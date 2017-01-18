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Новости Казани и Татарстана

В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей
Договор на выполнение работ планируется заключить с компанией «РСС Инжиниринг»
09:58, 21.01.201730
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Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» потребовали санации обоих банков
17:48, 21.01.201715
В Татарстане двух сотрудниц Минэкологии поймали на взятке в рабочем кабинете
16:50, 21.01.201718
СМИ: с 2019 года будут внедрены электронные медкарты
15:54, 21.01.201713
В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП
14:52, 21.01.201721
В этом году Казань закупит 15 троллейбусов и 7 трамваев
13:44, 21.01.201724
В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры
12:51, 21.01.20177
В Татарстане мужчина признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад
11:58, 21.01.201714
В регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ
11:11, 21.01.201715
В Казани временно закрывается движение по улице Зои Космодемьянской
10:27, 21.01.20171
Сегодня в парке Тинчурина пройдет митинг пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка»
09:16, 21.01.20179
Дорожные службы на мосту «Миллениум» сбрасывали снег прямо в Казанку
08:53, 21.01.201721
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -10 градусов
07:01, 21.01.20171
В Авиастроительном районе строится первый в Казани многоэтажный дом с солнечными батареями
21:10, 20.01.201734
«Рубин» отдал в аренду испанскому клубу Гарсию, которого купил полгода назад
19:29, 20.01.20178
Сотрудники ГИБДД сняли на видео погоню за пьяным угонщиком «семерки» в Татарстане
19:01, 20.01.201714
Завтра в Казани ожидается 12 градусов мороза
18:51, 20.01.20173
В Татарстане водитель Volkswagen погиб, заехав под заднее колесо грузовика
17:33, 20.01.201747
Может ли обычный казанец стать популярным блогером на youtube?
16:41, 20.01.20179
В Татарстане парень изнасиловал в бане пациентку психдиспансера
16:38, 20.01.201719
В мэрии Казани разъяснили, за что с 1 февраля будут платить родители в детсадах
16:22, 20.01.201723
В Казани за 5 лет на ливневки потратили почти 300 млн рублей
15:19, 20.01.201726
В Казани экс-пристава оштрафовали почти на 500 тыс рублей за взятку в туалете
15:14, 20.01.201716
Житель Казани устроил пьяный дебош в Уфе
14:49, 20.01.201715
Сбербанк и девелоперская компания «Унистрой» предлагают ипотеку по специальной ставке
14:39, 20.01.20176
В Казани женщина чуть не погибла, спасая собаку из горящего дома
13:30, 20.01.201721
В России может появиться омбудсмен для пенсионеров‍
12:57, 20.01.201710
В Казани на колокольню Богоявленского собора установили новые колокола
12:36, 20.01.201722
В Казани на Лебяжьем озере подожгли "Шашлычный рай"
11:43, 20.01.201734
На Чистопольской Ford врезался в Mersedes и троллейбус, а затем загорелся
11:24, 20.01.201728
Глава Федерации баскетбола Татарстана скончался спустя два дня после юбилея
11:18, 20.01.20179
В Татарстане мужчина воткнул молодому знакомому нож в пах, от чего тот умер
10:59, 20.01.201719
В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком
10:38, 20.01.201710
«Велком ту Иран»: красивые фотографии необычной страны от казанской путешественницы
10:37, 20.01.201710
Президент Татарстана поздравил Шаймиева с юбилеем, выложив видеоролик в Instagram
10:27, 20.01.201725
СМИ: последний узник из РФ в Гуантанамо татарстанец Мингазов покинул тюрьму
09:56, 20.01.201726
В Казани может пройти Матч звезд КХЛ в 2018 году
09:46, 20.01.20173
В Казани мужчина вклеил в чужой паспорт свое фото и набрал кредиты
09:05, 20.01.201712
СМИ: компания Apple снизила цены на iPhone в России
08:15, 20.01.201712
Сегодня в Казани потеплеет до -3 градусов
06:12, 20.01.20171
Мэрия Казани рассказала, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно в 2017 году
21:43, 19.01.201717
В Казани накрыли подпольную рюмочную с нелегальным алкоголем и закусками
20:04, 19.01.201723
В Казани наркосбытчик ударил ножом двух полицейских, пытаясь избежать задержания
18:54, 19.01.201714
Завтра в Казани ожидается метель
18:51, 19.01.20171
В Казани задержали двух вербовщиков экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
17:34, 19.01.201748
"Речи не шло": в Кремле рассказали, обсуждали ли Шаймиев и Путин договор между РФ и РТ
16:25, 19.01.201734
В Казани школьные автобусы перевозили детей без ремней безопасности
15:08, 19.01.20175
В Казани из-за столкновения двух «красных» автобусов студентка сломала нос
14:10, 19.01.201721
В Казани открыли пункт для утилизации новогодних елок
13:16, 19.01.201714
Завтра в ряде домов Московского, Советского и Приволжского районов отключат электричество
12:52, 19.01.20173
Рустам Минниханов сыграл в хоккей в Швейцарии
12:16, 19.01.201746
На Мусина Range Rover перевернулся после столкновения с Renault, вылетевшим на "встречку"
11:08, 19.01.201717
На улице Баумана двое парней избили бутылкой прохожего и украли у него сотовый
10:45, 19.01.201731
В Челнах осудили мужчину, который выложил в Интернет порноселфи с женой
10:37, 19.01.201728
Минздрав предложил ввести запрет на продажу водки лицам до 21 года
10:10, 19.01.201723
Американские татары рассказали, как относятся к победе Трампа на выборах в США
09:44, 19.01.201722
Минтруд: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Это объяснятся тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются
18:26, 21.01.201731
Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях
Мы собрали все конные дворы и клубы в Казани и рядом с фото, описанием и ценами для прогулок верхом всей семьей
18:15, 20.01.20178
7 модных кулинарных школ Казани, где учат готовить малиновое конфи и кролика по-татарски
Кондитерские мастер-классы и кулинарные школы, где можно научиться красиво и аппетитно готовить
17:28, 20.01.20177
Где в Казани найти большой выбор одежды по доступным ценам
Мы побывали в торговом комплексе "БИГЗУР" и готовы рассказать, почему там стоит побывать
«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке
Альберт Рамазанов считает, что на территории промышленной базы незаконно изготавливают пленку рядом с жилыми домами
15:24, 20.01.201739
В Казань прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу
В международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
14:20, 20.01.201749
Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
13:00, 20.01.201722
В Казани приземлился самолет из Краснодара, который почти час кружил над аэропортом
Лайнер не мог приземлиться из-за недостаточного коэффициента сцепления взлетной полосы
10:30, 20.01.201729
Казанские моржи: "На озеро мы приезжаем на конях, окунаемся и скачем обратно"
Мы пообщались с любителями здорового образа жизни и узнали, почему они не болеют и ничего не боятся
09:25, 20.01.201724
Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей
С апреля 2010 года Минтимер Шаймиев является Государственным советником Татарстана
08:45, 20.01.201746
"Под Казанью склоны лучше, чем на Урале": как проходит чемпионат России по сноуборду
Мы побывали на открытии Чемпионата России по сноуборду и пообщались со спортсменами и олимпийскими чемпионами
19:00, 19.01.201719
От «Охо-хо» до «Помираю!». Как проходят Крещенские купания в Казани
ProKazan.ru побывал на одном из организованных мест для массовых купаний верующих
18:06, 19.01.201753
Фанаты «Салавата Юлаева» требуют из-за драки дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона
Поводом стало то, что группа болельщиков «Ак Барса» толпой избила болельщика уфимского клуба во время матча
16:35, 19.01.201727
В детском доме под Казанью выращивают кроликов Хании Фархи и делают безликих кукол
Корреспондент портала ProKazan.ru отправился в Нурлатский детский дом в Зеленодольском районе и узнал, как там живут воспитанники
15:31, 19.01.201711
В Казани после просьбы Минниханова проведут экстремальные гонки на самолетах
В столице Татарстана впервые пройдет авиашоу Red Bull Air Race
14:49, 19.01.201739
"Казань Арена" попросила лишить правый берег Казанки статуса "особо охраняемая зона"
Изменение статуса позволит реализовать все планы по возведению новой набережной
14:21, 19.01.201718
Путин встретился с Шаймиевым и подарил ему карту древней Тартарии
Встреча состоялась в канун 80-летия первого президента Татарстана
13:36, 19.01.201741
На матче в Казани болельщики "Ак Барса" толпой напали на фаната "Салавата Юлаева"
Драка началась во время второго периода
11:19, 19.01.201737
Беспрецедентные меры: в РТ "зависшие" в проблемных банках налоги хотят считать уплаченными
Вопрос легитимности этой меры может быть поднят на встрече экс-президента РТ Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным сегодня, 19 января
09:30, 19.01.201723
В Казани заработала парковка-карусель на 10 автомобилей
Корреспондент ProKazan.ru оценил, как работает необычная конструкция
20:00, 18.01.201768
Вещь месяца: как "леопард" вернулся в гардероб или 20 вариантов с хищным принтом в Казани
Подборка пальто, блузок, рюкзаков и туфель с анималистичным принтом
18:01, 18.01.20174
Отдохнуть и сэкономить на алкоголе: адреса и цены заведений в Казани с пробковым сбором
Мы составили гид по различным казанским заведениям, куда можно прийти со своими напитками
17:58, 18.01.201711
В Госдуме отклонили «миннихановский» проект, ужесточающий закон о разводах
Проект закона появился после того, как Рустам Минниханов выступил с заявлением, что "недопустимо принимать скоропалительные решения"
17:30, 18.01.201719
МВД начало проверять Татфондбанк и "Интехбанк" по жалобам клиентов
На сегодняшний день в правоохранительные органы поступило 130 заявлений
15:19, 18.01.201714
Вороний ковчег и красный конь в валенках с лейкой: выставка кукол в казанском «Эрмитаже»
Руководитель центра Ольга Пиульская рассказала ProKazan.ru о выставке авторских художественных кукол
14:01, 18.01.2017
Где зебры? Все, что известно о строительстве зоопарка в Казани в ответах ответственных лиц
Портал ProKazan.ru попытался выяснить, на каком этапе проходит стройка и когда будет долгожданное строительство
13:15, 18.01.201727
Тест ProKazan.ru: угадай, кто дает советы, как не замерзнуть в мороз, – врач или знахарь?
Пройди наш тест и узнай, как не замерзнуть в мороз: советы от дипломированного врача и народного целителя
13:00, 18.01.20178
Рустам Минниханов о санаторе Татфондбанка: пока его, к сожалению, нет
По его словам, власти готовы "оказывать содействие санатору в любой форме"
11:05, 18.01.201723
Десятиклассницу из Нижнекамска признали самой красивой девушкой города
ProKazan.ru выбрал самые красивые фото победительницы из соцсетей
09:38, 18.01.201712
Казанский лукбук: фотограф в розовом жилете, платье-свитере и часах в мужском стиле
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:04, 18.01.201717
Доминантные бармены и смешной салат: что пишут казанцы в книгах отзывов кафе и ресторанов
Какие комментарии оставляют посетители казанских кафе и ресторанов в книгах отзывов и предложений
16:40, 17.01.20174
«Гонконгский грипп» продолжает наступление: в РТ выявлено почти 90 заболевших
Всего за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ
15:23, 17.01.201717
В РТ скончался парень, которого в Новый год избили якобы из-за сходства с украинцем
По словам знакомых убитого, он умер в больнице - травмы оказались слишком серьезными
14:18, 17.01.201746
В Казани на время Кубка Конфедераций ограничат продажу алкоголя и гражданского оружия
Согласно проекту указа президента РФ, меры безопасности будут введены с 1 июня по 12 июля текущего года
10:39, 17.01.201716
Рейд ProKazan: защищены ли казанские больницы от повторения шокирующего инцидента в Уфе?
Нас интересовало, не придется ли пациентам ползти по лестнице, чтобы добраться до рентгенологического кабинета
09:55, 17.01.201721
СМИ: в Татарстане придумали способ сохранить должность президента республики
Суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой
08:21, 17.01.201799
В Татарстане появились первые люди, заболевшие смертельно опасным гриппом «Гонконг»
Также, по данным Роспотребнадзора, в республике началась эпидемия ОРВИ
18:59, 16.01.201736
Интерьер дня: светлые комнаты и атмосфера клуба на балконе в 2-комнатной квартире в Казани
Как создавался интерьер 2-комнатной квартиры рассказала дизайнер Лариса Шабанова
17:55, 16.01.201723
Бесплатная одежда в Instagram, музей Казанки и каршеринг: 8 идей для Казани в Год экологии
Мы выбрали яркие примеры, которые стоит перенять Казани у других городов и стран в Год экологии
17:18, 16.01.20174
В Татарстане возбудили дело на безработного, который улетел воевать в Сирию
Он стал членом террористической организации "Джабхат ан-Нусра", которая воюет с регулярными войсками страны
15:45, 16.01.201730
Афиша на неделю 16-22 января: "Мисс Татарстан", олимпийские чемпионы и семейный бранч
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
15:12, 16.01.20173
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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