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Татарстанцам представили бесплатный онлайн-урок по кибербезопасности и ИТ-профессиях будущего

Татарстанцам представили бесплатный онлайн-урок по кибербезопасности и ИТ-профессиях будущего

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема и благотворительный фонд «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность». Татарстанские школьники, их педагоги и родители смогут узнать не только о правилах цифровой гигиены, но и познакомиться с работой специалистов по кибербезопасности и современными средствами защиты информации в сети.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала.

«Видеоуроки проекта подходят широкой аудитории и взрослых, и детей. Надеюсь, наш новый урок «Кибербезопасность» поможет активно пользующимся цифровыми технологиями татарстанцам защитить себя и близких от злоумышленников в цифровом пространстве. Республика славится как кузница кадров – и, возможно, кто-то после просмотра решит связать свою жизнь с ИТ-отраслью и сам в будущем будет разрабатывать решения для защиты пользователей от киберугроз», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.

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