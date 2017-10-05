5 лет тюрьмы: ProKazan добился наказания за отнятую квартиру у 80-летней бабушки из Казани

Портал ProKazan.ru занимался расследованием темы целый год. В итоге суд нашел лишь одного виновного

Накануне, 16 января, была поставлена точка в истории об обмане 81-летней Елизаветы Дмитриевой из Казани, у которой обманом отняли квартиру. Портал ProKazan.ru занимался этой темой целый год. В итоге суд приговорил обвиняемого Абузара Нафигина к 5 годам тюрьмы в колонии, без штрафа или конфискации.

Исчезла после продажи квартиры

История Елизаветы Дмитриевой по своей наглости и безнаказанности потрясла всю страну. Год назад бабушка пропала сразу после продажи своей однокомнатной квартиры на улице Декабристов. Первым тревогу стал бить казанский активист Денис Кириллов. Он обратился в редакцию ProKazan.ru с сообщением: старушка исчезла, а в ее квартире неизвестные делают ремонт.

Держали взаперти

Несколько раз наша редакция обращались в полицию. Там нам объясняли, что знают, где находится Дмитриева, но она «сама не хочет говорить о своем местонахождении». По своим источникам мы выяснили, что бабушку увезли в деревню Базяково Алексеевского района. А когда мы приехали туда, то узнали, что ее держат взаперти.

Скрыла преступление из жалости?

Риелтор Елена Украинская, которая организовала сделку купли-продажи квартиры Елизаветы Дмитриевой, рассказала, что квартира старушки была продана с подачи Абузара Нафигина, которого сама бабушка представила как своего племянника. Однокомнатная квартира Елизаветы Дмитриевой в 30 квадратных метров была продана за 1 млн 300 тысяч рублей. Низкая цена была оправдана Еленой из-за плохого состояния квартиры. Женщина призналась, что именно она увезла старушку из города якобы из жалости. Почему она «из жалости» не отвезла ее в полицию, а решила скрыть в деревне, она объяснить не смогла.



После публикации портала ProKazan.ru историю Елизаветы Дмитриевой рассказали на Первом канале

Уголовное дело

После публикации портала ProKazan.ru и газеты «Город» органы соцзащиты забрали старушку в приют. Как она оказалась в деревне, она не знала. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. По подозрению был задержан Абузар Нафигин - тот самый мужчина, выдававший себя за племянника. Выяснилось, что он ранее судимый безработный бомж. Он и взял на себя всю вину.

Почему виновный всего один?

Все время, пока шло следствие, в деле был всего один подозреваемый. Дело возвращалось на дополнительное расследование, менялись судьи и следователи. В беседе с корреспондентом портала ProKazan.ru даже судья признался, что считает, что на скамье подсудимых должен был быть не один человек, а целая группа, вплоть до сотрудницы Регпалаты, регистрирующей сделку.

Активист Денис Кириллов уверен в том, что банда мошенников не просто обманула бабушку, но и была в сговоре с сотрудниками полиции.

- Не мог он один найти одинокую старушку, поселиться у нее, вывезти из города, - считает Кириллов. - Участковый знал о том, что Нафигин живет у бабушки. Полиция проявила халатность, когда об ее исчезновении было подано заявление, и когда было возбуждено уголовное дело. Мне поступают угрозы от членов банды, на меня уже было совершено покушение.

Доказать причастность к преступлению других участников сделки следователи не смогли. Но, как выразился гособвинитель, они могут «ответить рублем».

- Нафигин указывает только на себя, говорит, что только он один все устроил. На чем еще будет строиться обвинение? - сказал государственный обвинитель Александр Леонов. - Сейчас по закону эта квартира должна быть возвращена потерпевшей. Нынешние владельцы останутся и без квартиры, и без денег, но имеют право взыскивать деньги с риелтора. Так что свою красивую машину риелтору, скорее всего, придется продать, взыскать что-либо с Нафигина вряд ли получится.

Что в итоге?

Страшно представить, что стало бы с Елизаветой Дмитриевой, если бы мы не заговорили об этой проблеме. Врачи подтвердили, что бабушка недееспособна, и жить одна просто не может. Теперь она живет в престарелом доме. Все сделки, совершенные с ее квартирой, признаны незаконными. Нафигин будет отбывать наказание в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.