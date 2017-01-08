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Новости Казани и Татарстана

Власти РТ пригрозили наказать компании, обещающие "вытащить" вклады из ТатфондбанкаВласти РТ пригрозили наказать компании, обещающие "вытащить" вклады из Татфондбанка
Соответствующая просьба к властям поступила от временной администрации банка
19:40, сегодня9
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Гендиректор "КамАЗа": организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать нас из гонки
19:59, сегодня17
В Казани ожидается до 30 градусов мороза
18:45, сегодня7
Временная администрация частично разморозила счета в «ИнтехБанке»
17:32, сегодня4
Полиция задержала коллектора, который дважды угрожал забросать гранатами 7 горбольницу
16:49, сегодня16
ГИСУ РТ вновь уличили в проведении аукциона задним числом
16:05, сегодня12
СК о суициде главы службы безопасности в Казани: это случилось после ссоры с подругой
16:05, сегодня12
В Поволжье пес несколько дней не отходил от сбитой насмерть подруги
16:00, сегодня29
В Татарстане застрелили рысь, забежавшую в одну из деревень
15:36, сегодня32
В новогодние праздники татарстанцы устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи
15:20, сегодня29
В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов
14:39, сегодня16
Стало известно, с какого числа пенсионеры в России начнут получать выплаты в 5 тыс рублей
14:36, сегодня15
В Казани в новогоднюю ночь в руках ребенка взорвалась петарда
14:21, сегодня11
СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Евровидении» в Киеве‍
14:08, сегодня29
В Челнах умерла школьница, которая принимала таблетки для похудения
13:41, сегодня15
Красивая Казань: теплые и сказочные фотографии из инстаграмов казанцев
13:28, сегодня5
В Татарстане из продажи изъяли смертельно опасную «незамерзайку»
13:13, сегодня25
Глава Минэкономразвития России: в первом полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%
12:53, сегодня18
В Казани рабочий в Рождество облил себя керосином и поджег
12:31, сегодня13
В Казани мужчина арендовал сноуборды и продал их случайным прохожим
11:26, сегодня12
Экс-нападающий "Рубина" Марко Девич приехал на сборы "Ростова" Курбана Бердыева
11:19, сегодня7
"Уставшие" в Казани Дед Мороз и Снегурочка стали героями соцсетей
11:00, сегодня14
СМИ: концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
10:32, сегодня47
В Казани застрелился начальник службы безопасности сети ломбардов
10:30, сегодня14
В Казани установили демографический рекорд: в 2016 году родилось 24564 детей
10:05, сегодня19
В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах‍
09:28, сегодня14
В аэропорту Казани задержали рейс в Москву
09:00, сегодня5
В Казани пар из бассейна "Ривьеры" приняли за дым и вызвали пожарных
08:40, сегодня11
Сегодня в Казани ждут 32-градусный мороз и небольшой снегопад
06:50, сегодня9
В Татарстане жители Бугульмы пожаловались Путину на плохую уборку дорог от снега
17:53, 08.01.201784
Пострадавшие клиенты Татфондбанка хотят выйти с пикетом на площадь Свободы
16:37, 08.01.201756
В Татарстане спасли двоих детей, которые замерзали на вечерней безлюдной трассе
14:55, 08.01.201732
Появились фото с места смертельного ДТП под Уфой, в котором погибла семья из Татарстана
14:28, 08.01.201713
18-летний татарстанский сноубордист стал чемпионом мира
12:57, 08.01.201718
В Казани мужчина украл телефон у посетительницы бара, после того, как вернул ей его
11:58, 08.01.201720
Из-за непогоды в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Дубая
11:02, 08.01.201723
В Татарстане спасли двух рыбаков, которые заблудились посреди Камы в 10 км от берега
10:26, 08.01.201716
В аэропорту Казани прокомментировали скандальное фото, которое разошлось по соцсетям и СМИ
09:13, 08.01.201719
Сегодня в Казани днем ожидается температура - 25 градусов, а ночью - снегопад
08:43, 08.01.2017
«Ак Барс» на своем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу»
19:51, 07.01.201715
Муфтий Татарстана представил в Сирии новое издание Корана
17:51, 07.01.201726
В Татарстане похолодает до 25 градусов мороза
17:09, 07.01.201718
В Татарстане создали новый сорт картофеля
15:19, 07.01.201727
Президент РФ рекомендовал ЦБ обязать банки снизить ставки по кредитам регионам
14:28, 07.01.201734
В Челнах мужчина сгорел в квартире из-за сигареты
13:53, 07.01.201724
После ЧП в аэропорту Казани установили ограничительные полусферы
13:07, 07.01.201744
В Татарстане три девушки разгромили снежный городок и сорвали гирлянды с елки
12:23, 07.01.201763
СМИ: ученые рассказали, что вегетарианство губительно влияет на мозг
11:41, 07.01.201729
Тройное ДТП в РТ: молодая мать впала в кому, а ее годовалый ребенок получил переломы
10:49, 07.01.201712
Экипаж «КАМАЗ-мастера» финишировал вторым на пятом этапе «Дакара-2017»
10:07, 07.01.20173
В Казани состоится собрание пострадавших вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка»
09:14, 07.01.201729
«Ак Барс» сразится с магнитогорским «Металлургом»
08:36, 07.01.20171
Сегодня в Казани ожидается метель и 12 градусов мороза
07:19, 07.01.20172
Сотрудники МЧС накормили казанцев в Ледовом городке горячей кашей с тушенкой
18:59, 06.01.201744
Ильсур Метшин поздравил православных казанцев с наступающим Рождеством Христовым
18:48, 06.01.201744
В аэропорту Казани из-за погоды задерживаются несколько рейсов в Москву, Самару и Уфу
14:38, 06.01.201721
В Казани подорожали льготные проездные билеты
Вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров РТ
20:22, сегодня9
Афиша на неделю 9-15 января: зимние забавы, дискотека 90-х и презентация редких книг
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
17:20, сегодня1
Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас
Мы выбрали 9 по-своему интересных сервисов: с мексиканской кухней, полезными блюдами и круглосуточной доставкой
17:08, сегодня7
Как банда Дед Морозов грабила в праздники
Новогодние квартирные кражи – самый неприятный подарок на новый год. Даже в Новый 2017 Год не стоит терять бдительность – читайте в статье - как чаще всего обворовывают квартиры, как воры «пасут» квартиры и как помочь нашим жителям не потерять последнее и сохранить жизнь, здоровье и ценное имущество
«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа
Корреспондент ProKazan.ru узнал, насколько опасны последние вспышки гриппа в столице РТ, и сколько человек обратились к врачам за помощью в новогодние праздники
16:54, сегодня30
Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры последних двух недель
13:27, сегодня7
В Татарстане не стали продлевать школьникам каникулы из-за морозов
При этом школьники младших классов могут не приходить на учебу при -25 градусах
11:50, сегодня22
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
До Нового года осталось всего несколько дней! И если вы еще не знаете, как провести главную ночь года, то эта статья именно для вас. Ведущие «Милицейской волны» рассказывают о том, как произнести отличный тост, и делятся идеями, которые помогут превратить новогоднюю ночь в веселый праздник.
ProKazan.ru и газета "Город" приглашают на работу корреспондента
Если ты опытный журналист, умеешь писать в нескольких жанрах и готов много работать — тебе к нам
11:37, сегодня5
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года
Запрет может быть введен с 2033 года
08:22, сегодня41
В Татарстане в рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек
Охрану общественного порядка в этот период осуществляли более 800 сотрудников полиции
16:01, 07.01.201726
Незабываемый Новый год в FUN24
FUN24 приглашает вас на незабываемый новый год
Митрополит Казанский Феофан поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым
В Благовещенском соборе Казанского Кремля завершилась праздничная служба
08:22, 07.01.201748
Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым
Портал ProKazan.ru публикует поздравление президента Татарстана
18:45, 06.01.201747
25-летнего жителя Татарстана избили якобы из-за сходства с украинцем: сейчас он в коме
По информации МВД по РТ, были задержаны двое участников «пьяной драки»
10:41, 06.01.2017144
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
ProKazan.ru подобрал несколько незаурядных способов провести время в новогодние праздники
Улица Декабристов за 120 лет: от летних резиденций знати до высоток для советской элиты
Портал ProKazan.ru выяснил, как менялась одна из крупнейших и красивейших улиц города с конца 19 века до наших дней
12:00, 05.01.201742
В Казани водитель 55-го маршрута возит пассажиров в костюме Деда Мороза
Дед Мороз вместе с кондуктором-Снегурочкой будут радовать казанцев до 14 января
10:35, 05.01.201730
Федеральные СМИ растиражировали "утку" о новых правилах перевозки детей в автомобилях
"Новые правила" - это всего лишь проект, который даже не выносился на рассмотрение в Госдуму
17:30, 04.01.201725
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
ProKazan.ru вместе с партнерами раскрывает схему, которая действительно работает и которой в уходящем году уже воспользовались сотни казанцев!
Под Казанью лоб в лоб столкнулись легковые автомобили: пострадали маленькие дети
Очередное ДТП в Татарстане с участием маленьких детей произошло сегодня утром
15:26, 04.01.201717
Столкновение легкового авто и фуры в Татарстане: в больнице умер еще один пассажир
Число жертв во второй смертельной аварии с участием большегруза в Татарстане в этом году увеличилось до двух человек
12:39, 04.01.20174
К ЧМ-2018 в Казани и других принимающих городах снова откроют вытрезвители
В столице РТ новый вытрезвитель заработает даже раньше положенного срока
12:01, 04.01.201736
Путешествие по Поволжью. Зачем мы это делали и кто нам помогал
Мы решили раскрыть главную цель наших путешествий
В Татарстане легковой автомобиль снова врезался в фуру: есть погибший
Это уже вторая смертельная авария за праздники с участием большегруза
09:19, 03.01.201728
У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка
Наталия Фишман озвучила планы в комментариях в соцсети
15:31, 02.01.201738
В Казани новую станцию метро назовут в честь 100-летия Татарской АССР
Годом 100-летия образования ТАССР будет объявлен 2020 год
12:05, 01.01.201754
Официально: в ДТП под Казанью погибли пять человек, в том числе младенец
Водитель "Лады" из-за непогоды не справился с управлением и въехал в "Камаз"
11:39, 01.01.201766
В Татарстане из-за ледяного дождя запретили движение междугородних автобусов
Запрет был введен накануне вечером
09:50, 01.01.201717
Эксперимент редакции: за сколько Почта России доставит открытки в Лондон, Казань и Москву
Редакция отправила новогодние поздравления в разные уголки мира и выяснила, как быстро доставляется корреспонденция
12:36, 31.12.201610
Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
Список самых значимых нововведений представлен ниже
11:19, 31.12.201614
В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта
Двух инспекторов уволили, еще четверых привлекли к дисциплинарной ответственности
10:20, 31.12.201643
"Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили": Метшин поздравил казанцев с Новым годом
По его словам, 2016 год был непростым годом
09:59, 31.12.201641
Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом
В центре у Казанского Кремля зажгли огни на 42-метровой красавице
18:09, 30.12.201618
Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в "Мирном", бизнесмен в подъезде, суицид студентки
Портал ProKazan.ru вспомнил все самое грустное в уходящем високосном году и надеется, что в следующем ничего подобного в Казани случаться не будет
17:54, 30.12.201622
В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки
Средняя скорость движения в центре города около 10 км/ч
16:10, 30.12.201627
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
При этом самолет из Москвы действительно отправили на второй круг
14:33, 30.12.201614
Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
Тест для поднятия новогоднего настроения
11:57, 30.12.20167
«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов
В преддверии наступления года петуха ProKazan.ru побывал на одном из частных хозяйств по разведению племенных куриц и петушков
11:26, 30.12.201611
Казань "переплюнула" соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского
ProKazan.ru выяснил, как выглядят ледовые городки не только в Казани, но и в других крупных городах, и сравнил цены на них
11:21, 30.12.201654
СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд
10:57, 30.12.201619
13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и "птицы высокого полета"
Портал ProKazan узнал, кому будет благоволить символ наступающего года - Огненный Петух
09:56, 30.12.201621
Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:00, 30.12.201615
Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем
ProKazan.ru побывал на открытии нового ледового городка на ул. Петербургской
19:06, 29.12.201633
На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки
Надо ли быть ростом 2 метра и растить бороду, если ты работаешь Дедом Морозом, и быть длинноволосой блондинкой, если ты - Снегурочка
17:43, 29.12.20163
Татарстанский банк "Камский горизонт" обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей
Нескольким сотням вкладчиков не могут вернуть деньги, так как данные о них отсутствуют в документах банка
17:25, 29.12.201616
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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