На дорогах начинаются большие перемены: три привычных действия для водителей теперь под официальным запретом

Лёгких предупреждений больше не будет: в ГИБДД объявили жёсткую «зачистку» трёх опасных нарушений

Раньше за это могли пожурить и отпустить. Теперь — протокол, штраф или лишение прав. Заявление главы Госавтоинспекции Михаила Черникова фактически стало сигналом для всей системы: к ряду массовых нарушений инспекторы должны применять максимальную строгость.

Речь не о новых поправках в ПДД. Все нормы давно существуют. Но, как подчёркивают эксперты, изменился подход к их применению — вместо устных предупреждений и «понять и простить» будет системная фиксация и реальные санкции.

Телефон в руке: больше никаких «я на секунду»

Даже короткий взгляд в экран — уже нарушение. Переключить трек, ответить на сообщение, проверить маршрут — всё это допускается только при условии, что смартфон закреплён в держателе, а водитель не берёт его в руки.

Штраф по статье 12.36.1 КоАП — 1500 рублей. Но дело, по словам автоюриста Павла Позднякова, не в сумме. Инспекторам прямо поставлена задача обращать внимание на тех, кто смотрит в экран вместо дороги, и не ограничиваться устным предупреждением.

Секунда отвлечения на скорости 60 км/ч — это десятки метров «вслепую». За это время на дороге может появиться пешеход или резко затормозить впереди идущий автомобиль.

Обочина и встречка: экономия минут может стоить прав

Особое внимание — к выездам на встречную полосу и движению по обочине, особенно в пригородах и на трассах, где водители пытаются объехать пробки.

Выезд на встречку в нарушение ПДД грозит штрафом 5000 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев. При повторном нарушении — лишение на год. За движение по обочине предусмотрен штраф 1500 рублей.

По словам экспертов по безопасности дорожного движения, именно такие манёвры часто заканчиваются лобовыми столкновениями. И теперь их обещают фиксировать максимально активно — как с помощью инспекторов на местах, так и через комплексы автофиксации.

«Немного выпил» — больше не аргумент

Отдельный акцент сделан на вождении в состоянии даже лёгкого опьянения. Бокал вина за ужином и уверенность «до дома всего пара километров» больше не воспринимаются как смягчающее обстоятельство.

При показателе от 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Повторное нарушение может повлечь штраф до 500 000 рублей, обязательные работы и лишение до трёх лет. Отказ от освидетельствования автоматически приравнивается к состоянию опьянения.

Рейды возле кафе, торговых центров и баз отдыха в регионах становятся более массовыми и внезапными. Современные алкотестеры, подчёркивают специалисты, не «обмануть» ни жвачкой, ни спреями.

Почему ужесточение происходит сейчас

По данным экспертов, анализ последних лет показал тревожную тенденцию: тяжёлые ДТП всё чаще связаны не с грубым превышением скорости, а с отвлечением внимания, лёгким опьянением и рискованными манёврами в пробках.

Значительная доля аварий с серьёзными последствиями происходит в момент, когда водитель отвлёкся на смартфон, решил «проскочить» по встречке или поехал после бокала алкоголя, считая себя трезвым.

Публичное заявление руководства ГИБДД фактически переводит эти нарушения из разряда «бытовых» в категорию принципиальных.

Что это значит для обычного водителя

Юристы советуют не воспринимать заявления как информационный шум. Практика уже меняется.

Во-первых, стоит установить держатель для телефона и полностью исключить использование устройства в руках во время движения. Даже кратковременное касание экрана может стать поводом для штрафа.

Во-вторых, необходимо отказаться от идеи объезжать пробки по обочине или встречной полосе. Потерянные минуты несопоставимы с риском лишения прав.

И, наконец, если вы употребляли алкоголь, за руль лучше не садиться вовсе — даже спустя несколько часов. Остаточное опьянение может сохраниться дольше, чем кажется.

Новая установка Госавтоинспекции проста: максимальная строгость к тем нарушениям, которые напрямую влияют на аварийность и смертность на дорогах. И чем быстрее водители это примут как новую реальность, тем меньше шансов оказаться без прав — или в сводке ДТП, сообщает auto.yuga.ru.

