Спецтехника

Специализированная техника обеспечивает неоценимую помощь в выполнении работ для многих отраслей промышленности: от дорожного строительства до сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.



Гусеничные экскаваторы

Они обладают высокой маневренностью и используются для выполнения широкого спектра задач, начиная от земельных работ, окончивая дорожным строительством и горнодобывающей промышленностью. Гусеничные экскаваторы оснащают такими приспособлениями как ковш, гидромолот, грейфер. Можно посмотреть: https://www.eurasianmachinery.kz/katalog/specztexnika/.



Бульдозеры

Они являются тяжелой техникой, применяемой для выполнения различных земельных работ. Их используют для планировки, выравнивания и укладки грунта, транспортировки материалов на строительные площадки.





Фронтальные погрузчики

Их используют на строительных площадках, в складских комплексах, портах и других местах, где необходимо погружать и разгружать грузы. Они обладают высокой грузоподъемностью и их применяют для транспортировки и складирования различных строительных и промышленных материалов.



Автокраны

Автокраны являются необходимой техникой для выполнения подъемно-монтажных работ на строительных площадках, складах, портах и других местах. Обладают большой грузоподъемностью и позволяют перемещать технически сложные конструкции.



Самосвалы и бетоносмесители

Самосвалы используются для транспортировки грунта, песка, щебня и других материалов со строительных площадок. Бетоносмесители предназначены для производства и транспортировки бетонных смесей на объекты.



Сельскохозяйственная техника: оборудование для обработки почвы и ухода за растениями

Тракторы, комбайны, посевные машины используют для выполнения различных задач в сельском хозяйстве, включая пахоту, посев, уборку урожая и другие работы.