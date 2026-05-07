Возле черных дыр предложили искать «разумы Дайсона»

Ученые обсуждают гипотезу о так называемых разумах Дайсона — возможных цивилизациях или постбиологических системах, которые могут существовать рядом с черными дырами и использовать их энергию. Искать такие объекты предлагают по необычным признакам в излучении аккреционных дисков и другим техносигнатурам, пишет Naked Science.

Идея восходит к концепции физика Фримена Дайсона. В 1960-х годах он предположил, что высокоразвитая цивилизация способна окружить звезду огромной системой спутников, чтобы собирать почти всю ее энергию. Такие мегаструктуры принято называть сферами Дайсона.

Если подобные сооружения существуют, их можно было бы обнаружить по избытку инфракрасного излучения, которое трудно объяснить обычными астрофизическими процессами. Позднее эту идею расширили: сферы Дайсона стали рассматривать не только как энергетические системы, но и как гигантские вычислительные структуры.

Параллельно развивалась гипотеза о сверхинтеллекте — машинах, способных самостоятельно совершенствоваться и быстро превосходить человеческий разум. Вместе эти представления привели к идее постбиологических цивилизаций, существующих в виде распределенных вычислительных систем космического масштаба.

Авторы исследования, представленного на конференции о разумах Дайсона и поиске внеземного разума вокруг черных дыр, рассмотрели еще более масштабный вариант. Они предположили, что подобные системы могут использовать энергию не звезд, а сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Аккреционные диски таких объектов излучают колоссальную мощность, значительно превышающую светимость обычных звезд. Поэтому, по мнению исследователей, они могут быть потенциально подходящим источником энергии для гипотетических сверхразумов.

Такие системы, как предполагается, могли бы состоять не из цельной оболочки, а из множества отдельных элементов. Они собирали бы энергию, обрабатывали информацию и рассеивали тепло. Цельная сфера была бы нестабильной и могла разрушиться под действием гравитации.

При этом даже у сверхразвитых структур сохранялись бы физические ограничения. Им пришлось бы избавляться от избытка тепла и учитывать конечную скорость передачи информации между отдельными частями системы.

Один из важных выводов исследования связан с балансом между энергией и связью. Чем больше такая система и чем дальше друг от друга находятся ее элементы, тем больше энергии она может собрать. Но обмен информацией внутри нее при этом будет происходить медленнее.

Поэтому разум Дайсона, если он существует, вряд ли похож на единое сознание в привычном понимании. Скорее это могла бы быть сеть множества подсистем, которые работают параллельно и лишь иногда синхронизируются.

Авторы также рассмотрели разные варианты поведения таких гипотетических структур. Одни могли бы скрывать свое существование, маскируя энергетические выбросы под естественные процессы. Другие, напротив, могли бы демонстрировать мощность, чтобы отпугивать возможных конкурентов.

Главным признаком для поиска исследователи называют отработанное тепло. Любая вычислительная система должна рассеивать энергию, и в космическом масштабе это могло бы проявляться как избыток инфракрасного излучения.

Среди других возможных признаков названы необычные колебания яркости, аномальные спектры, странные затмения и изменения в структуре галактических центров. Для поиска таких сигналов ученые предлагают заново изучить данные космического телескопа «Джеймс Уэбб» и «Телескопа горизонта событий».

Таким образом, поиск внеземного разума может выйти за пределы привычной идеи радиосигналов. Если цивилизации способны превращаться в гигантские вычислительные системы, питающиеся энергией черных дыр, следы их существования нужно искать в необычных астрофизических явлениях.

