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· Анастасия Есикова

Базальная имплантация

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Базальная имплантация представляет собой инновационный метод восстановления зубного ряда, который может быть применен в случаях, когда традиционные имплантаты невозможно установить из-за недостатка костной ткани.

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Базальная имплантация рекомендуется для таких категорий пациентов:

1. Пациенты, перенесшие травмы лица и челюсти.
2. Лица с тяжелыми степенями пародонтоза, остеопороза или остеомиелита.
3. Онкологические больные с частичной или полной резекцией верхней челюсти.

Однако, базальная имплантация не подходит для пациентов, у которых имеется альвеолярный отросток, где можно было бы установить традиционные имплантаты с проведением костной пластики. Данный метод является крайней мерой восстановительной медицины и требует высокой квалификации врача.

Стоит отметить, что скуловая кость всегда остается хорошо пригодной для надежной фиксации имплантатов, несмотря на состояние альвеолярного отростка. При проведении базальной имплантации, хирург должен быть осведомлен о специфике анатомии и обходить гайморовы пазухи и нижнюю нервную ветвь лица.

Мастерство специалиста, способного корректно выполнить базальную имплантацию, является редкостью. При выборе данного метода восстановления зубного ряда, следует доверять только профессионалам, которые смогут проанализировать медицинские показания к данной процедуре.

Основными противопоказаниями к базальной имплантации являются отсутствие 1-2 зубов и общие противопоказания к любым хирургическим вмешательствам. В таких случаях следует рассмотреть возможность применения обычной имплантации.

В заключение, базальная имплантация является методом, применяемым в экстренных случаях для восстановления зубного ряда, когда традиционные методы не представляются возможными. Она требует высокой квалификации хирурга и осведомленности о всех медицинских показаниях к данной процедуре.

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