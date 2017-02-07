«Меня забирают в приют!»: 17-летняя девушка подняла в Сети панику после пропажи телефона

Сегодня в Казани 17-летняя Залина Н. подняла панику после пропажи телефона. Об этом она написала в своем «Твиттере».

- Меня забирают в детдом. Я не хочу в приют, - написала она.

По словам девушки, она потеряла телефон и вызвала полицию, чтобы написать заявление о пропаже. Когда приехали полицейские, они выяснили, что ее мама в Челнах, а у бабушки нет доверенности. После этого, как утверждает 17-летняя девушка, ее и решили отправить в детдом.

Однако в УМВД Казани корреспонденту порталу ProKazan.ru рассказали, что девушку в приют никто не забирал.

- Ее привезли в отделение полиции, чтобы она написала заявление о пропаже телефона. Никто ее в приют не собирался забирать, - прокомментировал ProKazan.ru начальник отделения по связям со СМИ Рашид Хамидуллин.

В настоящее время телефон девушки уже нашли.