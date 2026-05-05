Власти Калининградской области ожидают рост туристов на 7% летом 2026 года
Калининградская область летом рассчитывает принять около 880 тысяч туристов. Это на 7% больше прошлогоднего показателя, сообщает «Интерфакс».
Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил активный спрос на раннее бронирование жилья. По его словам, путешественники заранее выбирают места для размещения в области.
Губернатор Алексей Беспрозванных добавил, что дополнительный интерес к региону могут вызвать праздничные мероприятия. В этом году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования.
Официальное открытие купального сезона запланировано на 1 июня. Для отдыхающих будут доступны 13 морских пляжей и 19 зон отдыха на внутренних водоемах.
Летом регион свяжут прямые рейсы с 24 российскими городами. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие направления.
Также планируются международные перелеты в популярные курортные зоны и соседние страны.
Развитию туризма способствует создание новой инфраструктуры. Благодаря целевым субсидиям предприниматели открывают дополнительные объекты размещения — от гостиниц до кемпингов и глэмпингов.
Особое внимание уделяют востоку области. Там планируют запуск новых культурно-туристических пространств на территории исторических замков.
