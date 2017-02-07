«Сволочи! Обворовали всех нас»: в Казани суд оставил под стражей гендиректора «ТФБ Финанс»

Следствие посчитало, что на свободе Тимур Вальшин может оказывать давление на свидетелей

В Советском районном суде Казани избрали меру пресечения в отношении задержанного генерального директора "Татфондбанк Финанс" Тимура Вальшина, подозреваемого в хищении денег. Суд постановил оставить его под стражей сроком на 1 месяц 27 суток.

Свою вину Вальшин не признал и считает, что хищения в банке не было. Он утверждает, что все средства были направлены на приобретение облигаций. С этим не согласна сторона обвинения. Более того, следствие считает, что на свободе Вальшин может оказать давление на свидетелей, так как занимает руководящую должность в компании.

Защита в свою очередь предъявила положительную характеристику Вальшина с места работы.

- Тяжесть преступления, в котором подозревается Вальшин, не может быть основанием для лишения свободы. Воспрепятствовать проведению уголовного дела он не смог бы, даже если бы захотел, - считает защита.

Одной из позиций защиты является то, что у Вальшина имеется ряд заболеваний, из-за чего он не может долгое время обходиться без помощи врача. В ответ на это у одной из потерпевших сдали нервы.

- Жена у него больная и он больной, а мы не больные? - кричала женщина. - Не работает она с 15-го года, так пошла бы поработала! Воровка! Сволочи! Обворовали всех нас!

Отметим, что на заседание суда пришли ряд активистов, которые рассказали, как именно они пострадали в результате деятельности представителей "ТФБ Финанс".

Так, председатель движения "против преступности и беззакония " и потерпевший Дмитрий Бердников рассказал, что написал заявление в полицию 15 декабря. На днях он получил решение следственного управления о возбуждении уголовного дела.

- К моему заявлению приобщили ещё 100 заявлений, и то, что ущерб составляет 90 миллионов. Это очень хорошо, благодаря этому уголовному делу я буду подавать заявления по юридическим и физическим лицам. Я прохожу как потерпевший и буду требовать, чтобы задержанных оставили под арестом, - отметил Бердников.

Он добивается, чтобы люди, раздробившие свои вклады, тоже были признаны потерпевшими.

- Мы пытаемся создать реестр пострадавших. В последние дни работы банка, в 12-15 числа, когда банк ещё функционировал, сотрудники предлагали вкладчикам, чтобы они не потеряли средства в случае банкротства банка, переоформить вклады на родственников, знакомых. И многие люди поддались их уговорам, у меня тоже так частично получилось, - заметил активист.

Напомним, что вчера в офисе компании был проведён обыск, изъяты документы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Для справки:



Инвестиционная компания "ТФБ Финанс" основана 13 июня 2006, входит в группу компаний ПАО "Татфондбанк". Размер уставного капитала компании - 15 млн.рублей.