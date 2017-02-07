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В Казани учителя, не сладив с глухонемым мальчиком, поместили его в психбольницу

В Казани учителя, не сладив с глухонемым мальчиком, поместили его в психбольницу
16+
Фото: http://sntat.ru; "Вечерняя Казань"

Скандал по поводу госпитализации одного из учеников в психбольницу подняли родители учащихся казанской школы-интерната им. Ласточкиной для детей с нарушениями слуха. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Сообщается, что педагоги, которые не поладили с 14-летним глухонемым мальчиком-сиротой, решили отдать его на «перевоспитание» в психбольницу. Однако некоторые родители, чьи дети также учатся в этой школе считают, что неадекватного подростка необходимо изолировать. Но мнения по этому поводу разделись.

- SOS! В нашей школе произошло страшное! Мальчика там закалывают препаратами, из него делают «овощ». А все потому, что Максим детдомовский и заступиться за него некому!, - разместила сообщение в соцсетях одна из родителей.

Тем временем другие родители утверждают, что мальчик вел себя неадекватно, срывал уроки, мешал другим детям учиться.

- Просто у ребенка переходный возраст. На самом деле он добрый и умный мальчик, - говорят защитники Максима.

«Вам легко говорить, ваши дети с ним в классе не учатся!»

Как отмечает издание, мать Максима была лишена родительских прав, отца у него нет.

- Каждый понедельник его привозят в школу-интернат из детского дома Приволжского района, на выходные отвозят обратно. Как и многие детдомовские, Максим — ребенок непростой, но кто-то из учителей школы-интерната сумел найти к нему подход, а кто-то нет, - говорится в сообщении.

По словам родителей, у мальчика не сложились отношения с классной руководительницей, которая преподает русский язык и литературу.

- Мальчик жаловался, что не понимал предмет, поэтому и не посещал уроки. А потом и вовсе сбежал из интерната, - говорят родители.

После этого случая администрация школы и решила поместить мальчика на лечение в психбольницу, считают некоторые родители. Однако завуч школы утверждает, что учебное заведение не имеет никакого отношения к госпитализации Максима.

- По закону дать на это согласие  может только законный представитель ребенка-сироты, коим является директор детского дома, - прокомментировали в школе-интернате.

В самом детском доме отказались комментировать данную ситуацию. В свою очередь школьный врач-педиатр уточнила, что мальчик с 2009 года cостоит на психодиспансерном учете, а с осени прошлого года в силу пубертатного периода у него началось обострение и администрация коррекционной школы совместно с администрацией детского дома решила его обследовать, получив направление от районного психиатра.

Группа родителей, которые переживают за Максима, обратилась по поводу этой ситуации в республиканскую прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в РТ.

- Сомнений в законности его направления в психоневрологический диспансер у нас нет, потому что есть заключение районного психиатра. После выписки из диспансера Максим вернется в школу и детский дом, - сказала детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина. 

ProKazan.ru, 08.02.2017, 10:22
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2017, 10:53
Бедный Максимка. И что теперь из него вырастет? Последнюю надежду убили.
5
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Горожанин08 февраля 2017, 10:55
жалко ребенка. жизнь ему калечат!
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Мария08 февраля 2017, 10:57
В психбольнице больше половины составляют детдомовские дети!
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Горожанин08 февраля 2017, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
В психбольнице больше половины составляют детдомовские дети!
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Наследственность-то какая. Родители какие. Жалко их. Макаренко им нужен да и время другое
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Горожанин08 февраля 2017, 11:05
Ведь это проще всего,легче сбагрить тем более детдомовский!
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Мвр08 февраля 2017, 11:11
Прежде чем жалеть, внимательно прочитайте текст. Мальчик на учёте в ПНД с 2009 года. Направление дал участковый психиатр. Что подняли бурю в стакане воды! А если потом что-то случится, кричать будут : куда смотрели врачи? Вот и профилактируют
0
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Горожанин08 февраля 2017, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
Прежде чем жалеть, внимательно прочитайте текст. Мальчик на учёте в ПНД с 2009 года. Направление дал участковый психиатр. Что подняли бурю в стакане воды! А если потом что-то случится, кричать будут : куда смотрели врачи? Вот и профилактируют
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Читать же некогда,надо быстрей мальчика жалеть.
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