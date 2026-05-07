Bloomberg: Anthropic договорилась со SpaceX о вычислительных ресурсах

Компания Anthropic PBC заключила соглашение со SpaceX Илона Маска о доступе к вычислительным ресурсам крупного центра обработки данных Colossus 1 в Мемфисе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сделка должна помочь Anthropic увеличить вычислительные мощности и удовлетворить растущий спрос на свое программное обеспечение искусственного интеллекта Claude.

Компании сообщили, что Anthropic рассчитывает получить доступ к более чем 300 МВт вычислительной мощности.

Финансовые условия соглашения не раскрываются. При этом Bloomberg отмечает, что другие операторы центров обработки данных в последнее время заключали договоры с арендаторами по ставкам от 1,5 млн до 2 млн долларов за мегаватт.

При таких условиях сделка с Anthropic может приносить xAI сотни миллионов долларов в год.

Соглашение объединяет участников одной технологической гонки, которые работают над созданием более продвинутых систем искусственного интеллекта.

Ранее портал Axios сообщал, что Белый дом рассматривает возможность изменить правила работы федеральных ведомств с искусственным интеллектом, чтобы снова получить доступ к продуктам Anthropic.

До этого Пентагон признал компанию угрозой для цепочек поставок. После этого Anthropic подала иск против федеральных властей.

Компания получила такой статус после отказа предоставить военным доступ к своим технологиям. Anthropic объясняла позицию тем, что считает преждевременным использование искусственного интеллекта для создания автономного оружия и указывает на отсутствие юридической базы для слежки.

