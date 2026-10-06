Экономика

Газ в Европе подорожал выше €780 за тысячу кубометров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Стоимость газа в Европе превысила €780 за 1 тыс. куб. м, нефть держится около $100 за баррель, а электроэнергия стоит €180–220 за МВт·ч. Такие показатели привела исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на региональном энергетическом саммите в Белграде, передает ТАСС.

По ее словам, ситуация с ценами на энергоносители перед зимним отопительным сезоном является крайне сложной и очень напоминает 2022 год. Причиной роста стоимости она назвала засуху, низкий уровень воды в Дунае, снижение выработки гидро-, тепловых и атомных электростанций, а также низкую заполненность европейских газовых хранилищ.

При этом сама Сербия, как подчеркнула Джедович-Ханданович, располагает значительными запасами газа в размере 707 млн куб. м.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

лучшее средство от плесени и грибка на стенах в ванной

Интересно

день назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Технологии

день назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

сколько стоит пошив постельного белья в Екатеринбурге

Технологии

день назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

день назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Не у нас

день назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Технологии

день назад

Минцифры предложило учитывать M2M-гаджеты в ЕСИА
Новости Татарстана
день назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Новости Казани

30 минут назад

Икону целителя Пантелеимона привезут в Казанский собор 16 октября

Гид по Казани

день назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

Технологии

2 часа назад

Приложение исчезло с главного экрана, но осталось в телефоне: куда могла деться иконка

Новости Татарстана

3 часа назад

Дарение или завещание квартиры: в чем разница, пояснил Росреестр Татарстана
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
день назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Новости Казани

3 часа назад

Казанская детская больница №1 получила имя первого главврача

Новости Татарстана

4 часа назад

Специалисты Росреестра Татарстана ответили на вопросы пожилых о недвижимости

Технологии

4 часа назад

Удаленный контакт снова появился в телефоне: откуда смартфон мог его восстановить
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году