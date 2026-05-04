OMI: 70% россиян нейтрально или позитивно воспримут релевантную рекламу в ИИ

Большинство опрошенных россиян регулярно используют сервисы на основе искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании OMI, 64 процента респондентов обращаются к таким инструментам не реже одного раза в неделю, сообщает Online Market Intelligence.

Из них 35 процентов пользуются ИИ-сервисами три раза в неделю и чаще. Чаще всего нейросети применяют для творческих задач — об этом сообщили 45 процентов участников исследования.

Еще 42 процента респондентов используют такие сервисы для учебы. По 32 процента опрошенных обращаются к ИИ за помощью в вопросах, связанных с техникой, технологиями и бытовыми задачами. Правовые темы с помощью нейросетей решают 27 процентов участников опроса.

Самым популярным сервисом среди респондентов стала «Алиса» с функциями искусственного интеллекта — ее указал 71 процент опрошенных. На втором месте оказался ChatGPT с долей 42 процента. GigaChat назвали 38 процентов участников исследования.

Также в список востребованных инструментов вошли DeepSeek, которым пользуются 25 процентов опрошенных, «Шедеврум» с показателем 16 процентов и Gemini, набравший 15 процентов.

Исследователи отмечают, что по мере освоения нейросетей меняется и характер запросов. Пользователи все чаще рассматривают ИИ не только как источник информации, но и как помощника при выборе товаров, услуг и других предложений.

Так, 35 процентов участников опроса считают, что рекомендации конкретных товаров или услуг могут быть уместны в любом сценарии общения с нейросетью. Еще 23 процента ждут таких рекомендаций при решении бытовых вопросов, а 21 процент — при поиске места оказания услуг.

На этом фоне нейросети могут стать новым каналом взаимодействия брендов с аудиторией. Однако отношение к рекламе в ИИ-сервисах зависит от того, как именно она встроена в ответ.

Согласно исследованию, 70 процентов респондентов готовы воспринять рекламу положительно или нейтрально, если она соответствует теме запроса и не выбивается из контекста. Для 46 процентов важно, чтобы такая информация имела маркировку и визуально отделялась от основного ответа.

Еще 53 процента участников опроса подчеркнули, что реклама не должна мешать диалогу с нейросетью. При этом бесплатность сервиса остается значимым фактором для большинства пользователей.

Платную версию без рекламы выбрали бы только 10 процентов опрошенных. Бесплатный вариант без рекламы, но с ограничениями, предпочли бы 28 процентов. Большинство — 62 процента — согласились бы пользоваться бесплатными нейросетями при наличии рекламы.

Среди опасений чаще всего называли отвлечение от задачи — так ответили 63 процента респондентов. Еще 45 процентов опасаются визуального шума, 38 процентов — снижения скорости работы сервисов, 27 процентов — нерелевантных рекомендаций, а 23 процента — импульсивных покупок.

При этом часть участников видит в рекламе и положительные стороны. 33 процента считают, что она поможет поддерживать работу сервисов, 31 процент — развивать продукт, 27 процентов — искать товары и услуги, а 25 процентов — получать доступ к дополнительным функциям.

Исследование проводилось в марте 2026 года методом онлайн-опроса среди пользователей нейросетей и ИИ-сервисов в России. В нем приняли участие 2 328 человек, которые пользовались такими сервисами в течение последних шести месяцев.

