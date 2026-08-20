Биткоин пробил $70 000 и целится в $74 500

Биткоин завершил затяжную консолидацию пробоем вверх: цена преодолела 100-дневную скользящую среднюю и поднялась выше $70 000. Ближайшей целью для быков стал уровень $74 500, где расположена 200-дневная скользящая средняя.

В среду 19 августа резко выросла цена Ethereum. Объёмы торгов существенно увеличились, что позволило быкам преодолеть несколько ключевых уровней Фибо-коррекции, включая отметку $2 100. Однако на недельном графике цена достигла верхней границы регрессионного ценового канала — динамического уровня сопротивления, поэтому возможна коррекция вниз.

Если восходящее движение продолжится, следующей целью для Ethereum станет кластер $2 470–2 500.

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