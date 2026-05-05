«Агроэкспорт»: РФ в I квартале увеличила доход от экспорта рыбы на 19%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Россия в первом квартале 2026 года увеличила экспорт рыбы и морепродуктов на 19%. По оценкам экспертов, объем поставок превысил 1,7 миллиарда долларов, сообщает «Агроэкспорт».

Средняя цена экспортируемой продукции за первые три месяца года составила более 3 тысяч долларов за тонну.

Крупнейшим покупателем российской рыбной продукции с 2023 года остается Китай. В январе — марте 2026 года поставки в КНР выросли на 53% и превысили 1 миллиард долларов.

Второе место заняла Республика Корея. Экспорт в эту страну увеличился на 5% и достиг 398 миллионов долларов.

В пятерку основных импортеров также вошли Нидерланды с объемом закупок на 85 миллионов долларов, Белоруссия на 42 миллиона долларов и Норвегия на 23 миллиона долларов.

Главным драйвером роста стали поставки мороженой рыбы. За первый квартал их объем в денежном выражении вырос на 26% год к году и достиг 944 миллионов долларов.

Второй по значимости категорией стали ракообразные. Их экспорт с января по март увеличился почти до 570 миллионов долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин отметил, что Россия является крупнейшим мировым экспортером мороженой рыбы. При этом, по его словам, развивается и экспорт продукции с более высокой степенью переработки, включая филе, сурими и консервы.

Ильюшин подчеркнул, что сейчас перед отраслью стоит задача расширять географию поставок. Среди перспективных направлений он назвал Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что результаты первого квартала соответствуют прогнозам организации. Ранее ассоциация допускала, что по итогам 2026 года экспорт рыбной продукции может превысить 7 миллиардов долларов.

По словам Зверева, для сохранения положительной динамики важны взвешенные решения в сфере таможенно-тарифной политики.

Председатель Рыбного союза Александр Панин связал рост экспорта прежде всего с повышением мировых цен на ключевые виды российской продукции, включая минтай и треску.

Он считает, что положительная динамика может сохраниться до конца года. Это позволит отрасли приблизиться к цели по увеличению экспортных поставок до 8,5 миллиарда долларов к 2030 году.

