КАМАЗ при поддержке Билайн внедряет транспортно-информационную систему

ПАО «КАМАЗ» и ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) приступают к внедрению в коммерческую эксплуатацию реализованного проекта – интеллектуальной транспортно-информационной системы (ИТИС-КАМАЗ). Договор о сотрудничестве в этом направлении подписан между специализированным дочерним предприятием ПАО «КАМАЗ» – «Инновационным центром «КАМАЗ» (Сколково) и телекоммуникационным оператором Билайн.

На дорогах России появятся «подключенные» грузовики КАМАЗ, оснащенные бортовой информационной системой (БИС) с доступом к мультимедийным сервисам Билайн и интегрированные с интеллектуальной транспортно-информационной системой (ИТИС-КАМАЗ). Для автотехники КАМАЗ нового поколения К5 станет возможным дистанционное взаимодействие (удалённый запуск подогревателя, мониторинг состояния систем автомобиля и т.п.), что откроет для ПАО «КАМАЗ» дополнительные возможности по созданию ценностных предложений для своих клиентов и реализации новых услуг, повышающих эффективность эксплуатации автомобилей. Иными словами, внедряемые интеллектуальные системы становятся маркетплейсом дополнительных сервисов ПАО «КАМАЗ».

Бортовая информационная система (БИС) позволит водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге или в период отдыха, благодаря мультимедиа-возможностям (музыка, видео, радио) и контент-сервисам Билайн, а также всегда оставаться на связи с коллегами и семьей, как бы далеко они не были от дома.

Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ»: «БИС позволяет проводить первичную диагностику автомобиля, записаться на техническое обслуживание и быть уверенным в поддержке диспетчера при возникновении внештатных ситуаций. ИТИС-КАМАЗ позволит оптимизировать логистические процессы и улучшить контроль рабочего процесса».

Он также отметил, что БИС интегрирована с системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-КАМАЗ, что позволяет повысить эффективность работы автопарка до 20%. Это возможно за счёт сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также благодаря оптимизации логистики, в том числе с использованием быстрых способов обмена информацией между логистом и водителем в режиме онлайн.

Партнёры планируют продолжать сотрудничество по развитию ИТИС-КАМАЗ и БИС. Для водителей это откроет целый ряд новых возможностей, не доступных ранее в грузовой автотехнике, в числе которых доступ к контент-услугам и Wi-Fi на рабочем месте через специализированный портал Connected Car Билайн. Это первый элемент реализуемой концепции Билайн Connected Car.

Александр Хомутинников, руководитель департамента M2M/IOT ПАО «ВымпелКом»: «Совместный с «КАМАЗом» проект позволяет говорить о лидерстве Билайн в отрасли Connected Car среди операторов и интеграторов в России. «КАМАЗ» принял решение использовать разработки нашей компании в создании уникального продукта для своих клиентов. При непосредственном участии Билайн к концу 2020 года на рынок России будет выпущено около 80 000 тысяч новых Connected Car».

В рамках концепции Connected Car разрабатывается ряд решений для автомобилей, подключенных по модели vehicle-to-everything. Это предполагает создание сети беспроводной связи со всеми возможными коммуникационными системами автомобиля. Внедрение технологий позволит автомобилям не только обмениваться информацией с другими транспортными средствами, объектами инфраструктуры и иными мобильными устройствами, но и находиться в постоянном контакте с экосистемой вспомогательных сервисов автопроизводителя. Для таких подключенных автомобилей Билайн обеспечит качественную многопрофильную связь по всей России, с учетом требований отдельных телематических и медиа-сервисов автомобиля.