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Новости Казани и Татарстана

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На матчах «Рубина» пройдет тест система паспорта болельщика‍
17:21, 29.01.20173
​В центре Казани Volkswagen въехал в угол торгового центра
13:36, 29.01.201736
В Татарстане оправдали маму изнасилованной школьницы, которую обвинили в клевете
12:56, 29.01.201726
Казанских владельцев автомобилей марки "Mazda" ожидает приятный сюрприз
Роспотребнадзор: из-за продукции «Челны-бройлера» произошло массовое отравление детей
12:30, 29.01.201722
"Решение близко": в правительстве РФ сообщили о скором открытии рейсов в Египет
11:28, 29.01.201719
На улице Петра Витера иномарка повисла на заборе
10:59, 29.01.201713
Российским туристам разрешат расплачиваться в Турции рублями
10:19, 29.01.201721
Совет ProKazan.ru: как лечить "холодовую аллергию"
7
В Казани сегодня ожидается до -19 градусов
08:48, 29.01.20172
Щетка, чистящая зубы за секунды и еще 5 самых успешных стартапов ИТ-парка Казани
18:15, 28.01.201754
В воскресенье на Кремлевской набережной пройдут проводы Деда Мороза
15:55, 28.01.201712
В центре Казани на Тихомирнова загорелся микроавтобус: очевидцы сняли это на видео
15:16, 28.01.20178
«Гарантированная доходность» – надежный способ приумножения дохода
6
Полицейские Татарстана разыскивают возможных жертв подозреваемого в разбое и грабеже
13:23, 28.01.201742
Водитель из Татарстана попал в смертельную аварию с грузовиками в Самарской области
12:15, 28.01.201713
На выезде из Высокой Горы "Лада" насмерть сбила оператора АЗС, которая перебегала дорогу
11:10, 28.01.201759
Сегодня клиенты Татфондбанка проведут согласованный пикет в Набережных Челнах
10:43, 28.01.201735
Казанская компания запустила сервис по определению числа лиц нетрадиционной ориентации
42
Сегодня в Казани ожидается 18 градусов мороза
06:28, 28.01.20173
В Татарстане задержаны организаторы подпольного казино, которые работали в пяти квартирах
20:57, 27.01.201719
Последний клип исполнительницы хита «Туган як» презентовали на телевидении
20:14, 27.01.201719
СК: подозреваемый в убийстве гендиректора застройщика в Казани признал вину
19:41, 27.01.201710
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
Завтра в Казани ожидается до 20 градусов мороза
19:01, 27.01.20173
В Казани площадь Лебяжьих озер увеличится в 9 раз
17:29, 27.01.201725
Ко Дню влюбленных на Кремлевской набережной появится сказочный городок
16:49, 27.01.201710
Полиция задержала четверых мужчин по делу о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани
16:41, 27.01.201714
В Казани мать с двумя детьми отравились угарным газом
15:48, 27.01.20175
В СК РТ сообщили, как продавец со страницы школьника вымогал откровенные фото у девочки
15:35, 27.01.20176
В Казани к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 обновят 350 автобусов
15:19, 27.01.201723
Экс-председателя правления «БТА-Казань» приговорили к 3 годам колонии поселения
14:45, 27.01.201724
Победительница «Холостяка» Дарья Канануха собирается выйти замуж
14:32, 27.01.201727
В Казани около кладбища нашли частично объеденный труп мужчины
13:54, 27.01.201721
СМИ: Татарстану продадут уникальный трамвай «Варяг» за 45 млн рублей
13:52, 27.01.201721
В Казани откроют новый кинотеатр, в котором смогут поместиться 800 человек
13:03, 27.01.201715
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
12:18, 27.01.201726
Последний домашний матч чемпионата. "Ак Барс" принимает новокузнецкий "Металлург"
11:24, 27.01.2017
На улице Журналистов водителя Land Rover сбил его собственный автомобиль
11:19, 27.01.201732
"Мы идем дальше". Волейболистки "Динамо-Казань" добыли вторую победу в серии
10:27, 27.01.2017
В Татарстане в «Доме детского творчества» произошел пожар
09:53, 27.01.2017
В Татарстане водитель Renault, разворачиваясь, столкнулся с микроавтобусом и погиб
09:48, 27.01.20177
Названы имена победителей конкурса «Студент года-2016» в Казани
09:09, 27.01.20172
Опрос: жители России назвали приемлемый размер пенсии
09:05, 27.01.201726
В Татарстане нашли мертвым 24-летнего парня, который месяц назад уехал на "Ладе" и пропал
08:38, 27.01.201715
В Казани Риана и Малика попали в список самых популярных имен детей за неделю
08:12, 27.01.201711
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и 20 градусов мороза
06:12, 27.01.20172
В Нижегородской области водитель, ехавший из Казани, уснул за рулем и столкнулся с фурой
22:04, 26.01.201713
В РТ мужчина, спасаясь от пожара, потерял сознание всего в паре метров от выхода из дома
21:06, 26.01.201713
Новогодняя набережная под Кремлем проработает до 29 января
19:06, 26.01.20179
Сегодня ночью в Казани ожидается 28 градусов мороза
18:51, 26.01.20174
СМИ: в Казани женщину не пустили на выставку из-за искусственной груди
17:48, 26.01.201729
Минобороны РФ собирается построить многоэтажку у военного училища
17:05, 26.01.201712
В Челнах в инфекционной больнице скончался ребенок-инвалид
16:34, 26.01.201716
В Татарстане водитель из Башкирии погиб, оказавшись зажатым в "Ладе" после ДТП
16:26, 26.01.20175
В первом контрольном матче года "Рубин" обыграл самый титулованный клуб Болгарии
16:25, 26.01.20171
ФИФА отклонила все требования "Рубина" по делу "сбежавшему" к Бердыеву футболиста
15:40, 26.01.20174
В Казани начали судить охотников на выпускников детдома Казани
15:36, 26.01.201722
В Следственном комитете Татарстана уволили 6 руководителей отделов из-за утраты доверия
14:44, 26.01.201721
В Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей, отправляя жалобы в "Народный контроль"
14:00, 26.01.201730
В Челнах в специальный бэби-бокс подкинули первого ребенка
Сам бэби-бокс при Камском детском медицинском центре был открыт в мае 2015 года
09:41, 29.01.201722
В Казани водитель Toyota Land Cruiser Prado умер, выехав на трамвайные пути
Очевидцы были вынуждены вызвать спасателей, которые и вытащили мужчину
09:15, 29.01.201731
Сани с бассейном и гонки на печи: в Мамадыше прошел первый фестиваль креативных санок
Портал ProKazan.ru публикует несколько кадров из Инстаграма
17:43, 28.01.201714
Опасный "Лексус" и ДТП с фурой: в Татарстане за 27 дней в авариях погибли уже 25 человек
Только накануне произошло три аварии, в которых погибло три человека
16:35, 28.01.201725
Последняя домашняя игра: "Ак Барс" разгромил новокузнецкий "Металлург"
Корреспондент ProKazan.ru о лучших моментах матча и преимуществах казанского клуба
09:35, 28.01.20172
Казанский аспирант из Китая: "На Новый год мы сжигаем деньги и лепим всей семьей пельмени"
Чжан Дали рассказал корреспонденту портала ProKazan.ru о том, как они готовятся к празднованию нового года по лунному календарю
17:51, 27.01.201733
“Миньоны или Колобок?”: что хотят видеть казанцы в детском парке по улице Сыртлановой
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал на встрече помощника президента РТ Наталии Фишман с казанцами и узнал, какое будущее ждет большую зеленую зону в Приволжском районе Казани
16:55, 27.01.201733
«Пусть в вашей жизни будет место волшебству». Читатели ProKazan.ru подарили детям праздник
Дед Мороз и Снегурочка вручили малышам игрушки и сладости
15:54, 27.01.2017
377 случаев за год: куда пропадают дети в Татарстане?
ProKazan.ru пообщался с поисковым отрядом "Лиза Алерт" и узнал, почему дети убегают из дома и как листовка может сохранить жизнь ребенку
15:04, 27.01.20171
Казанский Лукбук: чайный мастер с дредами в кардигане с этно-принтом и кольцах с камнями
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
15:03, 27.01.201720
Стало известно, когда закроют Ново-Савиновский рынок, на месте которого появится «Лента»
Вместо рынка организовали три площадки для торговли фермерскими продуктами
12:34, 27.01.201728
Верховный суд отменил условно-досрочное освобождение сыну экс-главы Минюста РТ
Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд
11:49, 27.01.201732
Вход воспрещен: что скрывается за кулисами цирка в Казани: лилигр и кристаллы Swarovski
Мы побывали за кулисами цирка и узнали о жизни артистов и животных вне сцены
11:27, 27.01.20175
Мэрия: в Казани на месте Самосыровской свалки появится холм с зелеными насаждениями
До конца года власти города обещали облагородить многолетнее место захоронения отходов
11:17, 27.01.201732
В Казани поймали четырех парней, забивших до смерти битами застройщика ЖК "Генеральский"
Нападение случилось вечером 5 декабря прошлого года у офиса бизнесмена на улице Гагарина
10:47, 27.01.201715
Власти Казани предложили ввести штрафы за незаконное рытье могил
Соответствующий законопроект намерены внести в Госсовет РТ
10:47, 27.01.201760
«Тренер кричал, чтобы он нас больше не видел». Гостей леса на Горках выгнали с лыжни
Казанцы пожаловались на то, что им не разрешают кататься в лесу со своими тренерами
17:57, 26.01.201779
Казанцы, которые ходят в кино по утрам: "Люблю смотреть ужасы и мультики в одиночестве"
Казанцы, которым ничего не мешает пойти в кино в 10 утра в будни и выходные
17:41, 26.01.201715
«Багровые реки» в Залесном: жителей поселка травят опасными цветными химикатами
Экологи уже не в первый раз берут на местности пробы почвы и жидкости, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности
15:52, 26.01.201740
Раздача стартует: казанцы с 1 февраля смогут получить по гектару земли на Дальнем Востоке
Землю можно получить на территории Якутии, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа
14:56, 26.01.201740
"Дорога смерти" в Зеленодольске: всего за неделю произошло два ДТП с погибшими
Портал ProKazan.ru пообщался с начальником ОГИБДД Зеленодольского района и узнал, почему здесь происходят аварии
14:40, 26.01.201724
В Казани две машины патрульно-постовой службы застряли в снегу около старого аэропорта
В итоге их смог вытащить только специально вызванный "Камаз"
11:31, 26.01.201737
Один день студента Университета Иннополис: спортзал в 7:00 и преподаватели-гении из Европы
Светлана Островская, студентка 1 курса магистратуры Университета Иннополис, рассказала, как прошел День студента у самых продвинутых ребят республики
11:30, 26.01.201718
​За проституцию в "Корстоне" наказали почти 150 работников отеля
Такое решение было принято после того, как следователи потребовал от руководства гостиничного комплекса устранить причины и условия для занятий проституцией
10:43, 26.01.201743
"Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей": "Ак Барс" в овертайме проиграл "Сибири"
Портал ProKazan.ru о том, почему казанцы получили поражение от "Сибири"
10:10, 26.01.2017
В Казани ГИБДД пустила по дорогам "скорые", чтобы проверить, как им уступают дороги
Водителям-нарушителям грозил штраф, однако они могли заменить его на просмотр специального образовательного фильма
09:59, 26.01.201742
В Иннополисе создали робота "Гагарин", способного распознавать эмоции и работать гидом
"Гагарин" пока что может распознать гнев, удивление, радость, страх, пренебрежение, отвращение и грусть, а также рассказать, например, о космосе или назвать предметы, которые он видит
08:33, 26.01.201718
Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды "Тяп-ляп" и туфельки каннибала
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в музее и увидел вещественные доказательства самых громких криминальных дел республики
19:12, 25.01.201712
Конец неприятным запахам: экологи займутся очистными сооружениями в Кировском районе
Сегодня в Казани прошла итоговая коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РТ с участием главы ведомства и премьер-министра РТ
18:01, 25.01.201715
В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение
Ранее в Интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца
15:05, 25.01.201761
Власти Татарстана: будущий мусоросжигательный завод под Казанью - безопасен
При строительстве завода будут применяться современные технологии, которые сильно отличаются от технологий 25-летней давности
14:39, 25.01.201772
Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
13:53, 25.01.201726
Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в поселке Айша и увидел, как волонтеры заботятся о животных, которые стали никому не нужны
11:55, 25.01.201745
Итоги года по версии МВД РТ: предотвращение теракта на КАПО, слабость в IT и неонацисты
Сегодня состоялась коллегия ведомства, на которой обсуждались итоги 2016 года
11:45, 25.01.201717
Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»
В МВД по РТ поступило 150 заявлений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка. В настоящее время все они находятся на рассмотрении ведомства
09:35, 25.01.201742
"Мисс Татарстан" и "Мисс Казань" о комментаторах в Instagram, сравнениях с БДСМ и зависти
Девушки рассказали о планах на 2017 год и своих взглядах на конкурс
18:40, 24.01.201737
Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача
ProKazan.ru разбирался, что на самом деле подсовывают доверчивым казанцам и чем это может быть чревато
18:13, 24.01.201718
Интерьер дня: собачки "поп-арт" и диван "пэчворк" в 3-комнатной казанской квартире
Об особенностях интерьера 3-х комнатной квартиры рассказал дизайнер Анатолий Кольчугин
15:56, 24.01.201718
Роспотребнадзор РТ: самая опасная для здоровья пища — японская кухня
Также большое количество претензий чиновников вызвали изделия собственного производства торговых сетей
13:49, 24.01.201739
В Татарстане облили и сожгли автомобили оператора дорожных камер и его сына
В результате были сожжены автомобили ВАЗ-2114 и Chevrolet Lacetti
11:19, 24.01.201779
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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