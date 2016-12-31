Наверх

Новости Казани и Татарстана

U-media Рейтинг@Mail.ru
Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" будут выдавать три банка
11:03, сегодня
В Казани сегодня ожидается снег
08:14, сегодня3
Портал ProKazan.ru поздравляет читателей с Новым годом!
00:00, сегодня18
Тест ProKazan.ru: как хорошо вы знаете кинематограф?
15
Появились фото с места ДТП под Казанью, где погибли двое детей и двое взрослых
15:22, 31.12.201622
Под Казанью двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с бензовозом
14:30, 31.12.201612
Антимонопольщики обвинили "Татнефтепродукт" в завышении цен на бензин
13:43, 31.12.201612
Сегодня в Казани весь общественный транспорт, кроме метро, будет работать до 2 часов ночи
12:32, 31.12.20169
ProKazan.ru подготовил 10 женских луков для новогодних праздников
16
Правительство России одобрило проект строительства мусоросжигательного завода под Казанью
11:59, 31.12.201634
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
11:42, 31.12.201614
Максим Канунников: "В следующем году мы станем только сильнее"
10:36, 31.12.20161
В Татарстане на трассе М7 столкнулись 10 автомобилей
09:30, 31.12.20167
На Новый год в Казани ожидаются метель и снежные заносы
07:48, 31.12.2016
Казань сегодня: ферма, где выводятся петухи, запрет на Mannequin Challenge и открытие елки
21:43, 30.12.20164
После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей
20:02, 30.12.201635
В Казани пройдет финал Чемпионата России по зимнему кайту
19:30, 30.12.20163
В Новый год в Казани ожидается метель
17:31, 30.12.20164
В Нижнекамске осудили убийцу, сбежавшего из-под стражи
16:49, 30.12.20167
В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
15:37, 30.12.201623
В Казани выбрали символ всемирного "рабочего" Чемпионата в 2019 году
15:28, 30.12.201616
На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза
15:00, 30.12.201622
В Казани ограничат движение из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань»
14:37, 30.12.20163
Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии до 254 рублей
14:07, 30.12.201626
Рустам Минниханов побывал в "деревне" в Дубае
13:50, 30.12.201621
Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак официально стал тренером «Уфы»
13:24, 30.12.20163
Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища
13:06, 30.12.201638
СМИ: в Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов
12:42, 30.12.201613
В Челнах самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за гуляющего лося
11:59, 30.12.201625
Жителей Татарстана поздравили с Новым годом с околоземной орбиты
11:34, 30.12.201610
СМИ: Центробанк отключил «Булгар Банк» от электронной платежной системы
10:59, 30.12.201617
В Казани главу фермы кроликов обвинили в многомиллионной невыплате зарплаты
10:26, 30.12.20169
В Казани «Альпари» продавало жидкость для мытья стекол с превышением метанола в 60 раз
10:14, 30.12.201616
Ростехнадзор предложил запретить использовать газ в жилых домах из-за опасности взрывов
09:38, 30.12.201662
В России разработали препарат, способный защитить печень от алкоголя
09:26, 30.12.201611
СМИ: Honda отзовет более 650 тысяч автомобилей из-за брака
09:05, 30.12.20168
В Татарстане в отделении одного из банков-агентов умер клиент Татфондбанка
08:31, 30.12.201619
В Казани в новогодние праздники парковки будут работать бесплатно
08:09, 30.12.201611
Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза
06:09, 30.12.2016
«Ак Барс» одержал волевую победу в последнем матче уходящего года
21:36, 29.12.20166
В Казани сохранится теплая погода
18:55, 29.12.20165
Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге сеть притонов с проститутками
18:42, 29.12.20169
Казанцы, устроившие пожар в доме на Пушкина, должны выплатить 22,5 млн рублей
18:12, 29.12.201617
СМИ: погибшая в массовой аварии семья из Татарстана много занималась благотворительностью
16:46, 29.12.201617
"Переполох в МВД": казанского "вора в законе" по кличке Сыч оправдали по всем статьям
16:31, 29.12.201639
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» снимут Mannequin Challenge для Путина
15:47, 29.12.201618
Мэрия разрешила строить гипермаркет "Лента" на улице Закиева
15:30, 29.12.201626
В Казани на капремонт горбольницы №5 потратят около 400 млн рублей
15:04, 29.12.20169
На медиафасаде "Казань Арены" впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина
14:21, 29.12.201638
В Татарстане будут судить мать, которая убила двухмесячного сына соской с водкой
14:03, 29.12.20169
Под Казанью ребенок погиб в ДТП, не успев родиться
13:35, 29.12.20165
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
13:29, 29.12.201621
На улице Краснококшайская грабители в масках совершили налет на "Евросеть"
13:06, 29.12.201611
В Татарстане в частном доме на пожаре погибли две женщины
12:57, 29.12.20162
Завтра в части Авиастроительного района Казани не будет света
11:59, 29.12.20167
В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ
11:19, 29.12.201628
Центробанк сообщил о завершении проверки в Татфондбанке
10:57, 29.12.201616
В ГИБДД сообщили, как произошло смертельное ДТП под Казанью, где погибла целая семья
ДТП случилось 31 декабря
10:13, сегодня4
Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
Список самых значимых нововведений представлен ниже
11:19, 31.12.201610
В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта
Двух инспекторов уволили, еще четверых привлекли к дисциплинарной ответственности
10:20, 31.12.201635
Подборка: что подарить ей на новый год
Редакция ProKazan.ru продолжает публиковать подборки с подарками для ваших близких
"Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили": Метшин поздравил казанцев с Новым годом
По его словам, 2016 год был непростым годом
09:59, 31.12.201633
Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом
В центре у Казанского Кремля зажгли огни на 42-метровой красавице
18:09, 30.12.201615
Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в "Мирном", бизнесмен в подъезде, суицид студентки
Портал ProKazan.ru вспомнил все самое грустное в уходящем високосном году и надеется, что в следующем ничего подобного в Казани случаться не будет
17:54, 30.12.201619
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
После каждого пункта вам захочется крепко обнять и пожалеть каждого человека в очках
В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки
Средняя скорость движения в центре города около 10 км/ч
16:10, 30.12.201626
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
При этом самолет из Москвы действительно отправили на второй круг
14:33, 30.12.201612
Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
Тест для поднятия новогоднего настроения
11:57, 30.12.201610
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
ProKazan.ru рассказывает об отдыхе на высшем уровне
«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов
В преддверии наступления года петуха ProKazan.ru побывал на одном из частных хозяйств по разведению племенных куриц и петушков
11:26, 30.12.201610
Казань "переплюнула" соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского
ProKazan.ru выяснил, как выглядят ледовые городки не только в Казани, но и в других крупных городах, и сравнил цены на них
11:21, 30.12.201651
СКР завершил расследование дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд
10:57, 30.12.201616
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
Мы поговорили с жителем одного из коттеджных поселков около Казани о том, почему он выбрал жить за городом. Также узнали у строителя сколько стоит построить дом
13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и "птицы высокого полета"
Портал ProKazan узнал, кому будет благоволить символ наступающего года - Огненный Петух
09:56, 30.12.201619
Казанский лукбук: студент и танцор в ботинках-валенках, синей толстовке и зеленом пуховике
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:00, 30.12.201617
Открытие Ледового городка: уникальная экстрим-горка, комната обогрева и очереди за чаем
ProKazan.ru побывал на открытии нового ледового городка на ул. Петербургской
19:06, 29.12.201632
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
Крупная сеть обувных магазинов объявляет о снижении цен в честь Нового года
На что живут и чем занимаются в свободное время казанские Деды Морозы и Снегурочки
Надо ли быть ростом 2 метра и растить бороду, если ты работаешь Дедом Морозом, и быть длинноволосой блондинкой, если ты - Снегурочка
17:43, 29.12.20163
Татарстанский банк "Камский горизонт" обвинили в мошенничестве более чем на 700 млн рублей
Нескольким сотням вкладчиков не могут вернуть деньги, так как данные о них отсутствуют в документах банка
17:25, 29.12.201616
Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция
ProKazan.ru задал 7 вопросов о поведении в новогоднюю ночь капитану полиции Ларисе Сенченко
15:35, 29.12.201619
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
Сегодня мы подготовили для вас тест, пройдя который вы сможете ответить на важный для себя вопрос, в какой профессии вы можете стать успешным в наступающем новом 2017 году
Взрыв на Пороховом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе
Суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, которые подозреваются в причастности к взрыву
14:21, 29.12.201614
«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году
Корреспондент ProKazan.ru вспомнил все самые странные, порой забавные, а иногда даже неуместные высказывания медийных персон из Татарстана в уходящем году
10:30, 29.12.201630
Глава исполкома Черемшанского района попал в страшное ДТП под Чистополем
Смертельное столкновение микроавтобуса Volkswagen и Ford Mondeo произошло накануне утром
09:59, 29.12.201616
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
Средний бюджет для приобретения жилья - 5-6 миллионов. В материале мы изучим рынок недвижимости и строительства домов в Казани
В Челнах крановый завод выпустил юбилейный эротический календарь с сотрудницами
Фото были опубликованы на сайте завода
09:25, 29.12.201636
Казанский лукбук: декоратор магазина в зеленом платье, водолазке с молнией и дубленке
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:01, 29.12.201611
Предприниматели-клиенты Татфондбанка пытаются спасти бизнес с помощью микрозаймов
Министр экономики и Артем Здунов и Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Андрей Афонин рассказали, какие способы остаться на плаву есть у малого и среднего бизнеса
19:04, 28.12.201624
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
Казанские рукодельницы ликуют: «Леонардо» теперь присутствует в городе по двум адресам
"Хочу, чтобы в парке был каток": казанцы об открытии Горкинского-Оместьевского леса
Казанцы рассказывают, что им понравилось, а что нет в обновленном лесу, а также об открытии какого парка в Новом году они мечтают
17:53, 28.12.201619
Индекс «Оливье». Сколько казанцам придется потратить на продукты для праздничного салата
ProKazan.ru решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Казани
16:01, 28.12.201615
От 239 до 2880 рублей: сколько стоит погулять казанцам в зимних городках всей семьей
В городе открылось много мест, где можно весело провести время всей семьей. Предлагаем ознакомиться с ценами: сколько нужно взять с собой денег семье из двух взрослых и одного ребенка
16:00, 28.12.2016
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
Ситуация на дорогах в России, несмотря на все принимаемые меры, не улучшается. Жертвами ДТП в нашей стране каждый год становятся более 25 тысяч человек
Афиша на неделю 1-8 января 2017: бал-маскарад, экстрим на снегу и гигантский макет города
14:35, 28.12.2016
СМИ: в казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных
Ярославский банк, который осуществляет основную деятельность в Казани, сообщил о сложностях с ликвидностью
14:28, 28.12.201624
Письма Деду Морозу: дети из РТ просят колокольчик для папы и путевку в Бурятию для мамы
ProKazan.ru узнал, что просят дети из Татарстана у Деда Мороза в преддверии Нового года и опубликовал самые интересные письма
12:14, 28.12.201621
Железные медведь, сова и ленивец. В Казани открылась выставка с картинами из скоб
Корреспондент ProKazan.ru оценил произведения из строительных скоб и сам попробовал помочь художнику доработать картину
11:15, 28.12.20166
В Казани на корпоративе крупной компании выступили "Би-2": фото и видео с концерта
Выступление состоялось накануне
10:35, 28.12.201624
Приплыли. В какую сумму обошелся Год водоохранных зон Татарстану?
Помощница президента РТ Наталия Фишман рассказала о результатах развития общественных пространств в республике в уходящем 2016 году
09:26, 28.12.201625
Новогоднее "маппинг-шоу" на Казанском Кремле: любовь чемоданов и волшебные сны ребенка
Стены главной казанской достопримечательности уже второй год подряд превращаются в проекционный экран
19:49, 27.12.201616
Хеппи энд или продолжение следует: 8 громких и тихих закрытий 2016 года в Казани
Что закрылось в 2016 году, и почему это произошло
18:04, 27.12.20161
Скульптор, водитель «Камаза» и примерный дедушка. Кто строит ледовый городок в Казани
Журналист ProKazan.ru пообщался со строителями ледового городка у театра кукол “Экият”
17:36, 27.12.20169
Минниханов против: холм на Вишневского не будут застраивать бетонными многоэтажками?
Корреспондент ProKazan.ru разбирался в вопросе сноса жилых домов на Вишневского и постройки нового жилого комплекса
17:09, 27.12.201660
Мэрия Казани: «Жители дома на Назарбаева переселят, когда квартиры предоставит Госжилфонд»
Администрация города провела тендер на расселение жильцов, однако квартир до сих пор нет
15:31, 27.12.201617
Топ 12: самые читаемые материалы на портале ProKazan.ru за 2016 год
Мы составили небольшую подборку новостей, которые были самыми читаемыми в этом году
15:21, 27.12.20166
"Гoрoдскaя пaнoрaмa" в Кaзани: гигaнтский мaкет городa, ожившие фото и селфи с Петром I
Корреспондент портала ProKazan.ru посетил "Городскую панораму" за сутки до официальной презентации
15:13, 27.12.20161
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани