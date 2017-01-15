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Новости Казани и Татарстана

В Татарстане возбудили дело на безработного, который улетел воевать в СириюВ Татарстане возбудили дело на безработного, который улетел воевать в Сирию
Он стал членом террористической организации "Джабхат ан-Нусра", которая воюет с регулярными войсками страны
15:45, сегодня13
U-media Рейтинг@Mail.ru
В Казани суд арестовал супругу главы ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
17:44, сегодня1
СМИ: в половине поездов дальнего следования в 2017 году появится Wi-Fi
17:20, сегодня1
В РТ будут судить мужчину, который подвесил жену на поводок и пообещал отрезать ей голову
16:59, сегодня6
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
15
В Татарстане полиция ищет неизвестных, закидавших магазин «коктейлями Молотова»
16:42, сегодня3
Подробности задержания подростков на угнанном Audi в РТ: полицейские стреляли в воздух
16:31, сегодня3
В Башкирии женщина нашла бананы с «кровяной болезнью»
16:19, сегодня2
Внезапное похолодание в Татарстане: синоптики разослали предупреждение
15:58, сегодня7
Сотрудник ProKazan.ru меняет работу: День в службе экспресс-доставки воды
23
В Казани в тройном ДТП пострадала беременная женщина
15:23, сегодня3
Локомотив столкнулся с самодельным снегоболотоходом в Самарской области
15:00, сегодня3
Завтра в ряде домов Московского района Казани не будет воды
14:50, сегодня2
В Челнах возбудили дело после смерти школьницы, принимающей таблетки для похудения
14:33, сегодня6
В Челнах вызвали спасателей, чтобы вынести из квартиры умершего мужчину весом 250 кг
12:40, сегодня20
СМИ: правительство России заплатит убийце из Татарстана почти 6 тысяч евро
12:13, сегодня26
В Казани мальчик вышел из церкви и попал под авто: его протащило под бампером 10 метров
11:19, сегодня42
Безумная красота в фотопортретах от казанского фотографа
11:15, сегодня7
В Казани организуют пять иорданей для купания в православный праздник Крещения
10:48, сегодня21
В Татарстане подростки на угнанном авто устроили гонки по трассе
10:30, сегодня13
Выплаты клиентам «Булгар Банка» начнутся не позднее 30 января
10:16, сегодня11
Банк России отозвал лицензию у «Булгар Банка»
09:35, сегодня25
«Ак Барс» в Москве сыграет с «Динамо»
08:57, сегодня11
В Татарстане для крещенских купаний организуют более 120 мест
08:15, сегодня30
В Казани сегодня ожидается -12 градусов
06:12, сегодня
В Альметьевске появятся дорожные знаки с информацией о дате уборки снега
17:30, 15.01.201714
ФИФА рассмотрит дело «сбежавшего» из «Рубина» к Бердыеву игрока 19 января
14:16, 15.01.201711
Лобовое столкновение двух авто в Татарстане: есть пострадавшие
13:59, 15.01.201715
Певица Алсу показала свое фото из середины 90-х годов
13:11, 15.01.201738
В КФУ вызвали пожарных из-за сильного запаха в одном из зданий
12:45, 15.01.201715
Минфин предложил новую минимальную цену на водку‍
11:47, 15.01.201735
Российские заключенные могут начать изготавливать сувениры к ЧМ-2018‍ по футболу
10:18, 15.01.201728
В Казани сегодня ожидается -8 градусов
08:35, 15.01.2017
"Четвертое поражение кряду - это уже не шутки": "Ак Барс" на выезде проиграл "Витязю"
19:56, 14.01.201720
В «Салават Купере» сдан второй по счету дом на 102 семьи
13:29, 14.01.201733
В Сети опубликовано видео жуткой аварии в РТ: столкнулись ВАЗ-2114, "ГАЗель" и фура
12:54, 14.01.201712
В Челнах водитель "Оки" столкнулся с Hyundai и скончался от полученных травм
12:37, 14.01.20178
Минниханов выложил в Сеть политические стикеры для Telegram с депутатами Госдумы от РТ
12:00, 14.01.201720
Пропавшего челнинца спустя неделю нашли мертвым в дачном обществе
11:28, 14.01.20177
Подробности смертельного ДТП с "Ладой" и "Пежо": водитель фургона вылетел на "встречку"
11:13, 14.01.20174
Джигурда заявил, что фигуристка Анисина отказалась стать любовницей отца певицы Алсу
09:26, 14.01.201728
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как известный агент Мендеш обманом заработал на его переходе
08:46, 14.01.20178
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и 7 градусов мороза
06:29, 14.01.2017
СМИ: «Рубин» не заинтересован в нигерийском форварде Эменике
20:49, 13.01.20177
Власти Зеленодольска опровергли сообщения об изъятии детей у неплательщиков за ЖКХ
19:57, 13.01.201733
В Казани временно закрывается движение по улице Кул Гали
19:19, 13.01.201721
Завтра в Казани ожидается туман и 9 градусов мороза
19:01, 13.01.20174
В Татарстане проверят качество питания в школьных столовых
17:43, 13.01.201719
Минфин РФ выплатил 120 тыс рублей казанцу с изуродованной головой
17:13, 13.01.201724
Аэропорт Казани после гонок лихача покупает заградительные устройства за 114 тыс рублей
16:31, 13.01.20176
В ГИБДД сообщили, как произошло столкновение двух автобусов около "Казань Арены"
16:11, 13.01.201714
В Казани парень украл сейф, а затем спрятался от полиции под машиной
15:46, 13.01.201710
СМИ: в Зеленодольске власти хотят изымать детей у неплательщиков за ЖКХ
15:16, 13.01.201758
Стало известно, как будет выглядеть аллея для болельщиков около стадиона "Самара Арена"
14:55, 13.01.20172
В Татарстане в ДТП с грузовиком и "легковушкой" погиб человек и четверо пострадали
14:50, 13.01.201726
СМИ: Минфин РФ увеличит дотации регионам, но усилит контроль за их расходованием
14:49, 13.01.20176
Вкладчики Татфондбанка и «Интехбанка» принесли в парк Тинчурина гроб
13:58, 13.01.201724
В Уфе уволили главврача больницы, в которой больная женщина ползла по лестнице
13:45, 13.01.201726
Интерьер дня: белоснежные комнаты и танцпол на балконе в 2-комнатной казанской квартире
Как создавался интерьер 2-комнатной квартиры рассказала дизайнер Лариса Шабанова
17:55, сегодня1
Бесплатная одежда в Instagram, музей Казанки и каршеринг: 8 идей для Казани в Год экологии
Мы выбрали яркие примеры, которые стоит перенять Казани у других городов и стран в Год экологии
17:18, сегодня
Афиша на неделю 16-22 января: "Мисс Татарстан", олимпийские чемпионы и семейный бранч
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
15:12, сегодня2
Сегодня начинается традиционная акция в "Хмельной №1"
7kazan.ru рассказывает о ежегодном мероприятии, проходящем в "Хмельная №1" (осторожно, очень вкусные фотографии)
Пассажиропоток второй линии казанского метро составит около 700 тысяч человек в сутки
Загрузка второй линии метро будет обеспечиваться за счет охвата густонаселенных жилых районов города
13:56, сегодня21
В Казани простились с балериной, которая погибла при крушении самолета Ту-154
Ралина Гильманова находилась на борту самолета, который летел в Сирию
13:19, сегодня21
В Альметьевске возбудили дело на парня, который грел ноги у Вечного огня
Его обвинили в совершении преступления по статье "Вандализм"
09:35, сегодня45
Как банда Дед Морозов грабила в праздники
Новогодние квартирные кражи – самый неприятный подарок на новый год. Даже в Новый 2017 Год не стоит терять бдительность – читайте в статье - как чаще всего обворовывают квартиры, как воры «пасут» квартиры и как помочь нашим жителям не потерять последнее и сохранить жизнь, здоровье и ценное имущество
Казанский лукбук: экс-жительница Австрии в объемном пуховике и с кожаным рюкзаком
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:25, сегодня16
ЦБ хочет привлечь к санации Татфондбанка клиентов, хранивших на счетах от 100 млн рублей
Регулятор настаивает именно на такой схеме
08:43, сегодня34
Казанцы попросили перенести будущий мусоросжигательный завод «подальше» от города
В Сети появилась петиция, которая набрала свыше 5 тысяч подписей
10:59, 15.01.201766
Экс-футболист "Зенита" Аршавин: Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги
По его словам, руководство Татарстана хочет вкладывать деньги в клуб
09:50, 15.01.201719
"Камаз" вновь стал самым быстрым грузовиком в мире, в 14-й раз победив на ралли "Дакар"
Два российских экипажа заняли первое и третье места
09:19, 15.01.201722
На развитие общественных пространств в Татарстане из бюджета республики выделят 2 млрд
Сумма будет потрачена на обустройство 57 объектов в 45 муниципальных образованиях республики
19:28, 14.01.201723
Казанские девушки соревнуются в бикини: как прошел Beauty Round конкурса "Мисс Татарстан"
Как проходит популярный конкурс для казанских красоток
12:45, 14.01.201731
В понедельник в магазинах появится книга рассказов о Минтимере Шаймиеве
Книга описывает жизнь первого президента Татарстана с самого его рождения до нынешнего времени
10:30, 14.01.201762
"Я работаю официантом 46 лет": казанцы ломают стереотипы о работе не по возрасту
Мы узнали зачем люди в возрасте работают в ресторанах и отелях, а молодежь ведет тихую жизнь в библиотеках и музеях
18:33, 13.01.201723
Казанский тренер: как не покалечить себя ЗОЖем и понять, что тренировки вам вредят
Вместе с фитнес-тренером, Алексеем Бурканом, разбираемся, почему спорт и ЗОЖ не всегда полезны
17:35, 13.01.201714
Власти назвали самую смертельную «незамерзайку», которая продавалась в Татарстане
Нарушения были выявлены в 44 торговых точках
14:01, 13.01.201736
Депутат Госдумы от РТ призвал признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами
Это произошло после того, как чиновники Минобороны Украины изменили место рождения богатыря Ильи Муромца
11:55, 13.01.201762
Верховный суд РТ смягчил приговор учительнице за секс с ученицей
25-летнюю учительницу русского языка приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно
10:01, 13.01.201742
Минниханов заявил заместителю министра экономразвития России: "Вы живете иллюзиями"
Такое заявление президент РТ сделал в Москве в ходе дискуссии Гайдаровского Форума
09:19, 13.01.201792
"Раньше ждали 7 минут, а теперь 20": казанцы об электронной очереди в отделениях почты
Казанцы высказали мнение о введенной на почте электронной очереди
18:16, 12.01.201729
Новое место: кофе-бар с бюджетными ланчами, кофе с перцем и пивным брауни в Казани
На Большой Красной открылся кофе-бар "ТОЧКА" с демократичными ценами и акцентом на кофейные напитки
15:33, 12.01.201712
Багамы, Доминика и Москва: где и как провели зимний отпуск игроки казанского "Рубина"
Подборка фотографий из социальных сетей о зимнем отпуске игроков казанского "Рубина"
14:50, 12.01.201727
В Зеленодольске родилась девочка-богатырша - она весит 5 килограммов 370 граммов
Новорожденная очень удивила врачей перинатального центра
14:25, 12.01.201718
СМИ о кражах в банкоматах "Ак Барс" банка: хакеры с ноутбуками пришли и "скачали" деньги
Воры были одеты в темную одежду с капюшоном и старались не попадаться на камеры видеонаблюдения
13:27, 12.01.201735
Роналду о Кубке конфедераций, матчи которого пройдут в Казани: очень хочу выиграть
По его словам, "это будет незабываемый турнир". В Казани сборные Португалии и Мексики сыграют 18 июня
10:28, 12.01.201715
Власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍
Также собираются провести переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка
09:59, 12.01.201719
Казанский лукбук: студентка в шубе с узорами, черных джинсах и с рюкзаком
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:41, 12.01.201715
От Горок до "Казань Арены": корреспондент ProKazan проехал по маршруту второй ветки метро
Мы оценили маршрут и посмотрели, как ветка "перешагнет" Казанку и какие важные объекты она свяжет
09:00, 12.01.201744
В Казани за две ночи два банкомата "Ак Барс" банка обворовали почти на 5 млн рублей
Происшествия случились глубокой ночью
08:55, 12.01.201736
Тренер детской хоккейной команды: "У меня не было времени поехать к Путину за наградой"
Тренер детской команды Рафис Габдрахманов рассказал о хоккее, достижениях и почему не интересуется большим спортом
18:55, 11.01.201711
Чем живут казанские банщики или как общественные бани конкурируют с модными spa
Сотрудники общественной бани, Елена и Евгений, рассказали о своей работе и о том, почему казанцы любят древнейшую паровую процедуру
18:30, 11.01.201714
Верховный суд РТ: штрафы за парковку на «зеленой зоне» без протокола незаконны
Теперь те, кого оштрафовали по КоАП РТ, могут подать заявление о возврате денег
13:50, 11.01.201751
В Татарстане в ближайшие месяцы может появиться новый город
Ориентировочно депутаты приступят к изучению вопроса во втором квартале 2017 года
11:25, 11.01.201742
СМИ: вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей из-за мошеннических схем
Они обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс"
10:39, 11.01.201730
Сегодня вкладчики «ИнтехБанка» узнают, от кого получат страховые выплаты
Клиенты будут распределены среди трех банков-агентов
10:09, 11.01.201713
Появилось видео последних секунд жизни водителя из РТ, сгоревшего в ДТП с грузовиком
Водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ
09:50, 11.01.201717
В Казани установят 291 камеру видеонаблюдения за 24,7 млн рублей
Камеры будут установлены практически в каждом районе города
09:45, 11.01.201725
Казанский лукбук: студентка в шубе из песца, розовой вязаной шапке и сумке с буквами
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
09:00, 11.01.201729
СМИ: в Сирии погиб военнослужащий из Казани
Погибшему офицеру посмертно присвоено звание Героя России
19:46, 10.01.2017102
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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