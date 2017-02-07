«Даже не вздумай уходить»: в Казани показали гигантскую светопроекцию Путина в тюбетейке

Видеозапись появилась в соцсетях

В центре Казани на фасаде дома одного из жилых комплексов на улице Островского появилась гигантская световая проекция, показывающая президента России Владимира Путина в тюбетейке. Видеозапись появилась в соцсетях.

- Даже не думай уходить, - говорилось в подписи под портретом.

Отметим, что в следующем году в России пройдут президентские выборы, Путин имеет право баллотироваться на еще один срок.