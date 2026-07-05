Криминал

Водитель Nissan при повороте на АЗС в Казани устроил смертельное ДТП

Служба новостей Автор статьи
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30-летний мотоциклист погиб в ДТП на улице Залесной в Казани. Об этом рассказали в ГИБДД столицы Татарстана.

По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan двигался со стороны трассы М-7. Он начал поворачивать направо, чтобы заехать на АЗС, но не предоставил преимущество мотоциклу, который ехал по правой полосе в попутном направлении к Горьковскому шоссе. Произошло столкновение.

После удара мотоцикл вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла и оба пешехода госпитализированы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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