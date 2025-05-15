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Ученые объяснили, почему кабаны в Чернобыле «светятся» спустя 30 лет

Зоологи выяснили причину сохраняющейся высокой ...

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Зоологи выяснили причину сохраняющейся высокой радиоактивности диких кабанов, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. Несмотря на прошедшие почти четыре десятилетия после аварии на ЧАЭС, уровень радиации в тканях животных практически не снизился с 1990-х годов.

Как показали исследования, причина заключается не только в катастрофе 1986 года, но и в более старых источниках загрязнения. В мясе кабанов обнаружены изотопы цезия-137 и цезия-135. Эти данные были получены с использованием современных методов масс-спектрометрии высокой точности.

Особое внимание учёных привлёк цезий-135 — долгоживущий изотоп, который попал в окружающую среду не только после аварии на Чернобыльской АЭС, но и в результате ядерных испытаний, проводившихся в середине XX века.

Как выяснилось, основным источником радиации в пищевой цепочке стали грибы, которыми питаются дикие кабаны. Эти грибы накапливают радионуклиды из почвы, а затем передают их животным. Именно сочетание изотопов из двух разных источников объясняет устойчиво высокий уровень радиоактивности.

Открытие подчёркивает, что экологические последствия ядерных катастроф и испытаний могут сохраняться на протяжении десятилетий, влияя на дикие популяции и экосистемы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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