Что нельзя в день Молченской Богородицы 7 мая 2026 года

Седьмого мая 2026 года православные верующие чтят Молченскую икону Божией Матери, а также вспоминают мученика Савву Стратилата и 70 воинов, преподобных Савву Печерского и Алексия Затворника, мученика Александра Лионского, Пасикрата и Валентина, преподобную Елисавету Константинопольскую и преподобного Фому Сирийского, юродивого. Ссылка на страницу первоисточника в предоставленном тексте не указана.

Молченская икона Богородицы не имеет в народном календаре такого широко известного названия, как, например, Егорьев день. Однако сам образ связывают с темой тихой молитвенной помощи, внутреннего мира и бережного отношения к слову.

В православной традиции почитание этой иконы напоминает верующим, что помощь Пресвятой Богородицы может приходить не только через явные чудеса, но и через утешение, примирение, вовремя сказанное доброе слово или, наоборот, через сдержанность от злословия.

Согласно церковному преданию, история Молченской иконы начинается в 1405 году. Образ явился 18 сентября на болоте Молче неподалеку от Путивля. Позднее святыня была связана с Молченской Софрониевой Богородично-Рождественской пещерной пустынью.

В церковных источниках упоминаются две чудотворные иконы, называемые Молченскими. Одна связана с Софрониево-Молченской Богородично-Рождественской пещерной мужской пустынью, другая — с Молченским Рождества Богородицы женским монастырем.

Особое значение для почитания образа имеет Путивль. По сведениям церковных источников, первоначально икона находилась в Молченской Софрониевой пустыни, а в 1605 году была перенесена в Путивльский монастырь. С этим событием и связывают празднование 7 мая по новому стилю.

В годы советской власти монастырь был разрушен, а икона считалась утраченной. Позднее, во время восстановления Молченских монастырей в 1990-е годы, образ был найден. Оказалось, что местные жители скрывали святыню, сохраняя ее от поругания. 7 мая 1995 года икону крестным ходом перенесли в Спасо-Преображенский собор Молченского Путивльского монастыря.

Перед Молченской иконой Божией Матери молятся о мире в семье, прекращении ссор, защите от клеветы, злословия и сплетен. К ней также обращаются в болезнях, тревогах, одиночестве, душевной усталости и житейских трудностях.

В этот день верующие стараются посетить храм, поставить свечу перед образом Богородицы, прочитать молитву, акафист или Богородичное правило. Если икона есть дома, ее приводят в порядок, рядом ставят свечу или лампаду и молятся о защите семьи от раздоров и бед.

С праздником связаны и особые запреты. Считается, что 7 мая не стоит начинать день с резких слов, ссор и упреков. Также не следует выдавать чужие тайны, распространять слухи, перебивать старших и превращать молитву в показное благочестие.

Отдельно подчеркивается, что молчание в этот день не должно становиться способом наказать близких холодностью. Если человек молчит из гордости или обиды, такое поведение не считается добродетелью. При этом нельзя и скрывать правду там, где из-за молчания может пострадать невиновный.

Народные приметы 7 мая связывали с погодой и домашним миром. Туман над низинами утром считали знаком спокойного дня, а крупную росу на траве — предвестием мягкого мая и хорошего роста зелени. Если птицы пели тихо и долго сидели у дома, это воспринимали как знак спокойных новостей.

Также обращали внимание на свечу у домашней иконы. Ровное пламя считали признаком мира в доме, а беспокойное — поводом задуматься о накопившихся обидах и постараться примириться до вечера.

