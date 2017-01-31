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Новости Казани и Татарстана

В Казани осудили экс-ведущего "Эфира", который оправдал убийства геев в СШАВ Казани осудили экс-ведущего "Эфира", который оправдал убийства геев в США
Рамиля Ибрагимова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства
14:18, сегодня50
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Казань сегодня: штраф Ибрагимову и восстановление памятника Сталину-Орджоникидзе
21:51, сегодня2
Житель РТ пытался пронести в здание суда “Коктейль Молотова”
21:21, сегодня4
Женщина, родившая дома мертвого ребенка в Казани, уверяет, что не знала, что беременна
20:35, сегодня6
Совет ProKazan: как приятно провести воскресный день и опробовать настоящий стейк
11
Синоптики: в Татарстане ожидается метель и резкое ухудшение видимости
18:53, сегодня9
В Казани будут судить водителя трамвая, который насмерть сбил женщину
16:35, сегодня22
В Татарстане девочка нашла человеческую ступню и выложила фото в соцсетях
16:28, сегодня24
СМИ: проектирование ВСМ «Москва-Казань» планируют завершить в мае-июне 2017 года
16:07, сегодня8
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
22
Роспотребнадзор предложил штрафовать за ввоз и хранение санкционных продуктов
15:48, сегодня8
В Татарстане СКР возбудил уголовное дело после смерти 15-летнего подростка от котла
15:24, сегодня15
Минниханов заявил, что Казань легко сможет принять Олимпийские игры
15:05, сегодня51
Центробанк утвердил дизайн Севастополя и Дальнего Востока на банкнотах‍ в 200 и 2000 руб
14:34, сегодня9
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
12
«Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт
14:16, сегодня3
Четыре матча - четыре победы. "Зенит-Казань" одержал очередную победу в Лиге чемпионов
13:17, сегодня1
Завтра в ряде домов Кировского района Казани не будет воды
12:54, сегодня7
В правительстве России опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста
11:38, сегодня16
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
5
ГИБДД Казани: водитель, въехавший в двери магазина, перед этим сбил мужчину на остановке
11:30, сегодня5
Минниханов выложил в Instagram видеоролик о современной молодежи Татарстана
11:14, сегодня21
В ГИБДД сообщили, кто виновен в ДТП, где женщина на Hyundai вылетела в Булак
11:07, сегодня20
Казанцы с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить по гектару земли на Дальнем Востоке
10:49, сегодня20
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
8
Мгновение ценнее вечности: очень теплые свадебные фотографии казанских пар
10:35, сегодня4
В Татарстане из-за взрыва отопительного котла погиб 15-летний подросток
08:44, сегодня19
Сегодня в Казани начнется выдача паспортов болельщиков на Кубок Конфедераций-2017
08:08, сегодня1
Сегодня в Казани потеплеет до 9 градусов мороза
06:12, сегодня3
«Ак Барс» в гостевом матче потерпел крупное поражение от «Нефтехимика»
21:57, 31.01.201710
В Татарстане мужчине из-за обморожения ампутировали обе ноги
19:35, 31.01.201716
В Челнах будут судить учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула девочка
19:15, 31.01.20177
Завтра в Казани ожидается 19 градусов мороза и небольшой снег
18:59, 31.01.20172
Прокуратура проверит давку в челнинском торговом центре из-за розыгрыша призов
17:29, 31.01.20176
СМИ: студенты устроили танцы у Вечного огня под хит Татарки
16:45, 31.01.201798
Защитник "Рубина" Крис Мавинга перешел в канадский "Торонто"
16:43, 31.01.20173
Жительница Казани опоздала в суд по делу о краже, потому что в это время воровала
15:23, 31.01.201711
Стало известно, от чего скончался 1,5-годовалый ребенок в инфекционной больнице в Челнах
14:31, 31.01.20177
На улице Зорге девушка на Mazda задним ходом сбила 86-летнюю женщину
14:08, 31.01.201724
"Татнефть" попала в список 15 самых дорогих публичных компаний России
13:57, 31.01.20174
«Мы любим хиджаб»: Студентки казанского вуза провели акцию в поддержку хиджаба
13:42, 31.01.201787
Первый матч выездного турне. Сегодня "Нефтехимик" принимает "Ак Барс"
13:15, 31.01.20175
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
13:11, 31.01.201734
СМИ: цены на отдельные виды лекарств могут вырасти на 20 процентов
13:01, 31.01.20174
Завтра в ряде домов Приволжского района Казани не будет воды
12:42, 31.01.2017
На улице Достоевского авто въехало в супермаркет
11:50, 31.01.201712
Адвокат экс-ведущего «Эфира»: «Все, кто репостил пост, тоже должны быть наказаны»
11:37, 31.01.201723
В Казани из шкафчика фитнес-клуба украли iPhone и вещи на 172 тыс рублей
11:29, 31.01.201713
Глава Минздрава опровергла запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
10:51, 31.01.20171
Повторится ли успех? "Зенит-Казань" сразится с лидером немецкого чемпионата
10:51, 31.01.2017
Центробанк попросил признать банкротом "Булгар банк"
10:32, 31.01.20174
Врач, который надругался над пациенткой под Москвой, до этого работал в Татарстане
10:29, 31.01.201727
В Бугульме разбилась 15-летняя девочка
10:17, 31.01.20178
СМИ: авиасообщение между Россией с Египтом возобновится в феврале
09:36, 31.01.20173
Доброе утро, Казань: интересное начало дня в фото-проекте от казанца
09:31, 31.01.20173
В Казани женщина родила мертвого мальчика: на нее возбудили дело
09:29, 31.01.201728
СМИ: в Татарстане на трассах появятся шесть новых надземных пешеходных переходов
09:04, 31.01.20178
Аэропорт Казани после гонок лихача заказывает противотаранные столбы за 537 тыс рублей
08:39, 31.01.201713
В Казани закрывается движение по улице Петербургской
08:02, 31.01.20174
Сегодня в Казани ожидается -14 градусов
06:12, 31.01.20171
Около Московского рынка трамвай вытащил застрявшую на рельсах "Ладу Ларгус"
20:02, 30.01.201717
Эксперимент в метро Казани: станции начали переводить на бескассовое обслуживание
Такой эксперимент начнется с 3 февраля
17:15, сегодня22
Онлайн: как выносили приговор экс-ведущему "Эфира", оправдавшему убийства геев в США
Прямая трансляция из зала суда от корреспондента ProKazan.ru
14:04, сегодня31
СМИ: главу ГИБДД Арского района РТ отправили в отставку из-за паролей к дорожным камерам
Глава МВД РТ Артем Хохорин поступок Ильдара Нотфуллина назвал предательством
13:59, сегодня23
Эчпочмак или сабджи. Тест 7kazan: сможете ли вы отличить татарскую кухню от индийской?
Совместно с рестораном индийской кухни "Малабар", мы сделали тест на знание татарской и индийской кухонь
В Казани хотят восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе
Сейчас власти города ищут деньги
13:36, сегодня25
СМИ: глава МВД РТ объявил об отставке командира полка ДПС Казани на закрытой коллегии
В качестве вероятных причин отставки называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту и летняя "война" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП
11:49, сегодня19
Стало известно, на каких улицах Казани стоимость парковки повысится до 70 рублей в час
Повышение произойдет с 1 марта текущего года
10:20, сегодня49
Спорный вопрос: вторичное жилье или новостройка. Мнение эксперта
Мы поговорили с экспертом и узнали тонкости при выборе квартиры: стоит ли выбирать вторичное жилье или лучше обратить внимание на новостройку
На улице Боевая парень на "Ладе" выехал на "встречку" и врезался в "скорую": погиб человек
ДТП случилось накануне вечером
09:56, сегодня20
Казанский лукбук: поэтесса в белой шубе, розовом худи и массивных ботинках
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:34, сегодня20
СМИ: в правительстве приняли окончательное решение о повышении пенсионного возраста
Сейчас определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан
09:30, сегодня37
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
ProKazan.ru рассказывает о самых интересных настольных играх 2016 года
Пауки, пряжа и "энерджи-диета": странные товары, которые продают казанцы в Instagram
Редакции выбрала странные изделия, которые продают в Instagram казанцы, а также узнала у smm-специалиста, как вести соцсеть компаниям, которые далеки от бьюти-услуг и общепита
17:54, 31.01.20172
Мнения активистов о наказании Ибрагимова: отправить в гей-клуб, оштрафовать или простить
Общественники Казани высказались против реального лишения свободы Рамилю Ибрагимову
17:33, 31.01.201739
Появилось видео, как полицейские задержали доцента КФУ за взятку в 32 тыс рублей
При этом в самом КФУ попросили студентов сообщать о требовании взяток по телефону доверия
15:10, 31.01.201719
Казанских владельцев автомобилей марки "Mazda" ожидает приятный сюрприз
Известный технических центр расширяет модельный ряд обслуживаемых автомобилей. Теперь в него входят несколько моделей марки Mazda
В центре Казани иномарка вылетела в протоку Булак‍ после ДТП
В результате происшествия пострадала водитель Hyundai ix35
14:42, 31.01.201745
«Братья продали меня мужикам»: истории о домашнем насилии от женщин, скрывающихся в Казани
ProKazan.ru узнавал истории жертв домашнего начилия и разбирался, к чему могут привести поправки в “закон о шлепках”
13:01, 31.01.201715
"Свершилась божья кара": экс-ведущий "Эфира", поддержавший расстрел геев, не признал вину
Сегодня Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова
11:10, 31.01.201752
Совет ProKazan.ru: как лечить "холодовую аллергию"
Мы узнали у казанского эксперта-аллерголога, что такое холодовая аллергия и как с ней бороться
К 2018 году в Адмиралтейской слободе построят верфь с кораблями и маяк
Портал ProKazan.ru узнал, как изменится район после масштабной реконструкции
09:09, 31.01.201715
Афиша на неделю 30 января - 5 февраля: "Казань глазами инженера" и лыжный марафон
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
21:25, 30.01.2017
"Королевский цирк" в Казани: парящие тигры, пегасы и титулованные гимнасты
Фоторепортаж с премьеры циркового шоу
19:02, 30.01.201713
«Гарантированная доходность» – надежный способ приумножения дохода
Компания «Унистрой» запустила новое привлекательное предложение для своих клиентов – программу «Гарантированная доходность», аналогов которой в Татарстане нет
Проект "Преображение": ассиметричная стрижка и три ярких наряда для бухгалтера из Казани
Героиней проекта стала Елена Зиатдинова. Ей выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров студии красоты "От и До", а также примерить новые образы
17:53, 30.01.201716
«Ее держат взаперти!»: 80-летняя пенсионерка из Казани исчезла после продажи квартиры
ProKazan.ru разбирался, как после продажи квартиры пожилая женщина оказалась в глухой деревне и почему ее держат взаперти
16:01, 30.01.201733
В Челнах 3 тысячи человек устроили давку в торговом центре из-за розыгрыша призов
Одна из женщина в очереди чуть не погибла
15:55, 30.01.201724
Казанская компания запустила сервис по определению числа лиц нетрадиционной ориентации
Интернет-проект из Казани провел исследование на основе запросов интернет-пользователей в поисковых системах, результатом которого стал соответствующий онлайн-сервис под названием GayLocator (18+)
"От мороза пластик рассыпался в руках": казанцы о сaмом холoдном дне в истории города
В январе 1979 года в Татарстан пришла аномально холодная зима
15:44, 30.01.201727
В суд по делу экс-ведущего «Эфира» Рамиля Ибрагимова хотели вызвать Барака Обаму
Также Следственный комитет делал запрос в правительство США, но не получил ответа
14:28, 30.01.201728
В Казани начали судить экс-ведущего «Эфира», который оправдал убийство 50 человек в США
Дело рассматривают три самарских судьи из Приволжского окружного военного суда
11:13, 30.01.201740
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
ProKazan.ru вместе с партнерами раскрывает схему, которая действительно работает и которой в уходящем году уже воспользовались сотни казанцев!
Острова Казани: «античный» храм-памятник, затопленная дамба и «секретная» железная дорога
Портал ProKazan.ru выяснил, какие исторические объекты находятся на островах в пределах городской черты
10:15, 30.01.20174
СМИ: в Казани временно запретили строить высотные дома
Такое решение было принято прокуратурой из-за того, что застройщики лишь частично заполняли градостроительный план земельного участка
09:42, 30.01.20178
Глава Минтранса: "канатку" от "Корстона" к стадиону "Казань Арена" можно построить за год
Ориентировочная стоимость дороги составит около 1 млрд рублей
11:27, 29.01.201741
Сотрудники 7kazan.ru посетили "Школу ремонта" и узнали, как правильно красить стены
В Леруа Мерлен регулярно проводятся мастер-классы "Школы ремонта", мы побывали на одном из них
В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка
Сам бэби-бокс при Камском детском медицинском центре был открыт в мае 2015 года
09:41, 29.01.201730
В Казани водитель Toyota Land Cruiser Prado умер, выехав на трамвайные пути
Очевидцы были вынуждены вызвать спасателей, которые и вытащили мужчину
09:15, 29.01.201732
Сани с бассейном и гонки на печи: в Мамадыше прошел первый фестиваль креативных санок
Портал ProKazan.ru публикует несколько кадров из Инстаграма
17:43, 28.01.201716
Опасный "Лексус" и ДТП с фурой: в Татарстане за 27 дней в авариях погибли уже 25 человек
Только накануне произошло три аварии, в которых погибло три человека
16:35, 28.01.201720
Последняя домашняя игра: "Ак Барс" разгромил новокузнецкий "Металлург"
Корреспондент ProKazan.ru о лучших моментах матча и преимуществах казанского клуба
09:35, 28.01.20171
Казанский аспирант из Китая: "На Новый год мы сжигаем деньги и лепим всей семьей пельмени"
Чжан Дали рассказал корреспонденту портала ProKazan.ru о том, как они готовятся к празднованию нового года по лунному календарю
17:51, 27.01.201727
“Миньоны или Колобок?”: что хотят видеть казанцы в детском парке по улице Сыртлановой
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на встрече помощника президента РТ Наталии Фишман с казанцами и узнал, какое будущее ждет большую зеленую зону в Приволжском районе Казани
16:55, 27.01.201733
«Пусть в вашей жизни будет место волшебству». Читатели ProKazan.ru подарили детям праздник
Дед Мороз и Снегурочка вручили малышам игрушки и сладости
15:54, 27.01.2017
377 случаев за год: куда пропадают дети в Татарстане?
ProKazan.ru пообщался с поисковым отрядом "Лиза Алерт" и узнал, почему дети убегают из дома и как листовка может сохранить жизнь ребенку
15:04, 27.01.20171
Казанский Лукбук: чайный мастер с дредами в кардигане с этно-принтом и кольцах с камнями
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
15:03, 27.01.201714
Стало известно, когда закроют Ново-Савиновский рынок, на месте которого появится «Лента»
Вместо рынка организовали три площадки для торговли фермерскими продуктами
12:34, 27.01.201727
Верховный суд отменил условно-досрочное освобождение сыну экс-главы Минюста РТ
Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд
11:49, 27.01.201730
Вход воспрещен: что скрывается за кулисами цирка в Казани: лилигр и кристаллы Swarovski
Мы побывали за кулисами цирка и узнали о жизни артистов и животных вне сцены
11:27, 27.01.20176
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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