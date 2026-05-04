Экс-тренер сборной России Хиддинк обсуждает возможное возвращение в Москву

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк допустил, что в будущем может снова приехать в страну. Об этом сообщил Sport24.

В разговоре с корреспондентом издания семьдесят восьмилетний нидерландский специалист отметил, что ему было комфортно жить в России. Отдельно Хиддинк подчеркнул, что особенно теплые воспоминания у него связаны с Москвой.

По словам тренера, после наступления мира он не исключает возможности вернуться в Россию.

Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Главным успехом команды под его руководством стали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Позднее, в 2012–2013 годах, нидерландский специалист возглавлял махачкалинский «Анжи».

