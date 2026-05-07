Нелегальным гидам туристических горных групп грозят штрафы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
В России предложили ужесточить требования к гидам и инструкторам, которые сопровождают туристов на опасных маршрутах. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минэкономразвития с инициативой ввести обязательное лицензирование для таких проводников, сообщает СенатИнформ.

С 2024 года инструкторы в России обязаны проходить аттестацию, уведомлять спасателей о каждом выходе группы на маршрут и отвечать за безопасность участников. Однако, по оценкам представителей отрасли, на рынке по-прежнему работают нелегальные проводники.

Еще одной проблемой называют отсутствие законного механизма, который позволил бы отстранить от похода туриста, нарушающего дисциплину и создающего угрозу для всей группы.

Гибатдинов предложил ввести обязательные лицензии для гидов, которые водят людей в горы, на сплавы и по другим потенциально опасным направлениям. Также сенатор считает необходимым увеличить страховые выплаты для туристов и упростить подачу уведомлений спасателям через портал государственных услуг.

По мнению парламентария, штрафы за нелегальную деятельность должны быть значительно выше. При повторных нарушениях он предлагает предусмотреть уголовную ответственность.

Сейчас работу инструкторов контролируют региональные власти, а на особо охраняемых природных территориях — администрации природных парков. В Российском союзе туриндустрии считают, что действующих норм в целом достаточно, но на местах не хватает контроля. Например, на Камчатке за проверку сотен групп может отвечать всего один сотрудник.

Представители туротрасли также полагают, что сложные походы должны организовывать только официальные туроператоры, а не индивидуальные предприниматели.

Отдельно эксперты указывают на технические сложности при уведомлении спасателей. Сейчас для подачи сообщения требуется электронная подпись. Предлагается разрешить передавать такие данные через сайт ведомства, по электронной почте или через туроператора.

Еще одна инициатива касается отдаленных маршрутов с простым рельефом, но без устойчивой связи. Для них предлагают ввести специальную нулевую категорию, если расстояние до спасателей или скорой помощи превышает 100 километров, а точки выхода с транспортом находятся дальше 10 километров друг от друга.

В 2025 году вступили в силу новые штрафы за некачественные туристические услуги. Нелегальным гидам грозит от 5 до 15 тысяч рублей, организациям — от 50 до 150 тысяч рублей.

При этом опасность для группы может создавать не только проводник, но и сам турист. Поэтому участники отрасли предлагают дать инструкторам право досрочно прекращать поход для нарушителей.

Для такого решения, по инициативе экспертов, нужно будет составить акт и получить подписи двух свидетелей из группы. С этого момента услуга будет считаться оказанной надлежащим образом, а деньги за оставшуюся часть похода туристу не вернут. Эвакуацию нарушитель должен будет оплатить самостоятельно, если при этом его не оставляют в опасности.

