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Новости Казани и Татарстана

«Они говорят: «Что хотим, то и делаем!». Казанцев заставляют сносить свои дома из-за трубы«Они говорят: «Что хотим, то и делаем!». Казанцев заставляют сносить свои дома из-за трубы
Построенные по закону частные дома заставляют сносить из-за близости газопровода
16:16, 05.02.201750
U-media Рейтинг@Mail.ru
Завтра в Казани температура воздуха опустится до -18
20:17, 05.02.20172
На мосту через Каму столкнулись 14 автомобилей
19:50, 05.02.201718
Президент Татарстана провел выходной на рыбалке
19:23, 05.02.201723
ProKazan.ru побывал в казанском травмпункте, в который не страшно заходить
16
В Казани Hyundai дважды столкнулся с Subaru, после чего врезался в бетонное ограждение
18:59, 05.02.20174
В Казани при пожаре погибла женщина: она задохнулась на кухне
17:09, 05.02.20171
В Казани водитель заснул за рулем пока стоял на светофоре
15:21, 05.02.201727
В Казани грузовая “Газель” столкнулась с иномаркой
12:38, 05.02.20171
Казанские проктологи развеивают мифы о геморрое
13
Третий матч на сборах. "Рубин" сыграет с японским "Сёнан Бельмаре"
10:50, 05.02.2017
В Казани появился визовый центр Испании
10:32, 05.02.20177
В РТ начнут применять новые технологии при захоронении отходов
09:51, 05.02.201737
Синоптики предсказывают сегодня ночью 30-градусный мороз в республике
17:56, 04.02.201735
Рубрика "Давай познакомимся" объединяет сердца!
13
Паралимпийская сборная России приняла сегодня участие в Казанском лыжном марафоне
16:46, 04.02.201724
В Татарстане запретили использовать двуглавого орла на этикетках шампанского
14:56, 04.02.201757
В Казани задержали фанатов Рубина, которых подозревали в экстремизме за пост в соцсетях
13:06, 04.02.201713
Парень из Казани спрыгнул с поезда и погиб, ударившись головой во время приземления
11:49, 04.02.201740
Рустам Минниханов покритиковал Минсвязи РТ: "Если у меня нет интернета – это катастрофа"
11:29, 04.02.201725
В Татарстане накажут руководителей ТЦ, в котором чуть не погибла женщина во время давки
10:57, 04.02.201714
В Иннополисе к ЧМ-2018 купят симки и сотовые телефоны на 4 миллиарда рублей
10:19, 04.02.201722
Первый матч второго сбора: сегодня казанский "Рубин" встретится с хорватским "Осиеком"
09:33, 04.02.20173
Сегодня в Казани ожидается небольшой снегопад и 25 градусов мороза
08:47, 04.02.20172
Пожарным Казани велено торопиться на пожар медленно
20:30, 03.02.201733
МЧС предостерегает казанцев от прогулок по льду: на Казанке появились широкие трещины
20:10, 03.02.201715
Завтра в Казани ожидается туман и 15 градусов мороза
19:01, 03.02.2017
В Казани будут судить парня за убийство бизнесмена, который хотел купить у него автомобиль
16:11, 03.02.201712
Прокуратура требует закрыть домашний детский сад в Казани
15:52, 03.02.201713
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров
15:18, 03.02.20173
Прожиточный минимум в России уменьшат на 228 рублей
15:17, 03.02.201723
Власти Татарстана отказались от идеи закрытия мелких пабов
14:49, 03.02.201718
МВД собирается повысить допустимую концентрацию спирта в крови водителей
14:41, 03.02.201727
СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки
14:10, 03.02.201728
Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев
13:30, 03.02.201719
В Казани насильника нашли по ДНК, оставленной на месте преступления 8 лет назад
13:20, 03.02.201710
В Казани у парня украли красный снегоход
12:21, 03.02.201717
Минтранс: с 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета
12:04, 03.02.201727
В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли две артистки
11:43, 03.02.201739
В Казани представили новых начальников отделов полиции «Московский» и «Юдино»
11:26, 03.02.201716
В Татарстане в кабине грузовика на трассе нашли повешенным жителя Белоруссии
11:19, 03.02.201715
В Зеленодольске на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
09:25, 03.02.201777
СМИ: российский спецназ получил "вторую кожу"
09:17, 03.02.201713
МВД предложило выдворять мигрантов из России за работу без трудовых договоров
09:10, 03.02.20178
СМИ: компания Geely назвала дату начала продаж флагманского седана Emgrand GT в России
08:46, 03.02.20178
В Казани будут судить прораба, по чьей вине погиб мужчина во время забивания свай
08:15, 03.02.20177
Сегодня в Казани ожидается 17 градусов мороза
06:15, 03.02.20172
Казанский "Ак Барс" "всухую" проиграл тольяттинской "Ладе" - 0:4
21:18, 02.02.201716
В Казани Роспотребнадзор РТ проверил, как готовят шаурму, и нашел множество нарушений
21:06, 02.02.201740
В Казани будут судить мошенников, которые "заработали" 5 млн на автоподставах
20:18, 02.02.201716
Синоптики прогнозируют в Казани небольшую метель
18:53, 02.02.20173
Сбербанк в Татарстане запустил новую услугу - оплата детского сада без квитанции
17:51, 02.02.201724
Под Казанью в ДТП погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»
17:36, 02.02.201738
СКР о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани: его довели "смотрящие"
16:59, 02.02.201718
Под Казанью на трассе столкнулись четыре грузовика: появилось видео
16:17, 02.02.201718
Стали известны результаты экспертизы ступни, найденной в Нижнекамске: она не человеческая
16:14, 02.02.201715
К чемпионату мира по футболу в Казани подсветка зданий будет приведена к единому стилю
15:17, 02.02.201721
В Татарстане с февраля родственникам умерших пенсионеров начнут выплачивать 5 562 рубля
14:59, 02.02.201715
УНИКС принимает "Олимпиакос". Прервется ли серия поражений?
14:35, 02.02.2017
«Не допустите суицида!». В Казани прошел митинг с требованием решения социальных проблем
Дольщики, вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка», дети войны и собственники квартир вышли высказать свои требования
18:33, 05.02.201717
Матч против команды из 2-го дивизиона чемпионата Японии. "Рубин" обыграл "Сёнан Бельмар"
Лестьенн - главный творец сегодняшнего успеха
16:55, 05.02.20174
Первое поражение в 2017 году: "Рубин" проиграл хорватскому "Осиеку"
Компактная игра не принесла результата
16:06, 04.02.201713
Совет ProKazan: как приятно провести воскресный день и опробовать настоящий стейк
Сотрудник ProKazan.ru побывал в стейк-хаусе "Родео" и готов рассказать о настоящих стейках
Как устроен "Татармультфильм": альтернативы "Симпсонам" и супергероям и проекты "Татнефти"
Какие мультфильмы предлагают смотреть современным детям в Казани, и кто их рисует
11:04, 04.02.20177
Врач-онколог из Казани: "Однажды пациент увидел у себя в лёгком рака с клешнями"
Накануне Дня борьбы с раковыми заболеваниями корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с Андреем Галковым
09:00, 04.02.20174
Рустам Минниханов: «Количество происшествий по стране снижается, а в Татарстане нет»
На итоговой коллегии МЧС президент республики отметил, что Татарстан отстает по показателям по стране
18:05, 03.02.201724
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
В одном из уютных дворов жилого комплекса «Светлая долина» прошел спортивный семейный праздник, приуроченный к открытию хоккейной коробки, которая стала еще одним подарком для жителей микрорайона
На вкладчиков Татфондбанка начали подавать в суд из-за дробления вкладов
АСВ просит отменить сделки ответчиков, которые они провели перед введением моратория и назначением временной администрации в ТФБ
17:28, 03.02.201731
Эколог из РТ: "Грязный снег скидывают на место обитания краснокнижных животных и растений"
Профессор КФУ Нафиса Мингазова рассказала о судьбе "мокрых земель" в Казани
13:52, 03.02.201720
Последнюю станцию первой линии метро Казани собираются открыть 30 августа‍
Строительство тоннеля на "Дубравной" стартовало в декабре 2015 года
13:31, 03.02.201741
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
Рекордсмен Гиннеса и фитнес-тренер Игорь Ким вместе с известным мануальным терапевтом доктором Чечилем показывают эффективные упражнения
Минниханов о семьях Татарстана: "Три ребенка – это стандарт, который мы должны донести"
Он посоветовал брать пример с министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, у которого уже четверо детей
10:46, 03.02.2017108
"Нас не пропускают даже с сиреной": водитель "скорой" рассказал об автохамах на дороге
Портал ProKazan.ru узнал, как зеленодольцы реагируют на машины с включенным спецсигналом
10:26, 03.02.201731
Депутат Госдумы Сидякин подарил казанскому зооботсаду птицу марабу за 500 тыс рублей
По его словам, он решил подарить зооботсаду эту птицу, потому что именно она связывает его с самыми теплыми воспоминаниями о детстве
10:17, 03.02.201745
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
Напоминаем, что XI Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников стартовал 1 сентября 2016 года.
Четвертое подряд поражение в рамках Евролиги: как УНИКС принимал "Олимпиакос"
Корреспондент портала ProKazan.ru о том, как подопечные Евгения Пашутина проиграли со счетом 75:90
09:43, 03.02.20174
Казанский лукбук: психолог в серых брюках, галстуке в горошек и с кожаным портфелем
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:32, 03.02.201722
Появилось видео ДТП, в котором погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»
На видео виден момент столкновения, после которого фура съезжает с дороги
09:19, 03.02.201718
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
Казанцы ищут способ, как приятно удивить вторую половинку на день влюбленных. Prokazan.ru подготовил несколько идей на заметку
Сколько вам будет лет, когда вы сможете купить квартиру? Отвечают казанцы от 20 до 35 лет
Мы спросили у горожан, сколько им будет лет, когда у них появится собственная жилплощадь
17:29, 02.02.201725
«Мы искали двух мальчиков в лесу. Было жутко»: как казанцы вступают в ряды волонтеров МЧС
Корреспондент ProKazan посетил казанский поисково-спасательный отряд МЧС и узнал о волонтерах, которые совершенно бесплатно помогают спасателям в общественно-полезном и благородном деле
16:07, 02.02.201710
Блоги ProKazan: Лихорадка, ломка и расцарапанная кожа. Что происходит с больным гриппом
Корреспондент портала делится своими ощущениями при болезни
14:42, 02.02.201714
Вице-премьер Татарстана: «Вести разговор о средней заработной плате смысла уже нет»
По его словам, у большинства средняя заработная плата ниже. Поэтому руководителям надо смотреть, как сделать этот показатель выше
14:23, 02.02.201741
Какой макияж будет хитом 2017 года
14:04, 02.02.2017
Богатейшая компания России начнет содержать 21-летнюю Малышку в Казани
Она обеспечит ей полноценное кормление и ветеринарное обслуживание
13:48, 02.02.201720
Топ самых длинных ног города: редакция измерила фигуру волейболисток "Динамо-Казань"
Prokazan.ru узнал, кто обладает самыми красивыми и стройными ногами в городе
12:33, 02.02.201726
Forbes: братья Шаймиевы вернутся в глобальный список миллиардеров
По оценке издания, в прошлом году состояние каждого из сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оценивалось в $700 млн
10:46, 02.02.201782
Расследование ProKazan: как мошенники обманывают тысячи казанцев, пытающихся выздороветь
ProKazan.ru разбирался, как не попасться на рекламу биологически активных добавок неизвестного происхождения
10:33, 02.02.201729
Спикер Госсовета РТ рассмешил зал словами о зарплате работников культуры в 20 тысяч рублей
По его словам, маленькая зарплата - это одна из причин, по которым выпускники вузов культуры не идут работать в села
09:47, 02.02.201779
Эксперимент в метро Казани: станции начали переводить на бескассовое обслуживание
Такой эксперимент начнется с 3 февраля
17:15, 01.02.201736
В Казани осудили экс-ведущего "Эфира", который оправдал убийства геев в США
Рамиля Ибрагимова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и конфискации его iPhone 6 в доход государства
14:18, 01.02.201764
Онлайн: как выносили приговор экс-ведущему "Эфира", оправдавшему убийства геев в США
Прямая трансляция из зала суда от корреспондента ProKazan.ru
14:04, 01.02.201738
СМИ: главу ГИБДД Арского района РТ отправили в отставку из-за паролей к дорожным камерам
Глава МВД РТ Артем Хохорин поступок Ильдара Нотфуллина назвал предательством
13:59, 01.02.201744
В Казани хотят восстановить памятник Сталину-Орджоникидзе
Сейчас власти города ищут деньги
13:36, 01.02.201743
СМИ: глава МВД РТ объявил об отставке командира полка ДПС Казани на закрытой коллегии
В качестве вероятных причин отставки называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту и летняя "война" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП
11:49, 01.02.201722
Стало известно, на каких улицах Казани стоимость парковки повысится до 70 рублей в час
Повышение произойдет с 1 марта текущего года
10:20, 01.02.201753
На улице Боевая парень на "Ладе" выехал на "встречку" и врезался в "скорую": погиб человек
ДТП случилось накануне вечером
09:56, 01.02.201722
Казанский лукбук: поэтесса в белой шубе, розовом худи и массивных ботинках
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:34, 01.02.201720
СМИ: в правительстве приняли окончательное решение о повышении пенсионного возраста
Сейчас определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан
09:30, 01.02.201741
Пауки, пряжа и "энерджи-диета": странные товары, которые продают казанцы в Instagram
Редакции выбрала странные изделия, которые продают в Instagram казанцы, а также узнала у smm-специалиста, как вести соцсеть компаниям, которые далеки от бьюти-услуг и общепита
17:54, 31.01.20172
Мнения активистов о наказании Ибрагимова: отправить в гей-клуб, оштрафовать или простить
Общественники Казани высказались против реального лишения свободы Рамилю Ибрагимову
17:33, 31.01.201740
Появилось видео, как полицейские задержали доцента КФУ за взятку в 32 тыс рублей
При этом в самом КФУ попросили студентов сообщать о требовании взяток по телефону доверия
15:10, 31.01.201720
В центре Казани иномарка вылетела в протоку Булак‍ после ДТП
В результате происшествия пострадала водитель Hyundai ix35
14:42, 31.01.201743
«Братья продали меня мужикам»: истории о домашнем насилии от женщин, скрывающихся в Казани
ProKazan.ru узнавал истории жертв домашнего начилия и разбирался, к чему могут привести поправки в “закон о шлепках”
13:01, 31.01.201717
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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