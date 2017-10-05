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5 лет тюрьмы: ProKazan добился наказания за отнятую квартиру у 80-летней бабушки из Казани

5 лет тюрьмы: ProKazan добился наказания за отнятую квартиру у 80-летней бабушки из Казани
16+
Фото: Ольга Плешкова/кадр видео Первого канала
Портал ProKazan.ru занимался расследованием темы целый год. В итоге суд нашел лишь одного виновного

Накануне, 16 января, была поставлена точка в истории об обмане 81-летней Елизаветы Дмитриевой из Казани, у которой обманом отняли квартиру. Портал ProKazan.ru занимался этой темой целый год. В итоге суд приговорил обвиняемого Абузара Нафигина к 5 годам тюрьмы в колонии, без штрафа или конфискации.

Исчезла после продажи квартиры

История Елизаветы Дмитриевой по своей наглости и безнаказанности потрясла всю страну. Год назад бабушка пропала сразу после продажи своей однокомнатной квартиры на улице Декабристов. Первым тревогу стал бить казанский активист Денис Кириллов. Он обратился в редакцию ProKazan.ru с сообщением: старушка исчезла, а в ее квартире неизвестные делают ремонт.

Держали взаперти 

Несколько раз наша редакция обращались в полицию. Там нам объясняли, что знают, где находится Дмитриева, но она «сама не хочет говорить о своем местонахождении». По своим источникам мы выяснили, что бабушку увезли в деревню Базяково Алексеевского района. А когда мы приехали туда, то узнали, что ее держат взаперти.

Скрыла преступление из жалости?

Риелтор Елена Украинская, которая организовала сделку купли-продажи квартиры Елизаветы Дмитриевой, рассказала, что квартира старушки была продана с подачи Абузара Нафигина, которого сама бабушка представила как своего племянника. Однокомнатная квартира Елизаветы Дмитриевой в 30 квадратных метров была продана за 1 млн 300 тысяч рублей. Низкая цена была оправдана Еленой из-за плохого состояния квартиры. Женщина призналась, что именно она увезла старушку из города якобы из жалости. Почему она «из жалости» не отвезла ее в полицию, а решила скрыть в деревне, она объяснить не смогла.


После публикации портала ProKazan.ru историю Елизаветы Дмитриевой рассказали на Первом канале

Уголовное дело 

После публикации портала ProKazan.ru и газеты «Город» органы соцзащиты забрали старушку в приют. Как она оказалась в деревне, она не знала. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. По подозрению был задержан Абузар Нафигин - тот самый мужчина, выдававший себя за племянника. Выяснилось, что он ранее судимый безработный бомж. Он и взял на себя всю вину.

Почему виновный всего один?

Все время, пока шло следствие, в деле был всего один подозреваемый. Дело возвращалось на дополнительное расследование, менялись судьи и следователи. В беседе с корреспондентом портала ProKazan.ru даже судья признался, что считает, что на скамье подсудимых должен был быть не один человек, а целая группа, вплоть до сотрудницы Регпалаты, регистрирующей сделку.

Активист Денис Кириллов уверен в том, что банда мошенников не просто обманула бабушку, но и была в сговоре с сотрудниками полиции.

- Не мог он один найти одинокую старушку, поселиться у нее, вывезти из города, - считает Кириллов. - Участковый знал о том, что Нафигин живет у бабушки. Полиция проявила халатность, когда об ее исчезновении было подано заявление, и когда было возбуждено уголовное дело. Мне поступают угрозы от членов банды, на меня уже было совершено покушение. 

Доказать причастность к преступлению других участников сделки следователи не смогли. Но, как выразился гособвинитель, они могут «ответить рублем».

- Нафигин указывает только на себя, говорит, что только он один все устроил. На чем еще будет строиться обвинение? - сказал государственный обвинитель Александр Леонов. - Сейчас по закону эта квартира должна быть возвращена потерпевшей. Нынешние владельцы останутся и без квартиры, и без денег, но имеют право взыскивать деньги с риелтора. Так что свою красивую машину риелтору, скорее всего, придется продать, взыскать что-либо с Нафигина  вряд ли получится.

Что в итоге?

Страшно представить, что стало бы с Елизаветой Дмитриевой, если бы мы не заговорили об этой проблеме. Врачи подтвердили, что бабушка недееспособна, и жить одна просто не может. Теперь она живет в престарелом доме. Все сделки, совершенные с ее квартирой, признаны незаконными. Нафигин будет отбывать наказание в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ольга Плешкова, 17.01.2018, 18:30
Тэги: Суд
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Комментарии

Бабушка17 января 2018, 18:38
Риэлтор мошенница! Это она все организовала и она в доле, ее судить тоже надо!
Лучший комментарий
1
22
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Горожанин17 января 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Риэлтор мошенница! Это она все организовала и она в доле, ее судить тоже надо!
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Акнуть! Как ты догадался интересно !Капитан очевидность .
2
3
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Ирина17 января 2018, 18:59
Молодцы, ProKazan!!!
2
19
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:02
Где деньги ?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:03
Нынешние владельцы имеют право взыскивать деньги с риелтора, если они не соучастники, но это не значит, что смогут взыскать.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:06
Бабка тоже хороша , то он ее родственник, то не знает как в деревне оказалась...почему об этом никому не сказала ? Тоже хотела навариться...вот она гнилая натура русского человека , о которой писали многие русские классики.
10
5
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Горожанин17 января 2018, 19:09
Я смотрела эту передачу по Первому каналу. Там все они были в сговоре и парень который покупал эту квартиру для перепродажи знал , что бабушка не совсем в норм состоянии и риэлтор была в курсе. Жаль что только один человек понесет наказание.
0
15
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Я смотрела эту передачу по Первому каналу. Там все они были в сговоре и парень который покупал эту квартиру для перепродажи знал , что бабушка не совсем в норм состоянии и риэлтор была в курсе. Жаль что только один человек понесет наказание.
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Значит они ничего не потеряли. И даже налог с продажи все еще на бабушке висит.
0
2
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Горожанин17 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Я смотрела эту передачу по Первому каналу. Там все они были в сговоре и парень который покупал эту квартиру для перепродажи знал , что бабушка не совсем в норм состоянии и риэлтор была в курсе. Жаль что только один человек понесет наказание.
Развернуть
Значит они ничего не потеряли. И даже налог с продажи все еще на бабушке висит.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Риэлтор мошенница! Это она все организовала и она в доле, ее судить тоже надо!
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Риелтора на кол
1
6
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Горожанин17 января 2018, 19:21
Спасибо тем, кто помог восстановить справедливость!(!)
Спасибо редакции газеты за освещение темы!(!)
***
Статьи по теме читали, сопереживали.
Виновных наказать, чтоб мало не показалось!
***
Из статьи, самое любопытное:
"Риелтор Елена Украинская...
организовала сделку купли-продажи квартиры Елизаветы Дмитриевой, ...
квартира старушки была продана ....
.....призналась, что именно она увезла старушку из города якобы из жалости.
Почему она «из жалости» не отвезла ее в полицию,
а решила скрыть в деревне, она объяснить не смогла....
.....Участковый знал о том, что Нафигин живет у бабушки.
Полиция проявила халатность, когда об ее исчезновении было подано заявление,
и когда было возбуждено уголовное дело.
.... банда мошенников не просто обманула бабушку,
но и была в сговоре с сотрудниками полиции....
Мне поступают угрозы от членов банды,
на меня уже было совершено покушение. "
***
А почему остальные участники банды не под судом?(?)
Не одна риэлтор дела делала?
ЕЩЕ и защитникам старушки угрозы и покушения делают бандиты!>-(
****
Опять из статьи:
"По подозрению был задержан Абузар Нафигин -
тот самый мужчина, выдававший себя за племянника.
Выяснилось, что он ранее судимый безработный бомж.
Он и взял на себя всю вину."
****
Всю банду черных риэлторов ( и в погонах кто!) - на чистую воду!

А бабушку (судя по фото) они какими-то лекарствами опаивали!
У нее хоть сейчас лицо нормальное стало, а то было какое-то одурманенное!
0
11
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Горожанин17 января 2018, 19:24
Возможен встречный иск за проведенный ремонт? Может рано вытерли пот со лба.
4
3
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Ага17 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Бабка тоже хороша , то он ее родственник, то не знает как в деревне оказалась...почему об этом никому не сказала ? Тоже хотела навариться...вот она гнилая натура русского человека , о которой писали многие русские классики.
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Ты опять на улице ночевал, уткнувшись башкой в сугроб?
3
7
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Возможен встречный иск за проведенный ремонт? Может рано вытерли пот со лба.
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А кто ремонт этот просил?
Самоуправство как бы это!
0
6
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Горожанин17 января 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
Возможен встречный иск за проведенный ремонт? Может рано вытерли пот со лба.
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Они еще и чеки нарисуют, что это все уже стоило полляма. Или это будет разбомбленная квартира. В каком состоянии должны вернуть?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин с лицензией17 января 2018, 19:35
Проказан слава, а сколько таких еще дел?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 19:40
Приятно, когда от Плешковой столько пользы
0
9
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Ты опять на улице ночевал, уткнувшись башкой в сугроб?
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У меня дом есть, но тебе животное бездомное живущие на теплотрассе это не понять.
2
2
Согласны с автором?
Алина Козьмина17 января 2018, 20:38
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Алина, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
3
1
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
У меня дом есть, но тебе животное бездомное живущие на теплотрассе это не понять.
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Кто бы сомневался, потому что ты главарь банды. И это бабушка у тебя не первая и не последняя.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин17 января 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Кто бы сомневался, потому что ты главарь банды. И это бабушка у тебя не первая и не последняя.
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Главарь банды потому что свое жилье есть ?
Ударься об лопату на которой боярышник стоял еще раз глядишь мозги твои пропятые на место временно станут.
1
1
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Горожанин17 января 2018, 21:29
И как бабуля наша тратит миллионы?на восстановление испорченных нервов и здоровья?мухаметзянов икрам.
0
0
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