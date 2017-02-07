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«Даже не вздумай уходить»: в Казани показали гигантскую светопроекцию Путина в тюбетейке

"Даже не вздумай уходить": в Казани показали гигантскую светопроекцию Путина в тюбетейке
16+
Фото: скриншот
Видеозапись появилась в соцсетях

В центре Казани на фасаде дома одного из жилых комплексов на улице Островского появилась гигантская световая проекция, показывающая президента России Владимира Путина в тюбетейке. Видеозапись появилась в соцсетях.

- Даже не думай уходить, - говорилось в подписи под портретом.

Отметим, что в следующем году в России пройдут президентские выборы, Путин имеет право баллотироваться на еще один срок.

Н. Вильданов, 08.02.2017, 11:28
Тэги: Высокие технологии, Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2017, 11:37
жополизы
7
14
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:51
Лизнули так лизнули.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:53
вали уже куда подальше, со всей свой едарастической свитой
2
11
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Горожанин08 февраля 2017, 11:53
да пускай валит!надоел уже царствовать,с каждым годом все хуже и хуже!зарплаты уровня 2000 годов,а кварплата и прочее в 10 раз подорожали!коррупции стало еще больше!стране нужен человек который будет работать для своего народа
3
11
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:55
кто инициатор этой идиотской акции!?на вилы!
3
10
Согласны с автором?
Димон08 февраля 2017, 11:55
Господи! Ну когда же это закончится? !
2
11
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Мне жаль что в Росси есть такие диванные герои, идите лучше работать. Если вам не нравится, то езжайте в свою гнилую европу. Только от человека не бывавшего там никогда, можно услышать что там лучше. Если вашу мифическую власть поставить у власти, то от России останется одно Московье.
11
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Мне жаль что в Росси есть такие диванные герои, идите лучше работать. Если вам не нравится, то езжайте в свою гнилую европу. Только от человека не бывавшего там никогда, можно услышать что там лучше. Если вашу мифическую власть поставить у власти, то от России останется одно Московье.
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А вот и Нашистик, который эту проекцию замутил :-D
2
8
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:00
Спасибо, что пояснили! Я подумал Эрнесто Че Гевара.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:00
Я голосую за путина.
11
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Я голосую за путина.
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+11 р.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:12
Подлизнули так подлизнули. Нет уж, пусть валит со всей своей свитой и лучше не дожидаясь пока народ сам его уберет
2
9
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:15
говорят что вся истерия из затого что он в ближайшее время уйдет,мол ему надо сеансы химиотерапии делать и сеансы облучения мол саркома спинного мозга..
Потому все так активизировалось и навального спешно судят чтоб в марте несмог оппнироватьна выбрах медведу..и зачистка мчс и мвд..и эти вопли мол не уходи..

В марте будут выборы о них объявят 10 февраля
2
2
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Горожанин08 февраля 2017, 12:21
Это шизофрения какая то ))))
1
3
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Дюма08 февраля 2017, 12:21
Всем демократия дана, и удовольствий с ней весьма немало
Одна из шоу там звезда, себя одела в покрывало
Что средь народа римлянкою быть
И демократии отчаянно служить
И фотоссессия отлично завершилась
Оно упало там-она вся оголилась
Да, всё случайно как бы так
Без тюбетейки-ведь в культуре мрак
Когда она в какие годы
Пришла как шлем и в чьи народы
Молчит об этом Геродот
Открыл учитель дивно рот
Ему на совещании сказали
Пришельцы землю посещали
И тюбетейку привезли
Из той неведомой страны
Людей там в десять метров ростом
Открыли в состоянии бесхвостом
2
0
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Димас люблю пивас08 февраля 2017, 12:22
Вы не поняли, это угроза! Типа, свалишь щас тихохонько со всем баблом награбленным, пластику сделаешь, купишь Новую Зеландию , обнесешь ее 30метровой высоты забором, и будешь пивас потягивать, зеландок за попку щипать. Нет уж погоди, ща разбираться будем.
2
0
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Горожанин08 февраля 2017, 12:22
Точно
2
0
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Горожанин08 февраля 2017, 12:27
говорят что вся истерия из затого что он в ближайшее время уйдет,мол ему надо сеансы химиотерапии делать и сеансы облучения мол саркома спинного мозга..
Потому все так активизировалось и навального спешно судят чтоб в марте несмог оппнироватьна выбрах медведу..и зачистка мчс и мвд..и эти вопли мол не уходи..

В марте будут выборы о них объявят 10 февраля

вам предлагает версия последних событий и почему минусуете? объясните
1
1
Согласны с автором?
марик08 февраля 2017, 12:29
сколько же еще среди нас ходит вражин и либерастов, судя по комментам... почему власти республики смотрят на это сквозь пальцы? ВВП - действующий глава государства и за подобные комменты кое-кто может и двушечку как минимум схлопотать
5
0
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Горожанин08 февраля 2017, 12:31
Жополизы кремлевские отметились.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
сколько же еще среди нас ходит вражин и либерастов, судя по комментам... почему власти республики смотрят на это сквозь пальцы? ВВП - действующий глава государства и за подобные комменты кое-кто может и двушечку как минимум схлопотать
Развернуть
ты марик дурак. осуждать подхалимов это полезно в первую очередь для власти.
Либералы спасли Россию от развала и именно благодаря либеральным реформам в 98 году осенью начался экономический рост который продолжался до 2013 года..когда его патриоты окончательно угробили...

Россия опять похоже стоит перед исторической развилкой вот о чем речь

и эти истеричские вопли проецируемые на фасады домов просто показывают
что наверное действительно на самом верху паника вот и все....против саркомы санкциями ракетами не защитишься
0
1
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Голос Америки08 февраля 2017, 12:35
Да не уйдет Ваш "ОТЕЦ" что вы волнуетесь... без него же вы с голоду помрете или Вас всех посадят...Не будет в России порядка...
1
2
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Горожанин08 февраля 2017, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Да не уйдет Ваш "ОТЕЦ" что вы волнуетесь... без него же вы с голоду помрете или Вас всех посадят...Не будет в России порядка...
Развернуть
во первых он не наш отец и никогда он не был ас голоду мыбез него непомрем не померли же в 90е...

В отличии от вас , мы в пастырях не нуждаемся
саркома спинного мозга это серьезно.
0
1
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Горожанин08 февраля 2017, 12:39
истерические вопли проецируемые на фасады домов просто показывают
что действительно на самом верху паника
0
0
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Горожанин08 февраля 2017, 12:40
потому и минеханов на время смотался в аравию боится....грядущих событий
1
1
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Горожанин08 февраля 2017, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
сколько же еще среди нас ходит вражин и либерастов, судя по комментам... почему власти республики смотрят на это сквозь пальцы? ВВП - действующий глава государства и за подобные комменты кое-кто может и двушечку как минимум схлопотать
Развернуть
ватный ты наш товарищ, а по какой статье интересно двушечка? или ты сторонник рисования статей и признаний сидя на бутылке? у нас свобода слова и мысли, не реальная конечно, но формальная.
0
2
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Горожанин08 февраля 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
истерические вопли проецируемые на фасады домов просто показывают
что действительно на самом верху паника
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Да не паника, там какие-то активисты нашистские решили подлизнуть. Даже комменты положительные про главкрысу купили под видео.
0
0
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Горожанин08 февраля 2017, 12:48
это паника...происходит поляризация после 10 февраля начнется заворачивание гаек а через годик начнутся робкие разоблачения..
санкции смехотворные какоказались нуждаются внемедленной отмене это мы видим в выступлениях высших лиц..видимо санкции сильно разрушают плюс гипотетичская болезень...торопятся провести выборы президента а чинуши на местах в панике боятся смены лиц...и сами теряют лицо
0
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