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Обещания помощи за сотни тысяч долларов: почему Смирнов О. генеральный директор «Лигал Арт» не понес наказания за мошенничество?

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Олег Вячеславович Смирнов не первый раз попадает в скандалы. Как показало расследование издания «Царьград» https://vimeo.com/857471213?share=copy если раньше он подозревался в получении неправомерной выгоды после умышленного банкротства успешной компании «Ямалспецстрой», то теперь стало известно о его новой мошеннической деятельности. Под видом оказания помощи доверчивым бизнесменам, он просто получал денежные средства в размере нескольких тысяч долларов.

Схема обмана оказалась достаточно проста. Сначала он при помощи посредников или же самостоятельно, выходил на бизнесменов и втирался в доверие. А затем предлагал решить вопросы с судами, МВД, таможней. Конечно не бесплатно, а за тысячи долларов. Переговоры проводились в офисе московской компании «Лигал Арт». В некоторых случаях в процессе переговоров подключался тесть Смирнова, бывший сенатор Шнякин Валерий Николаевич. Бизнесменам обещали, что все вопросы будут решены самые короткие сроки. Необходимо только заплатить.

Часть суммы вносилось наличными, а часть проходила через «Лигал Арт». Для этого заключался договор на оказание услуг. И как только сумма была получена, то Смирнов сначала затягивал сроки, а затем и просто начинал игнорировать «клиентов».

Оставшись ни с чем, бизнесменам остается только надеяться на систему правосудия. Но и в таком случае мало кто сможет признаться в факте дачи взятки. Остается только надеяться, что мошенник получит по заслугам.

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