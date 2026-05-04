ТАСС: в Калининграде у многоэтажного дома нашли тела трех человек
В Калининграде у многоэтажного дома в Ленинградском районе обнаружили тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
По данным собеседника агентства, трагедия произошла 4 мая. Тела трех человек нашли под окнами жилого дома.
Правоохранители также обнаружили предсмертную записку. По предварительной информации, ее оставила пожилая женщина, которая страдала ментальным заболеванием.
Уточняется, что семья проживала в съемной квартире на девятом этаже. Другие подробности происшествия пока не раскрываются.
В следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области сообщили, что все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках расследования уголовного дела.
