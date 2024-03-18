Кашель у ребенка чаще всего указывает на инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания. Может быть приступообразным, редким, влажным и сухим.

При выборе лечения учитывают характер кашля, его интенсивность, продолжительность и нарушения, выявленные при аускультации бронхо-легочной системы. При необходимости назначают инструментальную и лабораторную диагностику.

Классификация кашля по форме

Кашлем считается естественная реакция организма, возникающая в ответ на действия раздражителя. Чаще всего является симптомом простудных заболеваний, поэтому в основном появляется у детей раннего возраста.

Лечение подбирают с учетом типа кашля:

Влажный кашель у ребенка чаще всего обусловлен стеканием слизистого отделяемого по задней стенке глотки. То есть его первопричиной является ринит или воспаление придаточных пазух носа. Влажный кашель может прийти на смену сухому при воспалении нижних дыхательных путей.

чаще всего обусловлен стеканием слизистого отделяемого по задней стенке глотки. То есть его первопричиной является ринит или воспаление придаточных пазух носа. Влажный кашель может прийти на смену сухому при воспалении нижних дыхательных путей. Сухой кашель у ребенка появляется при воспалении горла и на начальной стадии инфекционного поражения трахеи и бронхов. Через несколько дней переходит во влажный. Сухой кашель приступами может быть при аллергии и бронхиальной астме.

появляется при воспалении горла и на начальной стадии инфекционного поражения трахеи и бронхов. Через несколько дней переходит во влажный. Сухой кашель приступами может быть при аллергии и бронхиальной астме. Лающий кашель у ребенка указывает на развитие стенозирующего ларингита. В свою очередь заболевание чаще всего развивается при попадании в ротоглотку вирусов. Приступ напоминает лай, возникает он преимущественно ночью, сопровождается осиплостью голоса и шумным дыханием.

указывает на развитие стенозирующего ларингита. В свою очередь заболевание чаще всего развивается при попадании в ротоглотку вирусов. Приступ напоминает лай, возникает он преимущественно ночью, сопровождается осиплостью голоса и шумным дыханием. Кашель с репризами. Характеризуется резкими и частыми кашлевыми толчками, которые непрерывно следуют один за другим так, что ребенок не может сделать полноценный вдох. Приступ заканчивается репризой – шумным выдохом. Причины – коклюш, аденовирусная инфекция, парагрипп, микоплазменная инфекция.

При кашле необходимо в первую очередь лечить первопричину заболевания. При рините назначают промывание носовых ходов, орошение глотки антисептиками, полоскания, все эти процедуры помогают быстрее вывести слизь из организма.

При бактериальных инфекциях дыхательных путей с температурой и выраженными симптомами интоксикации назначают антибиотики, противокашлевые средства. Если кашель влажный с густой слизью, то назначают муколитики, то есть препараты с отхаркивающим эффектом.

Кашель у ребенка без температуры не менее опасен, лечат его обильным теплым питьем, противокашлевыми препаратами, которые подбирают по возрасту. Если он сохраняется на протяжении 10 дней и больше, то следует малыша показать врачу.

Кашель лаем у ребенка особенно с шумным дыханием и одышкой – это несомненный повод к вызову скорой помощи, так как лечение должно быть проведены незамедлительно. До приезда медиков облегчить состояние ребенка можно с помощью теплого влажного воздуха (включить горячую воду в ванной), помогает вдыхание через небулайзер физ. раствора.

Лечение в клинике Коренченко

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