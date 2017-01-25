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Новости Казани и Татарстана

​За проституцию в "Корстоне" наказали почти 150 работников отеля​За проституцию в "Корстоне" наказали почти 150 работников отеля
Такое решение было принято после того, как следователи потребовал от руководства гостиничного комплекса устранить причины и условия для занятий проституцией
10:43, сегодня29
U-media Рейтинг@Mail.ru
В Казани мужчина заработал 56 тыс рублей на жалобах на нелегальный алкоголь
14:00, сегодня4
В Татарстане водитель бензовоза погиб, врезавшись в ехавший впереди "Камаз"
13:43, сегодня1
В Казани разыскивают водителя автобуса, который скрылся с места ДТП
13:14, сегодня9
Завтра в Вахитовском и Советском районах Казани не будет света
12:43, сегодня1
В Челнах парень убил соседа, который гладил его по колену и шептал на ухо пошлости
11:45, сегодня30
В годовщину смерти исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой выйдет ее новый клип
10:47, сегодня4
Минтруд РТ: средняя зарплата в Татарстане увеличилась до 29,7 тыс рублей
10:09, сегодня23
Минюст РТ увеличил предельный возраст пребывания на госслужбе
09:36, сегодня16
Второй по значимости. "Динамо - Казань" принимает чешский "Оломоуц"
09:05, сегодня1
СМИ: каждый пятый товар IKEA подешевеет на 15-20% из-за падения доходов жителей России
08:46, сегодня34
Сегодня в Казани ожидается снег и 22 градуса мороза
06:14, сегодня
На «Казань Арене» к Кубку конфедераций будут введены временные трибуны
00:01, сегодня3
Стало известно, как в Казани предотвратили готовящийся теракт на авиационном заводе
19:35, 25.01.201733
Тренер вратарей «Ростова»: очевидно, что футбол «Ростова» и «Рубина» Бердыева отличается
19:01, 25.01.20172
Завтра в Казани похолодает до -29 градусов
18:51, 25.01.201712
В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за угрозы гриппа
16:26, 25.01.20177
СМИ: российская армия получила сотовое оружие
15:59, 25.01.201738
Мутко о возводимой ПСО "Казань" "Самара Арена":проблема в том, что заказчик - сама область
15:31, 25.01.201715
«Билайн» поддержит Студента года-2016 в Татарстане
15:12, 25.01.2017
Под Казанью пенсионер на Skoda на "встречке" врезался в Renault, водитель которого погиб
14:13, 25.01.201723
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые пропустили рак у пациента
13:45, 25.01.201718
Стали известны самые угоняемые автомобили в России
13:43, 25.01.20178
В Казани начали судить скотника, который сжег свою подругу заживо
12:59, 25.01.201723
В Казани на 39 домах по праздникам будут включать световую иллюминацию
12:33, 25.01.20177
Чиновники призывают казанцев подкармливать зимующих в городе уток
11:50, 25.01.201727
В Казани спецслужбы предотвратили подготовку теракта на Казанском авиазаводе
11:24, 25.01.201740
«Они прессинговали нас»: УНИКС дома проиграл турецкому «Фенербахче»
10:57, 25.01.20174
В Нижнекамске арестован директор вуза, «ставивший» экзамены мигрантам за 144 тыс рублей
10:47, 25.01.20178
Минниханов выложил в соцсетях фото своего студенческого билета
10:01, 25.01.201746
Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Сибирь»
09:05, 25.01.2017
Сегодня в Казани ожидается -16 градусов
06:39, 25.01.20176
Казань сегодня: махинации со вкладами и неизвестные капли от имени легендарного врача
21:00, 24.01.20174
В Казани построят новый военный госпиталь
20:17, 24.01.201735
Завтра в Казани ожидается метель и 16 градусов мороза
18:31, 24.01.20171
В Казани начали высаживать деревья с браслетами
17:59, 24.01.201718
Минэкологии РТ: в центре Казани обнаружена незаконная свалка
17:24, 24.01.201713
Певица Нюша объявила о помолвке с экс-чиновником из Казани
16:45, 24.01.201745
Полиция разыскивает дальнобойщика из Татарстана, который пропал под Рязанью
16:08, 24.01.201723
СМИ: экс-футболист "Рубина" Марко Девич предпочел "Ростов" вариантам из Китая и Катара
15:44, 24.01.20173
В сети появился фильм о Шаймиеве «В поисках Тартарии»
15:29, 24.01.201724
В Казани мужчину, пытавшегося задушить мать подушкой и скотчем, приговорили к работам
15:29, 24.01.201718
В Татарстане задержали продавца, развращавшего девочку со страницы школьника
15:03, 24.01.20176
В Казани за спиной сотрудника ДПС водитель Ford заменил госномера
14:56, 24.01.201730
Министр образования России: хиджабам не место в школах
14:29, 24.01.201759
На следующей неделе начнут продавать обновленный KIA Rio
13:35, 24.01.201723
В Челнах мужчину укусила лиса во время прогулки по городскому парку
13:08, 24.01.201724
Завтра в ряде домов Советского района Казани отключат свет
12:41, 24.01.20174
Минфин раскритиковал идею продажи алкоголя в Интернете
12:19, 24.01.20172
В центре Казани водитель "Лады" сбил женщину на тротуаре и врезался в забор
11:59, 24.01.201718
Экс-нападающий «Ювентуса» Валерий Божинов может перейти в «Рубин»
11:39, 24.01.20176
УНИКС сыграет против 10-кратного чемпиона Турции
11:11, 24.01.20172
В России может пройти женский чемпионат мира по хоккею
10:51, 24.01.20177
В Казани осудили членов группировки «Телестудия» на 61 год строгого режима
10:26, 24.01.201711
В Татарстане инспектор охраны застрелился из охотничьего ружья
10:04, 24.01.201718
В Татарстане разыскивают 24-летнего парня, который уехал на "Ладе" и исчез
08:59, 24.01.20177
В Казани две машины полицейских застряли в снегу около старого аэропорта
В итоге их смог вытащить только специально вызванный "Камаз"
11:31, сегодня24
Один день студента Университета Иннополис: спортзал в 7:00 и преподаватели-гении из Европы
Светлана Островская, студентка 1 курса магистратуры Университета Иннополис, рассказала, как прошел День студента у самых продвинутых ребят республики
11:30, сегодня6
"Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей": "Ак Барс" в овертайме проиграл "Сибири"
Портал ProKazan.ru о том, почему казанцы получили поражение от "Сибири"
10:10, сегодня
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
Рекордсмен Гиннеса и фитнес-тренер Игорь Ким вместе с известным мануальным терапевтом доктором Чечилем показывают эффективные упражнения
В Казани ГИБДД пустила по дорогам "скорые", чтобы проверить, как им уступают дороги
Водителям-нарушителям грозил штраф, однако они могли заменить его на просмотр специального образовательного фильма
09:59, сегодня30
В Иннополисе создали робота "Гагарин", способного распознавать эмоции и работать гидом
"Гагарин" пока что может распознать гнев, удивление, радость, страх, пренебрежение, отвращение и грусть, а также рассказать, например, о космосе или назвать предметы, которые он видит
08:33, сегодня17
Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды "Тяп-ляп" и туфельки каннибала
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в музее и увидел вещественные доказательства самых громких криминальных дел республики
19:12, 25.01.201711
«Сименс» продлит Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников
Напоминаем, что XI Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников стартовал 1 сентября 2016 года.
Конец неприятным запахам: экологи займутся очистными сооружениями в Кировском районе
Сегодня в Казани прошла итоговая коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РТ с участием главы ведомства и премьер-министра РТ
18:01, 25.01.201712
В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение
Ранее в Интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца
15:05, 25.01.201757
Власти Татарстана: будущий мусоросжигательный завод под Казанью - безопасен
При строительстве завода будут применяться современные технологии, которые сильно отличаются от технологий 25-летней давности
14:39, 25.01.201769
5 интересных идей на день влюбленных от Prokazan.ru
Казанцы ищут способ, как приятно удивить вторую половинку на день влюбленных. Prokazan.ru подготовил несколько идей на заметку
Казанский лукбук: студент в черной парке, штанах с лозунгами и бейсболке
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
13:53, 25.01.201725
Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в поселке Айша и увидел, как волонтеры заботятся о животных, которые стали никому не нужны
11:55, 25.01.201737
Итоги года по версии МВД РТ: предотвращение теракта на КАПО, слабость в IT и неонацисты
Сегодня состоялась коллегия ведомства, на которой обсуждались итоги 2016 года
11:45, 25.01.201715
Эчпочмак или сабджи. Тест 7kazan: сможете ли вы отличить татарскую кухню от индийской?
Совместно с рестораном индийской кухни "Малабар", мы сделали тест на знание татарской и индийской кухонь
Глава МВД РТ о Татфондбанке: «Главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»
В МВД по РТ поступило 150 заявлений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка. В настоящее время все они находятся на рассмотрении ведомства
09:35, 25.01.201743
"Мисс Татарстан" и "Мисс Казань" о комментаторах в Instagram, сравнениях с БДСМ и зависти
Девушки рассказали о планах на 2017 год и своих взглядах на конкурс
18:40, 24.01.201735
Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача
ProKazan.ru разбирался, что на самом деле подсовывают доверчивым казанцам и чем это может быть чревато
18:13, 24.01.201719
Спорный вопрос: вторичное жилье или новостройка. Мнение эксперта
Мы поговорили с экспертом и узнали тонкости при выборе квартиры: стоит ли выбирать вторичное жилье или лучше обратить внимание на новостройку
Интерьер дня: собачки "поп-арт" и диван "пэчворк" в 3-комнатной казанской квартире
Об особенностях интерьера 3-х комнатной квартиры рассказал дизайнер Анатолий Кольчугин
15:56, 24.01.201716
Роспотребнадзор РТ: самая опасная для здоровья пища — японская кухня
Также большое количество претензий чиновников вызвали изделия собственного производства торговых сетей
13:49, 24.01.201739
В Татарстане облили и сожгли автомобили оператора дорожных камер и его сына
В результате были сожжены автомобили ВАЗ-2114 и Chevrolet Lacetti
11:19, 24.01.201770
1000+ способов, как казанцам превратить подготовку к свадьбе в праздник
12 марта на «Казанском Ипподроме» пройдет свадебная выставка Wedding Expo Kazan 2017, на которой соберутся лучшие специалисты, чтобы продемонстрировать молодоженам новейшие тенденции свадебной индустрии
В Казани наказали водителя BMW, подрезавшего "красный автобус"
Видеозапись происшествия появилась в Интернете
10:31, 24.01.201737
Вырезка, рибай и филе-миньон: где и за сколько в Казани можно поесть стейки
Стейк - одно из любимых блюд всех мясоедов мира. Предлагаем вам подборку заведений с отличным гриль-меню, чтобы вы смогли выбрать самое вкусное блюдо на углях
10:00, 24.01.201710
«Каждый мой день трагичен». Как живет 95-летний ветеран в Казани
ProKazan.ru побывал в гостях у 95-летнего ветерана войны Михаила Капелюшника
09:37, 24.01.201754
В рамках проекта IT-jump казанские школьники получат новые знания в сфере IT
ProKazan.ru рассказывает об инновационном образовательном проекте для школьников, который запустился уже пять лет назад
СМИ: клиентов Татфондбанка и "Интехбанка" заподозрили в махинациях - они дробили вклады
Вклады специально уменьшались до суммы меньше 1,4 млн рублей, чтобы они попадали под страхование. Всего таким образом были раздроблены вклады на 6 млрд рублей
08:27, 24.01.201736
Английские СМИ о конкурсе "Мисс Татарстан": участницы выходили на подиум в БДСМ костюмах
В статье говорится, что девушки выходили с аксессуарами в форме клеток, выполненных из элементов, напоминающих те, что используются в бондаже
20:04, 23.01.201724
"Продам девственность и куплю таблетки сыну": как девушки РТ зарабатывают на первом сексе
Как и кому продают чистоту девушки и какие последствия могут быть у подобной авантюры, разбирался ProKazan.ru
16:30, 23.01.201741
#свияжскиехолмы: яркие зимние фотографии из инстаграмов казанцев
Мы подобрали несколько живых и теплых фотографий, сделанных казанцами в городе-курорте "Свияжские холмы"
Куда в Казани пускают с крупными питомцами: собака тестирует метро, автобус, кафе и отель
Мы решили проверить, легко ли перемещаться в Казани на автобусе, такси, метро и ходить в общественные пространства с большой собакой
16:18, 23.01.201725
20 фотографий "Мисс Казань" в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс
ProKazan.ru составил небольшую подборку фотографий Камили Харисовой, которая накануне завоевала второй по важности титул конкурса "Мисс Татарстан"
16:05, 23.01.201731
Афиша на неделю 23-29 января: "Королевский цирк" и бесплатные катания на собачьих упряжках
Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры
14:15, 23.01.2017
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Оплачивайте счета картой Сбербанка, и бонусы могут стать вашими!
Семейный рекорд: у жительницы Казани родился 13-ый ребенок
Малышка весом 4 килограмма появилась на свет 14 января
11:32, 23.01.201767
Улица Татарстан за 120 лет: от центра Старо-Татарской слободы до речных ворот города
Портал ProKazan.ru выяснил, как менялась одна из крупнейших магистралей центра Казани с конца 19 века до наших дней
10:22, 23.01.201713
В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет
Причиной разбирательства стало короткое SMS-сообщение
10:19, 23.01.201795
В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов
4 февраля в 10:00 часов «Дом занимательной науки и техники» приглашает казанцев на семейное соревнование по запуску бумажных самолетов (0+)
В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана: ее лучшие фото из соцсетей
Победительницей конкурса стала 22-летняя Зульфия Шарафеева из Сабинского района, которая сейчас живет в столице Татарстана
08:45, 23.01.201756
"Нам не нужно место для выгула толпы": в Казани решается судьба парка у "Комсомольца"
Мы побывали на встрече администрации города с жителями микрорайона "Танкодром" и узнали, что ждет сквер по улице Комарова
19:20, 22.01.201722
Мороз по коже: 9 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение
Яркие и интересные фотографии из инстаграма казанцев
16:00, 22.01.201740
«Невеста» испугала российских знаменитостей
19 января в кинотеатрах Казани выходит в прокат мистический триллер "Невеста" (16+) от режиссера проектов «Владение 18» и «Пиковая дама: Черный обряд»" Святослава Подгаевского.
Минтруд: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Это объяснятся тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются
18:26, 21.01.201736
В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей
Договор на выполнение работ планируется заключить с компанией «РСС Инжиниринг»
09:58, 21.01.201733
Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях
Мы собрали все конные дворы и клубы в Казани и рядом с фото, описанием и ценами для прогулок верхом всей семьей
18:15, 20.01.20176
Сегодня начинается традиционная акция в "Хмельной №1"
7kazan.ru рассказывает о ежегодном мероприятии, проходящем в "Хмельная №1" (осторожно, очень вкусные фотографии)
7 модных кулинарных школ Казани, где учат готовить малиновое конфи и кролика по-татарски
Кондитерские мастер-классы и кулинарные школы, где можно научиться красиво и аппетитно готовить
17:28, 20.01.20175
«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке
Альберт Рамазанов считает, что на территории промышленной базы незаконно изготавливают пленку рядом с жилыми домами
15:24, 20.01.201739
В Казань прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу
В международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
14:20, 20.01.201749
Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
13:00, 20.01.201720
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
История о бабушке- путешественнице, у которой еще все впереди!
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
Больше, чем просто фото
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
Сфинкс – красавица или чудовище?
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
У вас нет ни единого шанса!
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
Вот почему тебе кажется, что на фотографии ты выглядишь толще!
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
Когда уже станет позорным носить кожу и мех животных?!
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
И будет выглядеть лучше, чем дети на этой фотографии
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
Несколько простых советов на конкретном примере
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
Главный день
08:00, 27.04.2016
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