мебельщиков, меблировка квартиры приведет к удорожанию стоимости жилья не более чем от 1%.