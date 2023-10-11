В Госдуму внесен законопроект, запрещающий россиянам приближаться друг к другу

Российские депутаты внесли на рассмотрение в Государственную думу новый законопроект, подразумевающий запрет на приближение гражданам РФ друг к другу.

Предложенная инициатива заключается в защите российских граждан от потенциальных обидчиков. На данный момент в российском законодательстве предусмотрены запреты на отправление электронных писем и звонки на мобильный номер от обидчика к жертве, но ограничения в живом общении и приближении отсутствуют. Другими словами, бывший муж, который может быть опасен для бывшей жены может получить запрет на отправку ей писем и запрет на звонки на телефон, но вне технологий он может встретиться с ней и, возможно, навредить. На устранение данного пробела и направленно предполагаемое нововведение.

Законопроектом предлагается дополнить статью 14.1 Гражданского кодекса РФ "запрещение приближения и (или) запрещение иных контактов между правонарушителем и гражданами". Если инициатива будет одобрена и вступит в законную силу, суды Российской Федерации смогут запрещать приближаться правонарушителям или обидчикам к своим жертвам, что значительно обезопасит некоторых граждан России.