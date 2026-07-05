Криминал

Нападение таксиста на подростка в Казани заинтересовало Бастрыкина

Служба новостей Автор статьи
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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения таксиста на 15-летнего подростка в Казани. Инцидент произошел вечером 12 марта на улице Декабристов.

По предварительным данным, водитель такси нанес подростку несколько ударов, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность нападавшего.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и принятых мерах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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