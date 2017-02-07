Казань сегодня: директор «Танфондбанка» под стражей и подробности обмана пенсионерки

Самые важные новости за сегодня, 8 февраля

Сегодняшний день, 8 февраля, был богат на события. Мы расскажем о самых важных событиях этого дня.

«Сволочи! Обворовали всех нас»: в Казани суд оставил под стражей гендиректора «ТФБ Финанс»

В Советском районном суде Казани избрали меру пресечения в отношении задержанного генерального директора "Татфондбанк Финанс" Тимура Вальшина, подозреваемого в хищении денег. Суд постановил оставить его под стражей сроком на 1 месяц 27 суток.

Свою вину Вальшин не признал и считает, что хищения в банке не было. Он утверждает, что все средства были направлены на приобретение облигаций. С этим не согласна сторона обвинения. Более того, следствие считает, что на свободе Вальшин может оказать давление на свидетелей, так как занимает руководящую должность в компании.

Одной из позиций защиты является то, что у Вальшина имеется ряд заболеваний, из-за чего он не может долгое время обходиться без помощи врача. В ответ на это у одной из потерпевших сдали нервы.



- Жена у него больная и он больной, а мы не больные? - кричала женщина. - Не работает она с 15-го года, так пошла бы поработала! Воровка! Сволочи! Обворовали всех нас!

«Меня забирают в приют!»: 17-летняя девушка подняла в Сети панику после пропажи телефона

Сегодня в Казани 17-летняя Залина Н. подняла панику после пропажи телефона. Об этом она написала в своем «Твиттере».

- Меня забирают в детдом. Я не хочу в приют, - написала она.

По словам девушки, она потеряла телефон и вызвала полицию, чтобы написать заявление о пропаже. Когда приехали полицейские, они выяснили, что ее мама в Челнах, а у бабушки нет доверенности. После этого, как утверждает 17-летняя девушка, ее и решили отправить в детдом.

Однако в УМВД Казани корреспонденту порталу ProKazan.ru рассказали, что девушку в приют никто не забирал.

«Даже не вздумай уходить»: в Казани показали гигантскую светопроекцию Путина в тюбетейке

В центре Казани на фасаде дома одного из жилых комплексов на улице Островского появилась гигантская световая проекция, показывающая президента России Владимира Путина в тюбетейке. Видеозапись появилась в соцсетях.

- Даже не думай уходить, - говорилось в подписи под портретом.

Отметим, что в следующем году в России пройдут президентские выборы, Путин имеет право баллотироваться на еще один срок.

В Казани учителя, не поладив с глухонемым мальчиком, поместили его в психбольницу

Скандал по поводу госпитализации одного из учеников в психбольницу подняли родители учащихся казанской школы-интерната им. Ласточкиной для детей с нарушениями слуха.

Сообщается, что педагоги, которые не поладили с 14-летним глухонемым мальчиком-сиротой, решили отдать его на «перевоспитание» в психбольницу. Однако некоторые родители, чьи дети также учатся в этой школе считают, что неадекватного подростка необходимо изолировать. Но мнения по этому поводу разделись.

По словам родителей, у мальчика не сложились отношения с классной руководительницей, которая преподает русский язык и литературу. Группа родителей, которые переживают за Максима, обратилась по поводу этой ситуации в республиканскую прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в РТ.

- Сомнений в законности его направления в психоневрологический диспансер у нас нет, потому что есть заключение районного психиатра. После выписки из диспансера Максим вернется в школу и детский дом, - сказала детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина.

Подробности пропажи 80-летней пенсионерки из Казани: риелтор рассказала, как ее обманули

На прошлой неделе ProKazan.ru рассказывал о странном исчезновении после продажи квартиры 80-летней пенсионерки Елизаветы Дмитриевой. Бабушка исчезла в начале января и была найдена в деревне, которая находится в 140 километрах от Казани.

Мы смогли связаться с риелтором, который оформлял сделку купли-продажи квартиры Елизаветы Дмитриевой. По ее словам Елены, квартира старушки была продана с подачи мужчины, которого сама бабушка представила как своего племянника. При этом никто не проверил у названного родственника даже паспорт.

При сделке присутствовал и названный племянник Абузяр. Он сопровождал Елизавету на каждой встрече, в том числе при купле-продаже. При Елизавете деньги были переданы именно ему. Уже на третий день мужчину никто не мог найти.