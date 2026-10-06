Газ в Европе подорожал выше €780 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила €780 за 1 тыс. куб. м, нефть держится около $100 за баррель, а электроэнергия стоит €180–220 за МВт·ч. Такие показатели привела исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на региональном энергетическом саммите в Белграде, передает ТАСС.

По ее словам, ситуация с ценами на энергоносители перед зимним отопительным сезоном является крайне сложной и очень напоминает 2022 год. Причиной роста стоимости она назвала засуху, низкий уровень воды в Дунае, снижение выработки гидро-, тепловых и атомных электростанций, а также низкую заполненность европейских газовых хранилищ.

При этом сама Сербия, как подчеркнула Джедович-Ханданович, располагает значительными запасами газа в размере 707 млн куб. м.