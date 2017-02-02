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Новости Казани и Татарстана

На вкладчиков Татфондбанка начали подавать в суд из-за дробления вкладовНа вкладчиков Татфондбанка начали подавать в суд из-за дробления вкладов
АСВ просит отменить сделки ответчиков, которые они провели перед введением моратория и назначением временной администрации в ТФБ
17:28, 03.02.201731
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Пожарным Казани велено торопиться на пожар медленно
20:30, 03.02.201727
МЧС предостерегает казанцев от прогулок по льду: на Казанке появились широкие трещины
20:10, 03.02.201715
Завтра в Казани ожидается туман и 15 градусов мороза
19:01, 03.02.20172
В Казани будут судить парня за убийство бизнесмена, который хотел купить у него автомобиль
16:11, 03.02.201715
Прокуратура требует закрыть домашний детский сад в Казани
15:52, 03.02.201711
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров
15:18, 03.02.20173
Прожиточный минимум в России уменьшат на 228 рублей
15:17, 03.02.201714
Власти Татарстана отказались от идеи закрытия мелких пабов
14:49, 03.02.201710
МВД собирается повысить допустимую концентрацию спирта в крови водителей
14:41, 03.02.201717
СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки
14:10, 03.02.201724
Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев
13:30, 03.02.201718
В Казани насильника нашли по ДНК, оставленной на месте преступления 8 лет назад
13:20, 03.02.20179
В Казани у парня украли красный снегоход
12:21, 03.02.201718
Минтранс: с 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета
12:04, 03.02.201729
В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли две артистки
11:43, 03.02.201731
В Казани представили новых начальников отделов полиции «Московский» и «Юдино»
11:26, 03.02.201715
В Татарстане в кабине грузовика на трассе нашли повешенным жителя Белоруссии
11:19, 03.02.201710
В Зеленодольске на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
09:25, 03.02.201767
СМИ: российский спецназ получил "вторую кожу"
09:17, 03.02.20176
МВД предложило выдворять мигрантов из России за работу без трудовых договоров
09:10, 03.02.20174
СМИ: компания Geely назвала дату начала продаж флагманского седана Emgrand GT в России
08:46, 03.02.20178
В Казани будут судить прораба, по чьей вине погиб мужчина во время забивания свай
08:15, 03.02.20178
Сегодня в Казани ожидается 17 градусов мороза
06:15, 03.02.20172
Казанский "Ак Барс" "всухую" проиграл тольяттинской "Ладе" - 0:4
21:18, 02.02.201716
В Казани Роспотребнадзор РТ проверил, как готовят шаурму, и нашел множество нарушений
21:06, 02.02.201738
В Казани будут судить мошенников, которые "заработали" 5 млн на автоподставах
20:18, 02.02.201716
Синоптики прогнозируют в Казани небольшую метель
18:53, 02.02.20173
Сбербанк в Татарстане запустил новую услугу - оплата детского сада без квитанции
17:51, 02.02.201723
Под Казанью в ДТП погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»
17:36, 02.02.201737
СКР о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани: его довели "смотрящие"
16:59, 02.02.201718
Под Казанью на трассе столкнулись четыре грузовика: появилось видео
16:17, 02.02.201718
Стали известны результаты экспертизы ступни, найденной в Нижнекамске: она не человеческая
16:14, 02.02.201714
К чемпионату мира по футболу в Казани подсветка зданий будет приведена к единому стилю
15:17, 02.02.201718
В Татарстане с февраля родственникам умерших пенсионеров начнут выплачивать 5 562 рубля
14:59, 02.02.201715
УНИКС принимает "Олимпиакос". Прервется ли серия поражений?
14:35, 02.02.2017
Рядом с возводимым ПСО «Казань» стадионом «Самара Арена» появится вертолетная площадка
14:01, 02.02.20173
В Татарстане полиция задержала студента, трижды пытавшегося вскрыть один и тот же банкомат
13:36, 02.02.201715
В Казань во время Кубка Конфедераций запустят дополнительные поезда
12:44, 02.02.20173
СМИ: Курбан Бердыев уйдет из "Ростова" и возглавит "Локомотив"
11:58, 02.02.20177
"Лада" - "Ак Барс". Казанцы готовятся к матчу после разгрома
11:38, 02.02.20173
СМИ: правительство России не будет продлевать программу субсидирования ипотеки
11:19, 02.02.201712
"Вам что нужно?": Министр экономики РТ ответил, почему чиновники не выходят к митингующим
11:09, 02.02.201740
МЧС подготовило новые противопожарные правила для храмов России
10:39, 02.02.20172
Сотрудник и студент казанского вуза погибли в ДТП с фурой
10:28, 02.02.201728
В парке «Крылья Советов», который обновили за 200 млн руб, опять потрескались скульптуры
09:46, 02.02.201716
В Казани полицейские задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
08:56, 02.02.20176
СМИ: Audi, Volkswagen и Skoda снизили цены на запчасти в России
08:30, 02.02.201710
В Казани продлили ограничение движения по улице Революционная
08:09, 02.02.20174
Сегодня в Казани ожидается метель и 9 градусов мороза
06:15, 02.02.20171
Казань сегодня: штраф Ибрагимову и восстановление памятника Сталину-Орджоникидзе
21:51, 01.02.20178
Житель РТ пытался пронести в здание суда “Коктейль Молотова”
21:21, 01.02.201711
Женщина, родившая дома мертвого ребенка в Казани, уверяет, что не знала, что беременна
20:35, 01.02.201718
Синоптики: в Татарстане ожидается метель и резкое ухудшение видимости
18:53, 01.02.201714
В Казани будут судить водителя трамвая, который насмерть сбил женщину
16:35, 01.02.201729
В Татарстане девочка нашла "человеческую" ступню и выложила фото в соцсетях
16:28, 01.02.201733
Рустам Минниханов: «Количество происшествий по стране снижается, а в Татарстане нет»
На итоговой коллегии МЧС президент республики отметил, что Татарстан отстает по показателям по стране
18:05, 03.02.201718
Врач-онколог из Казани: "Однажды пациент увидел у себя в лёгком рака с клешнями"
Накануне Дня борьбы с раковыми заболеваниями корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с Андреем Галковым
16:56, 03.02.20173
Эколог из РТ: "Грязный снег скидывают на место обитания краснокнижных животных и растений"
Профессор КФУ Нафиса Мингазова рассказала о судьбе "мокрых земель" в Казани
13:52, 03.02.201714
Эпидемия краж в домах и квартирах
Количество краж растет рекордными темпами. Народ беднеет на глазах, но текущий кризис отражается не только на обычных людях.
Последнюю станцию первой линии метро Казани собираются открыть 30 августа‍
Строительство тоннеля на "Дубравной" стартовало в декабре 2015 года
13:31, 03.02.201731
Минниханов о семьях Татарстана: "Три ребенка – это стандарт, который мы должны донести"
Он посоветовал брать пример с министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, у которого уже четверо детей
10:46, 03.02.201789
"Нас не пропускают даже с сиреной": водитель "скорой" рассказал об автохамах на дороге
Портал ProKazan.ru узнал, как зеленодольцы реагируют на машины с включенным спецсигналом
10:26, 03.02.201731
Казанцы выбирают свадебную видеосъемку за границей
Примеры свадебных видеосъемок на Кипре, в Греции, Крите и о.Санторини
Депутат Госдумы Сидякин подарил казанскому зооботсаду птицу марабу за 500 тыс рублей
По его словам, он решил подарить зооботсаду эту птицу, потому что именно она связывает его с самыми теплыми воспоминаниями о детстве
10:17, 03.02.201738
Четвертое подряд поражение в рамках Евролиги: как УНИКС принимал "Олимпиакос"
Корреспондент портала ProKazan.ru о том, как подопечные Евгения Пашутина проиграли со счетом 75:90
09:43, 03.02.20174
Казанский лукбук: психолог в серых брюках, галстуке в горошек и с кожаным портфелем
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:32, 03.02.201719
Шпион в твоём городе
Телеканал ТНТ в преддверии выхода нового комедийного сериала «Адаптация» (16+) проводит акцию в нашем городе
Появилось видео ДТП, в котором погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»
На видео виден момент столкновения, после которого фура съезжает с дороги
09:19, 03.02.201714
Сколько вам будет лет, когда вы сможете купить квартиру? Отвечают казанцы от 20 до 35 лет
Мы спросили у горожан, сколько им будет лет, когда у них появится собственная жилплощадь
17:29, 02.02.201724
«Мы искали двух мальчиков в лесу. Было жутко»: как казанцы вступают в ряды волонтеров МЧС
Корреспондент ProKazan посетил казанский поисково-спасательный отряд МЧС и узнал о волонтерах, которые совершенно бесплатно помогают спасателям в общественно-полезном и благородном деле
16:07, 02.02.20179
Совет ProKazan: как приятно провести воскресный день и опробовать настоящий стейк
Сотрудник ProKazan.ru побывал в стейк-хаусе "Родео" и готов рассказать о настоящих стейках
Блоги ProKazan: Лихорадка, ломка и расцарапанная кожа. Что происходит с больным гриппом
Корреспондент портала делится своими ощущениями при болезни
14:42, 02.02.201714
Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»
По его словам, у большинства средняя заработная плата ниже. Поэтому руководителям надо смотреть, как сделать этот показатель выше
14:23, 02.02.201741
Богатейшая компания России начнет содержать 21-летнюю Малышку в Казани
Она обеспечит ей полноценное кормление и ветеринарное обслуживание
13:48, 02.02.201719
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
В одном из уютных дворов жилого комплекса «Светлая долина» прошел спортивный семейный праздник, приуроченный к открытию хоккейной коробки, которая стала еще одним подарком для жителей микрорайона
Топ самых длинных ног города: редакция измерила фигуру волейболисток "Динамо-Казань"
Prokazan.ru узнал, кто обладает самыми красивыми и стройными ногами в городе
12:33, 02.02.201724
Forbes: братья Шаймиевы вернутся в глобальный список миллиардеров
По оценке издания, в прошлом году состояние каждого из сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оценивалось в $700 млн
10:46, 02.02.201781
Расследование ProKazan: как мошенники обманывают тысячи казанцев, пытающихся выздороветь
ProKazan.ru разбирался, как не попасться на рекламу биологически активных добавок неизвестного происхождения
10:33, 02.02.201728
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
Рекордсмен Гиннеса и фитнес-тренер Игорь Ким вместе с известным мануальным терапевтом доктором Чечилем показывают эффективные упражнения
Спикер Госсовета РТ рассмешил зал словами о зарплате работников культуры в 20 тысяч рублей
По его словам, маленькая зарплата - это одна из причин, по которым выпускники вузов культуры не идут работать в села
09:47, 02.02.201779
Эксперимент в метро Казани: станции начали переводить на бескассовое обслуживание
Такой эксперимент начнется с 3 февраля
17:15, 01.02.201740
В Казани осудили экс-ведущего "Эфира", который оправдал убийства геев в США
Рамиля Ибрагимова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства
14:18, 01.02.201762
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
Напоминаем, что XI Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников стартовал 1 сентября 2016 года.
Онлайн: как выносили приговор экс-ведущему "Эфира", оправдавшему убийства геев в США
Прямая трансляция из зала суда от корреспондента ProKazan.ru
14:04, 01.02.201737
СМИ: главу ГИБДД Арского района РТ отправили в отставку из-за паролей к дорожным камерам
Глава МВД РТ Артем Хохорин поступок Ильдара Нотфуллина назвал предательством
13:59, 01.02.201742
В Казани хотят восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе
Сейчас власти города ищут деньги
13:36, 01.02.201743
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
Казанцы ищут способ, как приятно удивить вторую половинку на день влюбленных. Prokazan.ru подготовил несколько идей на заметку
СМИ: глава МВД РТ объявил об отставке командира полка ДПС Казани на закрытой коллегии
В качестве вероятных причин отставки называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту и летняя "война" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП
11:49, 01.02.201721
Стало известно, на каких улицах Казани стоимость парковки повысится до 70 рублей в час
Повышение произойдет с 1 марта текущего года
10:20, 01.02.201753
На улице Боевая парень на "Ладе" выехал на "встречку" и врезался в "скорую": погиб человек
ДТП случилось накануне вечером
09:56, 01.02.201721
Эчпочмак или сабджи. Тест 7kazan: сможете ли вы отличить татарскую кухню от индийской?
Совместно с рестораном индийской кухни "Малабар", мы сделали тест на знание татарской и индийской кухонь
Казанский лукбук: поэтесса в белой шубе, розовом худи и массивных ботинках
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:34, 01.02.201720
СМИ: в правительстве приняли окончательное решение о повышении пенсионного возраста
Сейчас определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан
09:30, 01.02.201741
Пауки, пряжа и "энерджи-диета": странные товары, которые продают казанцы в Instagram
Редакции выбрала странные изделия, которые продают в Instagram казанцы, а также узнала у smm-специалиста, как вести соцсеть компаниям, которые далеки от бьюти-услуг и общепита
17:54, 31.01.20172
Спорный вопрос: вторичное жилье или новостройка. Мнение эксперта
Мы поговорили с экспертом и узнали тонкости при выборе квартиры: стоит ли выбирать вторичное жилье или лучше обратить внимание на новостройку
Мнения активистов о наказании Ибрагимова: отправить в гей-клуб, оштрафовать или простить
Общественники Казани высказались против реального лишения свободы Рамилю Ибрагимову
17:33, 31.01.201740
Появилось видео, как полицейские задержали доцента КФУ за взятку в 32 тыс рублей
При этом в самом КФУ попросили студентов сообщать о требовании взяток по телефону доверия
15:10, 31.01.201720
В центре Казани иномарка вылетела в протоку Булак‍ после ДТП
В результате происшествия пострадала водитель Hyundai ix35
14:42, 31.01.201743
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
ProKazan.ru рассказывает о самых интересных настольных играх 2016 года
«Братья продали меня мужикам»: истории о домашнем насилии от женщин, скрывающихся в Казани
ProKazan.ru узнавал истории жертв домашнего начилия и разбирался, к чему могут привести поправки в “закон о шлепках”
13:01, 31.01.201715
"Свершилась божья кара": экс-ведущий "Эфира", поддержавший расстрел геев, не признал вину
Сегодня Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова
11:10, 31.01.201752
К 2018 году в Адмиралтейской слободе построят верфь с кораблями и маяк
Портал ProKazan.ru узнал, как изменится район после масштабной реконструкции
09:09, 31.01.201715
Казанских владельцев автомобилей марки "Mazda" ожидает приятный сюрприз
Известный технических центр расширяет модельный ряд обслуживаемых автомобилей. Теперь в него входят несколько моделей марки Mazda
Афиша на неделю 30 января - 5 февраля: "Казань глазами инженера" и лыжный марафон
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
21:25, 30.01.2017
"Королевский цирк" в Казани: парящие тигры, пегасы и титулованные гимнасты
Фоторепортаж с премьеры циркового шоу
19:02, 30.01.201713
Проект "Преображение": ассиметричная стрижка и три ярких наряда для бухгалтера из Казани
Героиней проекта стала Елена Зиатдинова. Ей выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров студии красоты "От и До", а также примерить новые образы
17:53, 30.01.201716
Совет ProKazan.ru: как лечить "холодовую аллергию"
Мы узнали у казанского эксперта-аллерголога, что такое холодовая аллергия и как с ней бороться
«Ее держат взаперти!»: 80-летняя пенсионерка из Казани исчезла после продажи квартиры
ProKazan.ru разбирался, как после продажи квартиры пожилая женщина оказалась в глухой деревне и почему ее держат взаперти
16:01, 30.01.201734
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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