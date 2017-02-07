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Подробности пропажи 80-летней пенсионерки из Казани: риелтор рассказала, как ее обманули

Подробности пропажи 80-летней пенсионерки из Казани: риелтор рассказала, как ее обманули
16+
Фото: prokazan.ru
Исчезновение Елизаветы Дмитриевой обрастает все новыми подробностями

На прошлой неделе ProKazan.ru рассказывал о странном исчезновении после продажи квартиры 80-летней пенсионерки Елизаветы Дмитриевой. Бабушка исчезла в начале января и была найдена в деревне, которая находится в 140 километрах от Казани.

Мы смогли связаться с риелтором, который оформлял сделку купли-продажи квартиры Елизаветы Дмитриевой. По ее словам Елены, квартира старушки была продана с подачи мужчины, которого сама бабушка представила как своего племянника. При этом никто не проверил у названного родственника даже паспорт.

- Квартира поступила на продажу по заявке ее, якобы племянника, которого зовут Абузяр, - рассказывает риелтор Елена Украинская. - Я не уполномочена проверять документы, я не участковый. Она сама представила его, открывала дверь только при нем. В начале никаких подозрений не возникло.

"Я перевозила ее на своей машине, и привезла своим детям вшей!"

Приблизительно сделку провели 23-24 декабря. Однокомнатная квартира Елизаветы Дмитриевой в 30 квадратных метров была продана за 1 млн 300 тысяч рублей. Низкая цена была оправдана Еленой из-за плохого состояния квартиры.

- Квартира была в ужасном состоянии, там не было ни газа, ни воды, ни унитаз не работал! - продолжает Елена. - Бабуля ходила в ведро, иногда и где попало. Я даже передать не могу, какой там стоял запах. Практически наполовину она была завалена вещами: море матрасов, пальто… Все выкинули! Почему-то на тот момент она никому не была нужна, никаким органам. Я перевозила ее на своей машине, и привезла своим детям вшей! У нее не было даже еды, она ходила по помойкам питалась!

Слова агента, мягко говоря, звучат странно: женщина рассказывает, что бабушка “сама на контакт не шла”, но несмотря на все это она “адекватная”, потому что “на все вопросы отвечала четко”. Но скажите, много ли адекватных людей способны жить в антисанитарных условиях? При этом у нее был долг около 30 тысяч, который великодушно оплатила клиентка Елены - покупатель квартиры. Почему?

"Немного смугловатый" племянник пропал на третий день после сделки

При сделке присутствовал и названный племянник Абузяр. Он сопровождал Елизавету на каждой встрече, в том числе при купле-продаже. При Елизавете деньги были переданы именно ему. Уже на третий день мужчину никто не мог найти.

- Это все выяснилось, когда она уже продала квартиру. На следующий день после передачи денег он еще был в квартире с бабушкой. Через дня три мы уже дозвониться не смогли.

Описать этого племянника Елена не может. Говорит, что запомнила лишь, что он небольшого роста, худощавый и “немного смугловатый”. По одним ее данным он находится в Нижнекамске, по другим - в Чистополе.

По словам Елены, бабушка понимает, что ее обманули, и первые дни находилась в подавленном состоянии. Где искать Абузяра она не знает. Живет в доме, который, если верить Елене, та ей купила на свои деньги, потому что “бросить ее на улице мы не могли”. Ухаживает за старушкой местная жительница деревни Базяково - та самая, которая нам с криками доказывала, что “никакой бабушки у нее нет”.

Редакция ProKazan.ru просит считать данную публикацию официальным заявлением в правоохранительные органы. Мы просим детально разобраться в законности сделки и, при наличии доказательств, признать ее незаконной.

Ольга Плешкова, 08.02.2017, 10:22
Тэги: Казанцы
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Комментарии

ага08 февраля 2017, 10:34
Елену за секель и в ментовку! Потом и Абузяр "нарисуется"!
2
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Горожанин08 февраля 2017, 10:37
шок. Как работают. О долге наверно из УК узнали? И там надо найти помощника
1
5
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Горожанин08 февраля 2017, 10:38
Цепочка видна без следствия
1
6
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Злобный Аноним08 февраля 2017, 10:48
Так, а расписку на получение денег никто не писал? По идее же должна быть, что типа, я, Руслан Имярекович, заплатил деньги и получил документы на квартиру, а я Абузяр Батька-Оглы деньги получил ПОЛНОСТЬЮ. При этом, расписка должна быть у Руслана 8-|
0
3
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Горожанин08 февраля 2017, 10:48
Елену Украинскую и Абузяра на кичу!
0
5
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Горожанин08 февраля 2017, 10:54
Украинская, Арбузяр... понаехали тут, гастролеры...
1
1
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Горожанин08 февраля 2017, 10:54
Проказа на журналистское расследование замахнулась, поздравляю с почином!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Так, а расписку на получение денег никто не писал? По идее же должна быть, что типа, я, Руслан Имярекович, заплатил деньги и получил документы на квартиру, а я Абузяр Батька-Оглы деньги получил ПОЛНОСТЬЮ. При этом, расписка должна быть у Руслана 8-|
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Деньги по ДКП должен получить собственник (либо один из собственников), соответственно расписка пишется от имени собственника, в противном случае договор считается неисполненным со стороны покупателя и переход права собственности не происходит.
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Я08 февраля 2017, 11:18
Молодцы Проказан.
0
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