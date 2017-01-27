«Ее держат взаперти!»: 80-летняя пенсионерка из Казани исчезла после продажи квартиры

ProKazan.ru разбирался, как после продажи квартиры пожилая женщина оказалась в глухой деревне и почему ее держат взаперти

В редакцию ProKazan.ru пришло сообщение об исчезновении бабушки, проживающей на улице Декабристов, 186. Казанский активист Денис Кириллов рассказал, что 80-летняя Елизавета Дмитриева пропала 3 января, и где она находится до сих пор неизвестно. При этом пожилая женщина незадолго до исчезновения срочно продала квартиру.

- Ко мне обратилась обеспокоенная соседка этой бабушки, - рассказал ProKazan.ru общественник. - Когда начали выяснять, оказалось, что женщина выписана, а где она - никто не знает.

Тем временем, в квартире Елизаветы Дмитриевой начали масштабный ремонт. Руслан, новый владелец квартиры, сказал, что бабушке приобрели дом в деревне. Уверяет, что купил квартиру “добросовестно и как полагается”.



В квартире Елены Дмитриевой идет ремонт

- Все эти люди, которые звонят и жалуются на исчезновение бабушки, где они были, когда она здесь жила? - сказал корреспонденту ProKazan.ru Руслан. - У нее здесь кошмар был, вода не шла, туалет не работал, трубы газ пропускали! Весь подъезд мог взлететь на воздух! И ведь никого не волновало, никто не предлагал свою помощь! А тут неделю не увидели ее и вспомнили!

Подруга пропавшей бабушки обратилась в полицию с заявлением. Начальник пресс-службы УВД Казани Рашид Хамидуллин рассказал, что пенсионерку обнаружили быстро.

- Ее нашли в одном из районов республики, - туманно прокомментировал полицейский. - Жива, здорова, ничего не угрожает.



Бабушку нашли в деревне Базяково Алексеевского района

"Ее подруга говорила, что к ней начали ходить какие-то люди"



Елизавета Дмитриева

Казалось бы, ну продала старушка квартиру и решила уехать на свежий воздух. Однако сестра Елизаветы Дмитриевой Ольга, проживающая в Чите, рассказала ProKazan.ru, что в последний раз разговаривала с родственницей 27 декабря. При этом 29 декабря Елизавета Дмитриева была выписана из собственной квартиры, хотя она не говорила о продаже недвижимости ни слова.

- Мне ее подруга говорила, что к ней начали ходить какие-то люди, - рассказала в телефонном разговоре Ольга Дмитриева. - А ведь она очень доверчивый человек! Еще в последнее время у нее были провалы в памяти. Я уверена, что ее обманули!

"Как она оказалась в деревне, она не могла ответить"

По информации ProKazan.ru, бабушку обнаружили в деревне в не совсем вменяемом состоянии. Как рассказала нам волонтер Наталья, старушка не понимала, где она вообще находится.

- Как она оказалась в деревне, она не могла ответить, - рассказала Наталья. - Ее отмыли, отогрели, нашлась женщина, которая за ней ухаживает. Мы знаем, что бабушка недавно сняла пенсию, так что без денег она не сидит.

Странное дело: как Елена Дмитриева могла продать квартиру и очнуться в другом районе республики? И если она провела дорогостоящую сделку, то почему нуждается в приюте у незнакомой женщины?

Мы связались с главой сельского поселения Алексеевского района Надеждой Шабутдиновой. Однако, к нашему удивлению, комментировать и тем более помогать нам разобраться в этом запутанном деле, она отказалась.

Еще более обеспокоенные судьбой Елены Дмитриевой мы сами отправились в деревню Базяково, где, по информации нашего источника, приютили бабулю. Оказалось, что в деревне нашу бабушку уже знали многие. Деревенские мужики отправляли нас по конкретному адресу, к людям, предоставившим Елене Дмитриевой крышу над головой. Правда добавили, что старушка находится в другом доме и почему-то… взаперти.



Житель деревни Базяково привел нас к дому женщины, якобы приютившей Елену Дмитриеву

- Она же убежать может! - убеждал нас житель деревни, тракторист. - Кто ее будет искать, ведь пропадет!

Когда же мы нашли женщину, якобы приютившую у себя Елену Дмитриеву, то немало удивились ее поведению. Дама сначала начала кричать, что никакой старушки нет, а затем выпалила, что ее увезли. Когда, кто, а главное куда - это она просто проигнорировала, захлопнув перед нами ворота.

Вопросы, где же сейчас находится бабушка, все ли с ней в порядке и добровольно ли она находится у неизвестных людей, остаются открытыми. Родственники из Читы собираются лететь в Татарстан и вновь подавать заявление в полицию о ее исчезновении.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий.